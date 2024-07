Meet Runmefit - Starmax's Smart Wearable Brand at Eletrolar Show SÃO PAULO 2024, July 15th - 18th

Logo of Starmax Technology GTL2 Fitness Tracker - New Approach to Health Eletrolar Show SÃO PAULO 2024

Runmefit, a Starmax brand, to showcase new smart wearables at Eletrolar Show SÃO PAULO 2024. Visit booth A111, July 15-18, for detailed product demonstrations.

SHENZHEN, CHINA, July 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Runmefit , a brand of the leading smartwatch manufacturer Starmax, will showcase its latest smart watches and fitness trackers at the Eletrolar Show SÃO PAULO 2024 on July 15-18. We invite all customers to visit us at booth A111, experience our products and become Runmefit’s dealers and distributors in South America. Starmax Technology has a strong R&D team and production base, providing smart wearable products , sports and health data management software and a full range of software and hardware integration solutions. Its products are sold in over 50 countries and regions, winning widespread recognition and trust.Now Runmefit – a Starmax brand – specializes in innovative smartwatches and fitness trackers designed for everyone. Its latest models have advanced health monitoring features including heart rate, blood oxygen level, sleep analysis and fitness tracking. The fitness trackers offer comprehensive activity tracking, water resistance, and customizable watch faces to suit every style. We make technology that motivates, inspires and supports every step and heartbeat of your health journey.Whether you want to become a dealer or distributor of Runmefit, or have OEM/ODM needs for our existing models, we can provide professional suggestions. The show will be held from July 15th to 18th, 2024 at Transamerica Expo Center, São Paulo, SP, Brazil.For more information, please contact sales@istarmax.com.Show Details:Show: Eletrolar Show SÃO PAULO 2024Booth Number: A111Date: July 15-18, 2024Time: 1 PM to 9 PMLocation: Transamerica Expo Center, São Paulo, SP, BrazilPortuguêsA Runmefit, uma marca do principal fabricante de smartwatches, Starmax, estará presente na Eletrolar Show SÃO PAULO 2024 no dia 15 a 18 de julho. Convidamos todos os clientes a nos visitarem no estande A111 para conhecer nossos produtos e se tornarem revendedores e distribuidores da Runmefit na América do Sul.A Starmax Technology conta com uma forte equipe de P&D e uma base de produção robusta, oferecendo produtos vestíveis inteligentes, softwares de gestão de dados esportivos e de saúde, além de soluções completas de integração de software e hardware. Nossos produtos são vendidos em mais de 50 países e regiões, conquistando reconhecimento e confiança em todo o mundo.A Runmefit, marca da Starmax, se destaca por seus smartwatches e rastreadores de fitness inovadores, projetados para todos os públicos. Nossos modelos mais recentes possuem recursos avançados de monitoramento de saúde, como frequência cardíaca, nível de oxigênio no sangue, análise do sono e rastreamento de atividades físicas. Os rastreadores de fitness oferecem monitoramento completo de atividades, resistência à água e mostradores personalizáveis para atender a todos os estilos. Desenvolvemos tecnologia que motiva, inspira e apoia cada passo e batida do coração na sua jornada de saúde.Se você deseja se tornar um revendedor ou distribuidor da Runmefit, ou possui necessidades de OEM/ODM para nossos modelos atuais, estamos prontos para oferecer sugestões profissionais. A feira ocorrerá de 15 a 18 de julho de 2024, no Transamerica Expo Center, São Paulo, SP, Brasil.Para mais informações, entre em contato pelo e-mail sales@istarmax.com.Detalhes da Feira:Evento: Eletrolar Show SÃO PAULO 2024Estande: A111Data: 15 a 18 de julho de 2024Horário: 13h às 21hLocal: Transamerica Expo Center, São Paulo, SP, Brasil