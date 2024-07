Free sunscreen stations at select Colorado state parks, recreate responsibly

(Denver) July 11, 2024: Colorado Parks and Wildlife and the Colorado Department for Public Health and Environment are partnering with UCHealth, and IMPACT Melanoma to raise awareness about skin cancer and offer free sunscreen to state park visitors.

Visitors to seven of Colorado’s state parks can use free sunscreen stations to protect themselves from the sun's potentially damaging rays during outdoor adventures. The sunscreen stations are available at the following state parks:

Chatfield State Park

Roxborough State Park

Golden Gate Canyon State Park

Eleven Mile & Spinney State Parks

Ridgway State Park

State Forest State Park

Castlewood Canyon State Park

Visitors can find a Colorado state park map and see what activities are available at each state park using the Colorado Parks Guide (el folleto de parques en Español) or the online Park Finder Tool.

“One of our primary goals is to encourage healthy behaviors to lower the risk of cancer,” said Karryn Christiansen, Colorado Comprehensive Cancer Control Program representative with the Colorado Department of Public Health and Environment. “With Colorado’s altitude and plentiful sunshine, it is critical to proactively take steps to protect yourself from the sun’s harmful rays.”

People can reduce their risk of skin cancer by adhering to some easy-to-follow precautions, including wearing sun-protecting clothing, using sunscreen with broad-spectrum SPF 30 or higher, and avoiding sun exposure, when possible, between 10 a.m. and 2 p.m.

“We are excited to offer this new feature at our parks to help promote healthy sun habits to our visitors,” said Colorado Parks and Wildlife Deputy Regional Manager Scott Roush. “Coloradans live life outside, and these stations are a simple way people can balance their outdoor recreation fun with protecting their skin from the sun.”

A best practice for responsible recreation is to “know before you go” by checking the weather and closures for where you plan to explore and adjusting your outdoor plan based on the forecast and conditions. If the forecast calls for direct sun all day, wearing sunscreen and bringing extra water is advised. Read more responsible recreation tips at cpw.state.co.us.

Similar to wearing a life jacket when recreating on the water, sunscreen is a protective layer for your skin while recreating in the sun. Wearing a life jacket and sunscreen are essential safety gear for recreating responsibly this summer.

Studies show that adolescents who get too much sun are at increased risk of developing melanoma, a type of skin cancer, later in life. That is one of the many reasons why initiatives like free sunscreen stations in parks are so important. The Colorado Comprehensive Cancer Control Program also works with schools to provide sun safety education to staff, students, and their families.

For more information on Colorado state parks and tips on how to recreate responsibly, visit cpw.state.co.us.

Join us in keeping Colorado, Colorado. Get a $29 Keep Colorado Wild Pass with your next vehicle registration and support our state parks, backcountry rescue teams, avalanche safety, wildlife conservation, and outdoor education. Learn more at cpw.info/keepcoloradowild and cpw.info/keepcoloradowildpassspanish.

About the Colorado Comprehensive Cancer Control Program

The Colorado Comprehensive Cancer Control Program is funded through the Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) National Comprehensive Cancer Control Program and administered through the Colorado Department of Public Health and Environment to increase cancer prevention and control across the continuum of care.

###

(Denver) 10 de julio de 2024: Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), se asociaron con UCHealth e IMPACT Melanoma para crear conciencia sobre el cáncer de piel y ofrecen protector solar gratuito a los visitantes de los parques estatales.

Los visitantes de siete parques estatales de Colorado pueden utilizar estaciones de protección solar gratuitas para protegerse de los rayos potencialmente dañinos del sol durante sus actividades al aire libre. Las estaciones de protección solar están disponibles en los siguientes parques estatales:

Chatfield State Park

Roxborough State Park

Golden Gate Canyon State Park

Eleven Mile & Spinney State Parks

Ridgway State Park

State Forest State Park

Castlewood Canyon State Park

Los visitantes pueden encontrar un mapa de los parques estatales de Colorado y ver las actividades disponibles en cada parque estatal utilizando la Guía de parques de Colorado o la herramienta Park Finder en línea.

"Uno de nuestros principales objetivos es fomentar hábitos saludables para reducir el riesgo de cáncer", así dijo Karryn Christiansen, representante del Programa Integral de Control del Cáncer de Colorado del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. “Con la altura de Colorado y la abundante luz solar, es fundamental tomar medidas proactivas para protegerse de los dañinos rayos del sol”.

Las personas pueden reducir el riesgo de cáncer de piel si adoptan algunas precauciones fáciles de seguir; como el uso de ropa que proteja del sol, uso de protector solar con SPF de amplio espectro 30 o superior y evitar la exposición, cuando sea posible, entre 10:00 a.m. y 2:00 pm.

"Estamos entusiasmados de ofrecer esta novedad en nuestros parques para ayudar a promover hábitos saludables entre nuestros visitantes", así dijo el subdirector regional de Parques y Vida Silvestre de Colorado, Scott Roush. "Los habitantes de Colorado disfrutan estar al aire libre, y estas estaciones de protectores solares son una forma sencilla en que las personas pueden equilibrar la diversión al aire libre con la protección de su piel".

Una mejor práctica para la recreación responsable es “saber antes de ir” verificando el estado del tiempo y los cierres de los lugares donde planea explorar y ajustando su plan al aire libre según el pronóstico y las condiciones. Si la previsión meteorológica prevé sol directo durante todo el día, se recomienda utilizar protector solar y llevar agua extra.

De manera similar a usar un chaleco salvavidas, el protector solar es una capa protectora para la piel mientras se está bajo el sol. Llevar chaleco salvavidas y crema solar son elementos de seguridad imprescindibles para divertirse responsablemente este verano.

Estudios demuestran que los adolescentes que se exponen demasiado al sol, tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma, (un tipo de cáncer de piel), en el futuro. Esa es una de las muchas razones por las que iniciativas como las estaciones gratuitas de protección solar en los parques son importantes. El Programa Integral de Control del Cáncer de Colorado también trabaja con las escuelas para brindar educación sobre seguridad solar al personal, los estudiantes y sus familias.

Para obtener más información sobre los parques estatales de Colorado y consejos sobre cómo divertirse de manera responsable, visite cpw.state.co.us.

Únase a nosotros para mantener bello el estado de Colorado. Obtenga un Keep Colorado Wild Pass de $29 con el próximo registro de su vehículo y apoye a nuestros parques estatales, equipos de rescate en zonas rurales, seguridad contra avalanchas, conservación de la vida silvestre y educación al aire libre. Obtenga más información en cpw.info/keepcoloradowild y cpw.info/keepcoloradowildpassspanish.

Sobre el Programa Integral de Control de Cáncer de Colorado

El Programa Integral de Control del Cáncer de Colorado está financiado a través del Programa Nacional Integral de Control del Cáncer de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y se administra a través del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado para aumentar la prevención y el control del cáncer en todo el proceso de atención.

###