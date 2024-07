Le groupe EFESO lance une offre de services d’optimisation des Capex pour renforcer l'efficacité des investissements

Le groupe EFESO Groupe annonce le lancement de son offre de services visant à optimiser des dépenses d'investissement et à améliorer l'efficacité du capital.

Le groupe EFESO Groupe annonce le lancement de son offre de services visant à optimiser des dépenses d'investissement ( CapEx ) et à améliorer l'efficacité du capital pour un large éventail d'industries. Ces solutions d'optimisation des CapEx de bout en bout fournissent une suite complète de services, allant de la planification stratégique et de la modélisation opérationnelle à l'exécution de projets CapEx. Face à un climat économique volatile, l'optimisation des CapEx est devenue un impératif stratégique pour stabiliser les performances financières et réduire les coûts.Dans le climat économique volatile d'aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à des défis sans précédent. L'augmentation des taux d'intérêt et des coûts de refinancement provoque des goulets d'étranglement au niveau des liquidités et une baisse des notations de crédit. Cette situation exige une optimisation urgente des dépenses d'investissement (CapEx) afin de stabiliser les performances financières et de réduire les coûts."L'optimisation des capex n'est plus un choix mais un impératif stratégique. Des investissements à long terme sont aujourd'hui nécessaires pour répondre à la croissance rapide de la demande, gérer les processus de transformation et s'assurer une position forte sur les nouveaux marchés. Les projets CapEx doivent donc être fiables, prévisibles et très efficaces à l'avenir", a déclaré Luca Lecchi, co-CEO de l'EFESO. Il a ajouté : "Nos solutions garantissent non seulement la rentabilité des projets CapEx, mais aussi leur capacité à produire rapidement des résultats, ce qui est crucial pour la compétitivité dans les marchés en évolution rapide d'aujourd'hui".D'ici 2027, on estime que 130 000 milliards de dollars seront investis dans des projets d'investissement axés sur la décarbonisation, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la reprise après la crise du COVID-19, qui sont les principaux moteurs des dépenses d'investissement. Cependant, la gestion des capEx présente plusieurs défis :- Les capex ne sont souvent pas la priorité par rapport à la performance opérationnelle, qui elle reçoit plus d'attention et de ressources.- La prise de décision sur les projets d'investissement dépend fortement d'un petit groupe de personnes ayant une expérience spécialisée dans la réalisation de projets d'investissement, ce qui crée des goulets d'étranglement et des lacunes potentielles en matière de connaissances.- Manque de transparence et de prévisibilité : 79 % en moyenne de dépassements et 52 % en moyenne de retards dans les projets d'investissement.- L'augmentation du coût du capital amplifie le défi : les tendances inflationnistes actuelles augmentent les coûts de financement, ce qui accroît l'importance d'une gestion disciplinée des dépenses d'investissement.La nécessité d'une optimisation plus efficace des dépenses d'investissement n'a jamais été aussi grande. Pour de nombreuses entreprises de divers secteurs, les dépenses d'investissement sont la clé de leur succès futur.Au sein du groupe EFESO, nous avons réalisé plus de 1 000 programmes de CapEx et nous comprenons les faiblesses des approches actuelles. Nos solutions d'optimisation des CapEx couvrent l'ensemble du cycle de vie de la gestion des CapEx, de la conception de la stratégie à l'exécution du projet (cf image ci-dessous). Elles sont conçues pour répondre aux besoins uniques de chaque client, garantissant une gestion efficace des CapEx tout en permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales.Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs défis uniques. Nous créons des plans stratégiques qui conduisent à des solutions gagnantes, alignées sur les objectifs CapEx à court et à long termes.Notre offre capex s'appuie sur un ensemble unique d'expériences et d'expertises, combinant les ressources et les approches innovantes des marques du Groupe EFESO : EFESO Management Consultants - ARGO-EFESO - ROI-EFESO - TSETINIS-EFESO - Fibonacci Lab.