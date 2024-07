Impatto ambientale e sociale di Invesmar: un esempio di sostenibilità aziendale

Share This Article

News Provided By

Invesmar: un esempio di sostenibilità aziendale

Invesmar rappresenta un esempio di sostenibilità con iniziative che promuovono lo sviluppo economico, trasformano le comunità e preservano l'ambiente.

La sostenibilità è il cuore della nostra strategia aziendale.” — Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar

CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, July 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- Invesmar è un gruppo aziendale impegnato a promuovere il benessere e lo sviluppo attraverso la sostenibilità, generando un impatto positivo sulle persone e sulle comunità, contribuendo al contempo alla conservazione ambientale.

Con un chiaro focus sull'implementazione di pratiche aziendali che garantiscano la viabilità e la longevità dell'azienda, Invesmar opera secondo principi di trasparenza, relazioni strette e passione per fare le cose nel modo giusto.

Invesmar: un'azienda con uno scopo

Oggi è sempre più necessario che le aziende generino valore e siano riconosciute da tutti i loro stakeholder, specialmente in termini di sostenibilità, un pilastro che sta diventando sempre più rilevante per la società.

Invesmar, convinta che generare valore economico, sociale e ambientale crei un impatto positivo che favorisce il benessere, ha abbracciato la sostenibilità come un asse gestionale fondamentale.

Questo impegno è evidente in ciascuno dei suoi business e nell'impronta positiva che lascia su tutti i suoi stakeholder.

L'anno 2023 ha rappresentato una sfida per Invesmar, ma anche un invito a continuare a rafforzare i suoi processi di innovazione e ottimizzazione, in risposta a un ambiente in continuo cambiamento.

Consapevole della necessità di obiettivi chiari per crescere, l'azienda ha tracciato il percorso del suo Piano 2030, sfruttando le conoscenze, l'esperienza e l'impegno del suo team umano, così come le relazioni strette con i suoi stakeholder.

Questo approccio ha garantito la generazione di valore e la realizzazione della sua strategia aziendale, basata su:

- Gestione e buone pratiche di governance aziendale ed etica.

- Rafforzamento della sua strategia sostenibile nei settori economico, sociale e ambientale.

- Miglioramento continuo dell'eccellenza operativa, mirando a essere più competitiva.

Queste azioni hanno permesso a Invesmar di rafforzare le relazioni di valore con i suoi clienti, che confidano nel suo impegno e nelle sue significative capacità di crescita aziendale, e di riaffermare il suo scopo sociale e ambientale.

A tal proposito, Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar, commenta:

"Il nostro impegno per la sostenibilità non si riflette solo nei nostri risultati finanziari, ma anche nel nostro approccio integrato di generare benessere nelle nostre comunità, nei nostri collaboratori, contribuendo alla crescita dei nostri fornitori e clienti, e nell'essere un partner di sviluppo sociale nelle regioni in cui siamo presenti. La sostenibilità è il cuore della nostra strategia aziendale."

4 Pilastri che guidano la gestione di Invesmar

Invesmar ha integrato la sostenibilità nella sua strategia attraverso l'implementazione di cinque pilastri che la distinguono nel mercato. Questi pilastri sono:

1. Vicino: Invesmar mantiene una relazione stretta con i suoi dipendenti, clienti e comunità, permettendole di comprendere e soddisfare le loro esigenze in modo efficace.

2. Trasparenza: L'azienda è governata da principi di trasparenza, resilienza e prossimità, garantendo la responsabilità e la gestione etica delle sue operazioni.

3. Passione per fare le cose nel modo giusto: Invesmar è caratterizzata dalla sua dedizione e passione in ogni azione, sempre focalizzata sul miglioramento continuo in tutte le sue iniziative.

4. Rispetto degli accordi: Il gruppo aziendale lavora diligentemente per rispettare tutti gli accordi e impegni, assicurando la fiducia e la lealtà dei suoi partner e comunità.

Questi pilastri non solo guidano la gestione di Invesmar, ma sono anche fondamentali per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità a breve, medio e lungo termine.

Invesmar ha dimostrato la sua capacità di adattarsi e superare le sfide, sempre focalizzandosi sulla creazione di valore e benessere.

Raggiungere questi obiettivi ha dimostrato un impatto positivo sia sul pianeta che sulle comunità, permettendo loro di mantenere un'attività stabile e duratura.

La sostenibilità in Invesmar non è solo una pratica aziendale, ma un impegno genuino verso le persone, guidando ogni azione per costruire un futuro migliore per tutti.