المملكة العربية السعودية تستضيف المؤتمر الدولي "24 فنتك" لبحث سبل دعم وتعزيز قطاع التقنية المالية

مؤتمر 24 فنتك ينطلق في سبتمبر للارتقاء بقطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

المؤتمر يُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في العاصمة السعودية بين 3 و5 سبتمبر المقبل