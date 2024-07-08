لأول مرة: الحاخام أوري شرقي سيشرح اليهودية للمسلمين باللغة العربية في حملة مبتكرة على وسائل التواصل الاجتماعي

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JERUSALEM, ISRAEL, July 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- تطلق منظمة "بريت عولام" (عهد العالم)، برئاسة الحاخام أوري شرقي، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية للمرة الأولى، بهدف بناء جسر بين الأديان وشرح اليهودية للمسلمين. في إطار هذه الحملة، تم إنشاء صفحات على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك باللغة العربية، حيث سيتم نشر محتوى يجعل أساسيات اليهودية في متناول المؤمنين المسلمين باللغة العربية. الهدف هو تحطيم الأفكار المسبقة وتحدي المسلمين لتغيير موقفهم تجاه اليهود وإسرائيل.

ينبع هذا المشروع من الرسالة التاريخية التي كتبها الحاخام شرقي لعلماء الإسلام، والتي لاقت صدى كبيرًا في جميع أنحاء العالم وأدت حتى إلى دعوة الحاخام لزيارة الإمارات والتحاور مع رجال الدين هناك. في منظمة "بريت عولام"، التي تعمل على نشر قيم الشعب اليهودي للأمم، تم إنشاء قسم عربي لمرافقة هذا المشروع الرائد.

تم إطلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تحت اسم "الاتجاه الجديد"، اليوم وتتضمن بالفعل عدة منشورات:

المنشور الأول: "السلام عليكم يا أبناء عمنا الأعزاء بني إسماعيل. في صفحتنا يمكنكم التعرف علينا، نحن بني إسحاق، اليهود الذين هم أحفاد بني إسرائيل بشكل مباشر وحقيقي. سنخبركم في الصفحة عن الحياة اليهودية، وعن جذور التقاليد والعادات في التوراة، وعن التاريخ اليهودي، وعن النبوءة التي تحققت: عودة شعب إسرائيل إلى أرضه وإقامة دولة مستقلة فيها. صفحتنا هي محادثة مستمرة معكم أيها العرب المسلمون! يسعدنا أن نسمع منكم ونتعلم منكم، ونطمح للإجابة على جميع أسئلتكم.

الحاخام أوري شرقي ونحن فريق الصفحة نؤمن أنه من خلال المحبة والحوار يمكننا معًا بناء جسر الإيمان بين بني إسماعيل وبني إسحاق. نأمل أنه معًا، مسلمين ويهودًا، سنحول الشرق الأوسط إلى مكان يحمل بشرى السلام والأخوة الإنسانية للعالم أجمع."

في المنشور الثاني، يمكن رؤية فيديو للحاخام شرقي مع ترجمة باللغة العربية. يقول الحاخام في الفيديو: "مرحبا بجميع المؤمنين. إن الأحداث التي عشناها نحن بني إسرائيل في بلادنا في الأشهر الماضية، أو ما يسمى بأحداث 7 أكتوبر جمعتنا مع هجوم قاسٍ للغاية وغير مقبولة أيضًا. وقد تم هذا الهجوم باسم الإسلام. وهذا يتطلب منا إعادة التفكير في العلاقة بين ديانتينا. ففي النهاية، من المستحيل أن تبقى الأمور كما كانت. وربما حان الوقت ليسمع علماء الإسلام القليل من اليهودية، ما هو موقف اليهودية من الإسلام؟ ومن هذا الاستماع، من الممكن أيضًا أن تتغير الأمور نحو الأفضل، ويكون هناك تعاون بين إسرائيل وإسماعيل.״

منشور آخر في الصفحة هو فيديو يتحدث فيه إيتمار بن دافيد، مدير القسم العربي في "بريت عولام"، باللغة العربية ويقول: "هل نجمة داود هي رمز يهودي؟ الحقيقة هي أنه فقط في المائتي سنة الأخيرة أصبحت نجمة داود رمزًا يهوديًا معروفًا. النجمة لم تُذكر على الإطلاق في التوراة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم أن تروا أن الرومان وبعدهم المسيحيون والمسلمون استخدموا أيضًا رمز نجمة داود، وفي الحي الإسلامي والحرم الشريف يمكنكم العثور على نجوم داود في أماكن كثيرة. إذًا ما هو الرمز اليهودي؟ إنها المنورة (الشمعدان)! تُذكر المنورة مرات عديدة في التوراة مع تفاصيل كثيرة، الرقم سبعة مقدس في اليهودية ويمثل كمال الخلق: خلق الله العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. عندما يقدس اليهود يوم السبت، فإنهم يشهدون أن هناك إلهًا وأن للعالم خالقًا. وهناك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بالرقم سبعة".

إيتمار بن دافيد، مدير القسم العربي في "بريت عولام": " الخطاب الذي نروج له من جانب الحاخام شرقي هو خطاب اليهودية مع الإسلام. المفهوم الأساسي للحاخام شرقي هو أن علماء الإسلام يجب أن يعترفوا بإسرائيل ويقبلوا الشعب اليهودي. سيتم الترويج لمحتوى الصفحة من خلال إعلانات مدفوعة للعالم العربي، مع التركيز على عرب إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية وسوريا."