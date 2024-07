Fire victims in Tondo get aid from Cayetano partnership with DSWD

Over a hundred residents of Tondo, Manila who were affected by a recent fire received recovery aid from Senators Alan Peter and Pia Cayetano and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) on Wednesday, July 3.

The Cayetanos' Emergency Response Department (ERD) team collaborated with the DSWD to distribute aid to 127 fire victims in Barangay 186 through the agency's Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program.

The disaster, which occurred on March 19, destroyed houses and a garments warehouse, displacing over 15 families.

Former SK Chairperson Lambert Louise Loleng, Barangay Kagawad Dennisse Loren Esteban, and Barangay Treasurer Mark Sylvestre attended the disbursement held at Barangay 185's covered court.

Among the recipients were Ricky Nelson Pregonero, who recalled the financial and emotional damages his family and neighbors sustained due to the fire.

"Ang hirap po ng dinanas namin. Talagang back to zero po kaming mga biktima," he said.

"Salamat nga po at walang nasawi sa pamilya namin sa laki ng sunog na 'yon - halos 24 hours po. Ngayon nga po medyo may phobia pa po ako sa sunog na 'yan eh," he added.

He thanked the Cayetanos and the local officials of Manila for the continuous support they have been receiving since the disaster happened.

"Maraming salamat po sa matatanggap namin, malaking tulong po iyan sa aming mga biktima ng sunog," he said.

The ERD activity was part of the sibling senators' Bayanihan Caravan initiative, which travels across the country to assist Filipinos in need and empower vulnerable sectors.

Cayetano, DSWD nagsanib-pwersa para maghatid ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Tondo

Higit sa isandaang mga residente sa Tondo, Manila na nasalanta ng sunog kamakailan ang nakatanggap ng tulong mula sa magkapatid na Senador Alan Peter at Pia Cayetano at sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nitong Miyerkules, July 3.

Nakipagtulungan sa DSWD ang Emergency Response Department (ERD) team ng dalawang Cayetano para maghatid ng tulong sa 127 biktima ng sunog sa Barangay 186 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng ahensya.

Mahigit 15 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos ang sunog na naganap noong March 19.

Dumalo sina dating SK Chairperson Louise Loleng, Barangay Kagawad Dennise Esteban, at Barangay Treasurer Mark Sylvestre sa aktibidad na ginanap sa covered court ng Barangay 185.

Kabilang sa mga nakatanggap ay si Ricky Nelson Pregonero. Aniya, sariwa pa ang pinansiyal at emosyonal na pinsalang natamo ng kanyang pamilya at mga kapitbahay dahil sa sunog.

"Ang hirap po ng dinanas namin. Talagang back to zero po kaming mga biktima," aniya.

"Salamat nga po at walang nasawi sa pamilya namin sa laki ng sunog na 'yon - halos 24 hours po. Ngayon nga po medyo may phobia pa po ako sa sunog na 'yan eh," dagdag niya.

Pinasalamatan niya ang mga Cayetano at ang mga lokal na opisyal ng kanilang lungsod sa "tuloy-tuloy" na suporta na kanilang natatanggap mula nang mangyari ang sakuna.

"Maraming salamat po sa matatanggap namin, malaking tulong po iyan sa aming mga biktima ng sunog," aniya

Ang aktibidad ay bahagi ng inisyatibang 'Bayanihan Caravan' ng magkapatid na senador, na naglalakbay sa buong bansa upang maghandog ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan at tulungang palakasin ang pinakamahihinang sektor ng bansa.