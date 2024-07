Gruppo GreenLand: Impegnati per la sostenibilità e il benessere sociale

Gruppo GreenLand coltiva opportunità per le comunità locali

La sostenibilità è nel DNA di GreenLand, che trasforma e crea valore per le sue persone, le comunità e l'ambiente con convinzione e passione.

ENVIGADO, ANTIOQUIA, COLOMBIA, July 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- GreenLand, un gruppo agroindustriale colombiano impegnato per l'ambiente e il benessere delle persone, sta evolvendo nella sua missione di sostenibilità.

Attraverso le sue operazioni diversificate, che vanno dalla coltivazione di banane e avocado Hass a impianti di produzione industriale innovativi, operazioni logistiche e gestione della salute delle colture, il Gruppo GreenLand coltiva opportunità per le comunità locali.

Gruppo GreenLand: un impegno per la sostenibilità

In GreenLand, il benessere va oltre le operazioni aziendali, motivo per cui l'organizzazione ha preso un impegno significativo per promuovere lo sviluppo sociale ed economico in Urabá e Caldas, cercando sempre un equilibrio con la cura e la conservazione ambientale. Affrontando le sfide del 2023, il Gruppo GreenLand si è affidato alla resilienza e all'innovazione per continuare a crescere, migliorando allo stesso tempo la vita dei suoi dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità vicine, abbracciando la sostenibilità come un pilastro fondamentale della sua gestione.

"Siamo convinti che la sostenibilità vada oltre i risultati finanziari. Per questo, da oltre 40 anni, abbiamo implementato e rafforzato strategie che creano opportunità di progresso e benessere nei territori, essendo responsabili con l'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile dei nostri business", afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale gestore del Gruppo GreenLand.

Tra i principali contributi si evidenziano circa 5.000 posti di lavoro formali diretti e circa 15.000 indiretti nelle aree rurali della Colombia, offrendo stabilità lavorativa con un approccio di pari opportunità, contribuendo a ridurre il divario occupazionale; e nel 2023 i 34.476 beneficiari di programmi sociali in formazione, abitazione, salute, sport e sviluppo, coordinati dalla Fondazione GreenLand, dove sono stati investiti oltre 16,2 miliardi di pesos durante lo stesso anno.

In campo ambientale, spiccano la Certificazione Carbon Neutral mantenuta per tre anni consecutivi (dal 2022), i più di 36.000 alberi piantati in quattro anni, i 90.018 kWh di energia prodotta con pannelli solari e i 10.000 metri lineari di fonti idriche protette nelle sue piantagioni di banane, tra altri sforzi.

Gruppo GreenLand: sinonimo di impatto positivo con senso sostenibile

Ciascuna delle sue linee di business (produzione agricola, industriale e servizi) è diretta con lo stesso obiettivo di Coltivare il Benessere Sostenibile.

Il Gruppo GreenLand sta entrando nella coltivazione del limone Tahiti con GreenLime, una nuova compagnia con cui prevede di piantare 400 ettari nel dipartimento di Caldas, in Colombia, nel primo anno, generando oltre 500 posti di lavoro diretti e indiretti.

Impegno per l'uguaglianza

Il Gruppo GreenLand punta sulle pari opportunità come via per costruire un futuro sociale migliore.

Nell'ultimo anno, ha coinvolto 720 giovani (tra i 18 e i 28 anni) in processi produttivi e con il programma AgrOrgullosas cerca di raddoppiare la partecipazione delle donne, con l'obiettivo di raggiungere il 20% nel business delle banane.

Cura dell'ambiente

Il loro impegno per la cura del pianeta accompagna l'obiettivo del paese per il 2050, in cui la Colombia intende essere Carbon Neutral. Da parte sua, il Gruppo GreenLand è stato certificato come tale dal 2022, mantenendo tale riconoscimento fino ad oggi.

Dal 2018, il Gruppo GreenLand misura la sua impronta di carbonio e ha adottato strategie di cura e protezione degli ecosistemi; inoltre, ha 1.550 ettari destinati alla conservazione della biodiversità e utilizza energia solare in Control B (la loro azienda di sanità vegetale), così come nell'ufficio di Envigado, con piani per espandere questa pratica ad altre aziende del Gruppo per contribuire alla transizione verso l'uso di energie pulite.

Impatto sociale

Con gli investimenti effettuati nel 2023, il Gruppo Greenland ha promosso e realizzato 66 progetti e iniziative di impatto sociale, in collaborazione con partner pubblici e privati, beneficiando 34.400 persone.

Fondazione GreenLand ha coordinato questa gestione, che nel pilastro della formazione per la vita ha beneficiato 9.778 persone e nella salute per il benessere delle famiglie 10.633; inoltre, nello sport sociale, competitivo e culturale ha supportato 9.480 bambini e giovani, e nell'abitazione oltre le mura e infrastrutture comunitarie 4.585 persone delle comunità.

Per tutto questo, il Gruppo GreenLand continua a essere un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile, dimostrando che è possibile crescere in modo responsabile e impegnato con la società e l'ambiente.