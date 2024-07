CHIGEE introduceert de AIO-5 Play voor BMW en verbetert de rijtechnologie

De AIO-5 Play voor BMW is ontworpen voor naadloze integratie met OEM-systemen, waarbij de bedieningselementen en meters duidelijk blijven en het slanke ontwerp van BMW-motorfietsen behouden blijft. Het bevat een geïntegreerde diefstalbeveiliging, die ervoor zorgt dat het scherm beveiligd is tegen diefstal, wat de rijders gemoedsrust geeft. Rijders kunnen profiteren van verbeterde connectiviteit met directe telefoon-naar-headset integratie, wat duidelijke en betrouwbare audio-communicatie tijdens hun ritten verzekert. De AIO-5 Play voor BMW beschikt over een hooghelderheidsdisplay voor zichtbaarheid bij dag en nacht en een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid, wat prestaties bij elk weer garandeert. Zodra de AIO-5 Play is aangesloten, kunnen rijders via een responsieve, intuïtieve interface toegang krijgen tot essentiële digitale tools, waarbij kaarten, muziek-apps en meer prominent worden weergegeven.

Verbeter uw BMW-rijervaring met CHIGEE's AIO-5 Play: Naadloze integratie, verbeterde beveiliging en superieure duurzaamheid voor ultieme controle en comfort.

HONG KONG, HONG KONG SAR, July 4, 2024 / EINPresswire.com / -- CHIGEE, een toonaangevende ontwikkelaar van intelligente rijhulpsystemen, kondigt de lancering aan van de AIO-5 Play voor BMW-motoren, speciaal ontwikkeld voor BMW-liefhebbers. Dit geavanceerde systeem vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in motortechnologie en is ontworpen om de rijervaring te verbeteren door naadloze integratie en geavanceerde functies, inclusief naadloze integratie van CarPlay en Android Auto.Het AIO-5 Play voor BMW is zorgvuldig ontworpen om naadloos te integreren in de OEM-systemen, waarbij de duidelijkheid van de bedieningselementen en displays behouden blijft en het slanke ontwerp van de BMW-motorfietsen wordt aangevuld. Het bevat een geïntegreerde antidiefstaloplossing die ervoor zorgt dat het scherm beschermd blijft tegen diefstal en de bestuurders een geruststellend gevoel van veiligheid geeft.Tot de opvallende kenmerken van de AIO-5 Play voor BMW behoort een zeer helder display dat optimale zichtbaarheid bij dag en nacht garandeert, aangevuld met een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Deze robuustheid stelt bestuurders in staat om veilig verschillende weersomstandigheden te trotseren zonder de prestaties aan te tasten.Onder de motorkap wordt het systeem aangedreven door een Dual-Core Cortex-A53-processor, die een prestatieverbetering van 135% biedt voor snellere en efficiëntere werking. Bestuurders kunnen ook genieten van verbeterde connectiviteit met directe telefoon-naar-headset-integratie, die duidelijke en betrouwbare audiocommunicatie tijdens hun ritten mogelijk maakt."We zijn verheugd om de AIO-5 Play voor BMW te introduceren, een product dat CHIGEE's inzet voor uitmuntendheid in motortechnologie belichaamt," zei een woordvoerder van CHIGEE. "Met functies zoals native Wonder Wheel-ondersteuning, real-time toegang tot BMW-gegevens en naadloze TPMS-integratie kunnen bestuurders genieten van een veiliger, beter verbonden en intelligenter rijervaring."Het AIO-5 Play voor BMW is het derde intelligente rijhulpsysteem voor motorfietsen in de CHIGEE AIO-5 serie. De serie omvat ook de AIO-5 Lite, de versie met de meeste functies en de meest uitgebreide versie, evenals de AIO-5 Play, die zich richt op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Het ondersteunt smartphone-mirroring, maar doet afstand van functies zoals de dashcam en het AI-BSD-systeem om aan de verschillende behoeften van bestuurders te voldoen.Om meer te weten te komen over CHIGEE en het AIO-5 Play voor BMW, bezoekt u onze wereldwijde website en de productpagina van het AIO-5 Play voor BMW. U kunt ook de YouTube-video over het AIO-5 Play voor BMW bekijken.CHIGEE is momenteel beschikbaar via een crowdfundingcampagne op Kickstarter , die enthousiastelingen de mogelijkheid biedt om deze geavanceerde technologie te ondersteunen en ermee aan de slag te gaan. De campagne eindigt op maandag 15 juli 2024 om 12:00 PM AWST.Over CHIGEE:CHIGEE, afgeleid van de Chinese woorden voor "wonder" en "rijtechniek", streeft ernaar om motoravonturen te verbeteren door middel van superieure technologie en innovatie. Het engagement van het bedrijf voor kwaliteit en voortdurende onderzoek en ontwikkeling zorgt ervoor dat zijn producten de industrienormen bepalen en uitzonderlijke prestaties bieden voor enthousiastelingen die het beste zoeken.

Introductie van AIO-5 Play voor BMW: Het digitale display van BMW waar je op hebt gewacht.