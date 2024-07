Humax Commercial EV Chargers

Humax Co., Ltd. (KOSDAQ:Humax)

SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- • Humax betritt den globalen Markt für kommerzielle EV-Ladelösungen, basierend auf der CPO-Erfahrung in Korea.• Bereitstellung einer intelligenten Ladeumgebung mit Produkten, die nach OCPP, einem internationalen Kommunikationsstandard, zertifiziert sind• AC und DC Ladelösungen die eichrechtskonform sind• Während der The Smarter E Europe, Europas größter Messe der Energiebranche, wurden die neuen EV-Ladegeräte vorgestellt.Humax, der Anbieter einer umfassenden Mobilitätsplattform, gibt heute die Markteinführung seiner Public/Semi-Public EV-Ladegeräte auf dem globalen Markt bekannt, nachdem das Unternehmen kürzlich in die Branche der Heim-EV-Ladegeräte eingestiegen ist.Diese globale Expansion basiert auf der jahrelangen Erfahrung von Humax als Betreiber von Ladestationen auf dem koreanischen Markt und baut auf seinem umfangreichen weltweiten Netzwerk auf. Die Produktpalette wurde entwickelt, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, von AC-Wallboxen (max. 22 kW) bis hin zu schnellen DC-Ladegeräten, je nach ihren kommerziellen Anforderungen.Kürzlich präsentierte Humax auf der The Smarter E Europe 2024 (München, 19.-21. Juni), Europas größter Fachmesse für die Energiebranche, sein komplettes Sortiment an kommerziellen und privaten Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und entwickelte strategische Partnerschaften mit einem erweiterten Portfolio an Branchenpartnern, um seine Position auf dem Markt zu stärken.HUMAX hat zudem während der The Smarter E Europe Messe, eine strategische Partnerschaft mit HeyCharge , einem deutschen Unternehmen für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, angekündigt. Gemeinsam sollen eichrechtskonforme Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) entwickelt werden. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den wachsenden Bedarf an praktischen und kostengünstigen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu decken, insbesondere in städtischen Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden, die bisher über keine zuverlässige Ladeinfrastruktur verfügen.Die kommerziellen Ladegeräte von Humax sind eichrechtskonform und OCPP-zertifiziert und entsprechen internationalen Kommunikationsstandards. Sie ermöglichen intelligentes Laden und unterstützen das gleichzeitige Laden über zwei Kanäle. Zudem sind sie mit LCD-Touchscreens und LED-Anzeigen ausgestattet, um den Ladestatus effizient zu überwachen.Durch die Bereitstellung von DC-Ladesäulen sogenannten Schnellladern, die für gewerbliche Umgebungen wie öffentliche Wohnhäuser, Autobahnladestationen, Einkaufszentren und Büros geeignet sind, wird Humax Geschäftsmöglichkeiten in mehreren Märkten schaffen. Dies ist besonders relevant angesichts der weltweit steigenden Verbreitungsraten von Elektrofahrzeugen und der Notwendigkeit, Produkte anzubieten, die auf die Anforderungen einer Vielzahl von Fahrzeugkunden zugeschnitten sind.Das Unternehmen plant, seine gewerblichen Ladegeräte nach Europa, den Nahen Osten, Asien und Nordamerika zu liefern. HUMAX hat bereits erfolgreich die CPO-Marke „Turu Charger“ eingeführt. Unter diesem Markennamen betreibt Humax mehr als 18.000 EV-Ladegeräte auf dem koreanischen Markt.Jeff Kim, Präsident von Humax, kommentierte: „Nach der erfolgreichen Einführung von Heim-EV-Ladegeräten in Europa wird Humax nun mit einer vielfältigen Palette an eichrechtskonformen AC-Ladelösungen und Schnellladelösungen in den globalen Markt für gewerbliche EV-Ladegeräte einsteigen, um den Nutzern von Elektrofahrzeugen jederzeit und überall ein problemloses Fahrerlebnis zu bieten.“Weitere Informationen finden Sie unter https://humaxcharging.com Über HumaxHUMAX wurde 1989 gegründet und ist ein Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen und -diensten, der fortschrittliche Technologien für globale Betreiber bietet. Mit einem Fokus auf seine einzige Mobility-Hub-Plattform bietet HUMAX vielfältige Lösungen, darunter Parkbetrieb, Shared Mobility-Dienste, intelligente Gebäudelösungen und All-in-One-Flottenmanagementsysteme. Die Expertise von HUMAX erstreckt sich auch auf Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Mit 20 Tochtergesellschaften weltweit ist HUMAX ein angesehener Marktführer für Technologielösungen.Über HeyChargeHeyCharge ist ein Unternehmen für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, das eine Plattform für den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ohne Internetzugang anbietet. Diese Technologie ist ideal für Umgebungen mit geringer Konnektivität, wie z. B. Tiefgaragen. HeyCharge betreibt mit seiner innovativen Technologie Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Tiefgaragen in ganz Deutschland und bietet über Partner auf der ganzen Welt schlüsselfertige und White-Label-Lösungen an.