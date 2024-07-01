中國青年藝術家李二鵬將在香港舉辦首次個展
中国青年艺术家李二鹏将在香港中环当代唐人画廊举办首次个展“扩张”，展示15件新作并深入探索个体情感的共鸣。HONG KONG, HONG KONG, July 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- 以 "拓展 "為靈感，探索獨特藝術魅力
2024年6月21日，香港--繼2024年3月亮相香港巴塞爾藝術展之後，中國青年藝術家李二鵬將在中環當代唐人畫廊舉辦他在香港的首次個展 "擴張"。通過 "擴張"，李二鵬探索了15件新作品之間的聯繫，用他獨特的視覺語言創造了一個獨特的 "世界觀"，深入地進行了自我剖析。
為隆重其事，李二鵬特意飛抵香港主持開幕酒會。好萊塢製片人及維京畫廊創辦人胡樂雲女士、香港藝術家及電影製片人謝潔瑩女士、香港著名經理人及電影製片人陳山枝先生、香港導演及視覺藝術家區雪燕女士，以及多位時裝界、影視藝術界的朋友到場慶祝。
酒會上，李二鵬透露，明年他將參與一部國際電影的拍攝，並創作一系列新作品。這部電影以他的繪畫為核心，擁有強大的製作團隊和演員陣容。雖然他不會出現在銀幕上，但創作過程極具挑戰性，他對此充滿期待。
今年3月初，李二鵬在香港巴塞爾藝術博覽會上展出了他的新作《紅線》。開幕酒會在山頂一處罕見的近百億美元的豪宅中舉行。屋主Jojo和她的丈夫郭博士是李二鵬作品的忠實收藏家，他們收藏了許多李二鵬的早期作品，通過藝術結下了不解之緣。
逾百位賓客在山頂大宅的天台慶祝李二鵬個展的成功舉辦，一邊欣賞維多利亞港的美景，一邊暢飲美酒。來賓中不乏小朋友，背景中的作品 "香檳與威士忌" 靈感來自於Jojo的愛犬。
在6月22日舉行的2024北京永樂春季拍賣會上，李二鵬2019年作品《Y-動感》經過激烈競拍，以14.95萬元成交，首次亮相拍賣會就取得了令人稱讚的成績。
膨脹是指事物在空間中擴散，影響多個維度，具有動力，並不斷影響其他事物的過程。從 "日與夜 "系列開始，它構建了一個循環往復的主題，反映了李二鵬的創作生活和每個人的日常生活。進入 "馬 "系列，觀者可以進入個人記憶；在較為抽象的作品《可愛的一家人》中，記憶從直接的情感表達轉向提煉。天使媽媽》中的情感不再屬於個人，而是擴展到群像，從 "我 "的記憶擴展到 "我們 "的共鳴。在這個 "擴張 "的過程中，李二鵬的作品放大了個體的情感，引起了所有人的共鳴。最後，在《鐵環工廠》中，他的藝術符號再次被放大，就像音樂作品結尾的尖銳木板，將我們拉回現實。
由於無法分享經驗，人類將其分解成碎片，創造出強大的二維圖像。通過將最抽象的情感擴展到更豐富的受眾，人們在與作品的共鳴中感受到了思想擴展的力量。
李二鵬個展 "擴張 "詳情
展覽日期: 2024年6月21日至2024年7月24日
展覽地點: 香港中環皇后大道中80號H Queen's 10樓當代唐人畫廊
關於藝術家李二鵬
李二鵬2018年畢業於中央美術學院油畫系，曾獲中央美術學院造型一等獎、際青年國際優秀創作獎（2015）和創新獎（2016），2016年獲中央美術學院油畫系 "學院風 "新人獎和優秀作品獎。他近期的展覽包括 "動物五號"（當代唐人畫廊，北京，2023年）、"控制"（當代唐人畫廊，曼谷，2021年）、"好奇無界： 米奇藝術展全球巡展"（UCCA實驗室項目，柚子美術館，上海，2021年），"異質--吳為、李二鵬雙個展"（當代唐人畫廊，北京，2020年），OPPO Reno Vators（2019年）榮獲 "觀眾選擇獎"，Yoho！趨勢展》（上海Yohood畫廊，2018年）、《青年藝術家群展》（北京今日美術館，2016年）。他的畢業作品被中央美術學院美術館永久收藏；2020年，他的作品被澳大利亞白兔美術館收藏，並被《TARGET》雜誌推薦。2024年，他的作品《紅線》在香港巴塞爾藝術博覽會上展出。
關於當代唐人畫廊
當代唐人畫廊（Contemporary Tang Gallery）於1997年在曼谷成立，目前已在北京、香港、曼谷和韓國開設了七家分店，致力於推動不同地區當代藝術的發展。二十年來，畫廊致力於為國內外頂尖藝術家、策展人、收藏家和藝術機構提供交流和對話的平台。除了在其空間舉辦先鋒展覽外，還與國內外重要藝術機構合作開展優秀藝術項目，成功舉辦了200多個展覽項目。近年來，當代唐人畫廊始終站在中國前衛實驗藝術的前沿，成功推出了一系列具有學術影響力和商業號召力的藝術家，開創了中國當代藝術的新格局。作為中國當代藝術最具學術影響力和最高展覽水準的平台之一，當代唐人畫廊以其先鋒的展覽和藝術項目贏得了極高的國際聲譽，確立了其在亞洲當代藝術領域的先鋒地位。
Yuki Lai
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