Il 12º Congresso Internazionale sull'Educazione all'Etica si conclude con risultati soddisfacenti

CITTà DEL MESSICO, MESSICO, June 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Il campus nord dell'Università Anáhuac a Città del Messico ha ospitato il 12º Congresso Internazionale sull'Educazione all'Etica dal 19 al 21 giugno 2024. Questo evento, organizzato dall'Associazione Internazionale per l'Educazione all'Etica (IAEE) in collaborazione con l'Università Anáhuac e altre entità accademiche, aveva l'obiettivo di promuovere la riflessione sull'educazione all'etica, l'ecologia integrale e la sostenibilità, offrendo uno spazio di dialogo e collaborazione internazionale.Le attività accademiche sono iniziate con un discorso inaugurale del Prof. César Hernández Rendón, che ha presentato il piano educativo per la Ruta Anáhuac. Nella sua presentazione, ha messo in evidenza argomenti centrati sullo sviluppo globale degli studenti, come la Vita Universitaria, l'Antropologia Fondamentale e l'Etica.Durante le prime sessioni di dialogo, la Dr.ssa Martha Tarasco Michel, la Dr.ssa María de la Luz Casas e il P. Rubén Revello hanno discusso delle «Strategie Pedagogiche per l'Educazione all'Etica». Questa sessione ha sottolineato la necessità di adattare le strategie pedagogiche per rispondere alle esigenze degli studenti e degli educatori.In un'altra sessione intitolata «Esperienza Internazionale nell'Educazione all'Etica», esperti come Mons. Renzo Pegoraro e la Prof.ssa Luciana Caenazzo hanno riflettuto sullo stato attuale e il futuro di questa disciplina a livello mondiale. Un argomento importante trattato è stato «Ricerca ed Etica in America Latina», dove la Dr.ssa María Inés Girault e il Dr. Lenin de Janon Quevedo hanno condiviso le loro ricerche sull'innovazione educativa nella regione.Il secondo giorno del congresso, una presentazione del Dr. Alejandro Sánchez Guerrero ha introdotto l'inizio delle attività per la Rete Iberoamericana dell'Osservatorio di Bioetica (ORIBI) e il progetto dell'Atlante Interattivo della Rete Iberoamericana. Questo atlante sarà una piattaforma strategica per collegare i membri della regione e facilitare la collaborazione nelle iniziative di bioetica.Le sessioni di dialogo hanno continuato ad affrontare argomenti come l'educazione alla cura dell'ambiente e l'etica da una prospettiva globale, nonché l'educazione, l'etica e l'ecologia integrale. Esperti come il Dr. Patricio Santillán Doherty e il Dr. Fabio Baggio hanno riflettuto su strategie per promuovere una cultura dell'educazione all'etica adattata alle esigenze specifiche di ogni contesto.L'evento ha anche presentato sessioni parallele in cui i presentatori hanno tenuto comunicazioni libere sull'educazione medica, la bioetica alla fine della vita e la bioetica globale. Queste presentazioni, fatte da relatori di diversi paesi, hanno permesso uno scambio di idee ed esperienze che hanno arricchito la discussione e il progresso della bioetica e dell'educazione all'etica.Erano presenti partecipanti di vari paesi, come il Messico, gli Stati Uniti, la Spagna, la Repubblica del Congo, la Francia, l'Italia, la Città del Vaticano, la Colombia e la Turchia. Figure di rilievo come il Prof. Matthew C. Altman, il Prof. Larry G. Locke e la Prof.ssa Ana Gutiérrez hanno condiviso le loro ricerche ed esperienze con il pubblico.Infine, sono state presentate proposte per aumentare le attività dell'IAEE in America Latina durante l'assemblea generale del congresso, consolidando la partecipazione dell'Università Anáhuac nell'associazione. L'evento si è concluso con una Cena di Gala a cui hanno partecipato le autorità e i partecipanti, celebrando il successo del congresso e stabilendo le basi per future collaborazioni ed eventi volti a continuare a promuovere l'educazione all'etica a livello internazionale.