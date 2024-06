Le 12ᵉ Congrès International sur l'Éducation à l'Éthique conclut avec des résultats satisfaisants

MEXICO CITY, MEXICO, June 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Le campus nord de l'Université Anáhuac à Mexico a accueilli le 12ᵉ Congrès International sur l'Éducation à l'Éthique du 19 au 21 juin 2024. Cet événement, organisé par l'Association Internationale pour l'Éducation à l'Éthique (IAEE) en collaboration avec l'Université Anáhuac et d'autres entités académiques, a pour objectif d'encourager la réflexion sur l'éducation à l'éthique, l'écologie intégrale et la durabilité, et d'offrir un espace de dialogue et de collaboration internationale.Les activités académiques ont débuté par un discours inaugural du Prof. César Hernández Rendón, qui a présenté le plan éducatif pour la Route Anáhuac. Dans sa présentation, il a mis en avant des sujets axés sur le développement global des étudiants, tels que la Vie Universitaire, l'Anthropologie Fondamentale et l'Éthique.Lors des premières sessions de dialogue, la Dr Martha Tarasco Michel, la Dr María de la Luz Casas et le P. Rubén Revello ont discuté des « Stratégies Pédagogiques pour l'Éducation à l'Éthique ». Cette session a souligné la nécessité d'adapter les stratégies pédagogiques pour répondre aux besoins des étudiants et des éducateurs.Dans une autre session intitulée « Expérience Internationale dans l'Éducation à l'Éthique », des experts tels que Mgr Renzo Pegoraro et la Prof. Luciana Caenazzo ont réfléchi sur l'état actuel et l'avenir de cette discipline au niveau mondial. Un sujet important abordé fut « Recherche et Éthique en Amérique Latine », où la Dr María Inés Girault et le Dr Lenin de Janon Quevedo ont partagé leurs recherches sur l'innovation éducative dans la région.Le deuxième jour du congrès, une présentation par le Dr Alejandro Sánchez Guerrero a introduit le début des activités pour le Réseau Ibero-Américain de l'Observatoire de Bioéthique (ORIBI) et le projet de l'Atlas Interactif du Réseau Ibero-Américain. Cet atlas sera une plateforme stratégique pour relier les membres de la région et faciliter la collaboration dans les initiatives de bioéthique.Les sessions de dialogue ont continué d'aborder des sujets tels que l'éducation au soin de l'environnement et l'éthique d'une perspective globale, ainsi que l'éducation, l'éthique et l'écologie intégrale. Des experts comme le Dr Patricio Santillán Doherty et le Dr Fabio Baggio ont réfléchi sur des stratégies pour promouvoir une culture de l'éducation à l'éthique adaptée aux besoins spécifiques de chaque contexte.L'événement a également présenté des sessions parallèles où les présentateurs ont livré des communications libres sur l'éducation médicale, la bioéthique en fin de vie et la bioéthique globale. Ces présentations, faites par des intervenants de divers pays, ont permis un échange d'idées et d'expériences qui ont enrichi la discussion et l'avancement de la bioéthique et de l'éducation à l'éthique.Des intervenants de divers pays étaient présents, tels que le Mexique, les États-Unis, l'Espagne, la République du Congo, la France, l'Italie, la Cité du Vatican, la Colombie et la Turquie. Des figures notables comme le Prof. Matthew C. Altman, le Prof. Larry G. Locke et la Prof. Ana Gutiérrez ont partagé leurs recherches et expériences avec le public.Enfin, des propositions ont été présentées pour augmenter les activités de l'IAEE en Amérique Latine lors de l'assemblée générale du congrès, consolidant la participation de l'Université Anáhuac dans l'association.L'événement s'est conclu par un Dîner de Gala auquel ont assisté les autorités et les participants, célébrant le succès du congrès et établissant les bases pour de futures collaborations et événements visant à continuer de promouvoir l'éducation à l'éthique au niveau international.