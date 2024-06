MRS. HENRY, los galardonados hijos del rock and roll de San Diego lanzan 'Everybody Wants Peace and Love'

a 21st Century Rock Opera

“Everybody Wants Peace and Love”, el nuevo sencillo y vídeo de su visionaria ópera-rock Keep On Rising. Disponible en Blind Owl Records.

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES OF AMERICA, June 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Mrs. Henry , la banda del sur de California que realiza arduas giras y que tiene predilección por llevar el legado de The Band con su celebrado alter ego Chest Fever , continúa abriéndose camino en su propio sendero musical original con el lanzamiento de "Everybody Wants Peace and Love" . Este sencillo proviene del registro conceptual de tres álbumes y ópera-rock "Keep On Rising", grabado durante la cúspide de la pandemia de Covid-19. "Everybody Wants Peace and Love" está inspirado en el fundador de Motown, Berry Gordy, y su cita "Todos queremos amor, todos queremos felicidad, todos queremos paz, todos queremos estas cosas". El sencillo está además impregnado de las ricas influencias musicales de Mrs. Henry, incluyendo (y sin limitar) a Queen, Sly and Family Stone y LCD SoundSystem. Así mismo, el trasfondo cultural colectivo de los años 90 del grupo se derrama libremente sobre el espectro musical del rock, pop y hip-hop en el siglo XX.El vídeo de "Everybody Wants Peace and Love" se estrena simultáneamente con el lanzamiento del sencillo. Dirigido por el director Edwin FrankO, el video no solo es una carta de amor visual a California del Sur, sino también un recordatorio inspirador de la mayor comunidad que todos compartimos, incluso en estos tiempos de gran división."Keep On Rising" está lejos de ser una producción exprés: esta obra maestra marca el álbum definitivo de Mrs. Henry hasta la fecha. Después de un año de escritura y grabación, Mrs. Henry creó y finalmente capturó esta declaración musical ambiciosamente cohesiva. Fue grabado todo en cinta como banda en el estudio con algunos de los mejores ingenieros de la industria como Jordan Andreen, Jason Soda, Travis Pavuur, Stephen Kaye de Sunking Studios y Joe Bozzi en Bernie Grundman Mastering para que hicieran su magia. La calidez y la intimidad de la producción y experiencia analógica remarcan la intensidad personal de la obra, inspirándote a reír, llorar, anhelar, vivir y levantarte a bailar. Teniendo en cuenta el prolongado período de creación del álbum, cabe destacar que "Everybody Wants Peace and Love", la última canción escrita y grabada para "Keep On Rising", se grabó en solo un día y su estribillo "Everybody" fue uno de los muchos temas recurrentes desarrollados en la ópera-rock que obtuvo su propia canción. Líricamente, la canción es un mensaje compartido de esperanza para el despertar de la mente, el cuerpo y el alma en un viaje colectivo. Ahora es el momento, no más tarde, de celebrar que la paz y el amor existen dentro de nosotros y alrededor del mundoLa conclusión final de "Everybody Wants Peace and Love": Mrs. Henry espera darte esperanza.Acerca de MRS. HENRY:Con raíces roqueras ilustres y un sonido que honra el legado del género, MRS. HENRY es un quinteto del sur de California que realiza arduas giras y cautiva grandes audiencias desde la Ciudad de México hasta Toronto (y más allá). La espontaneidad y la oportunidad divina marcan su destino como La Banda de Rock principal del siglo XXI y, ya que el movimiento genera movimiento, en 2024 el grupo ya es una locomotora roquera que viaja quemando y contagiando la pista cósmica. MRS. HENRY se presenta en dos iteraciones: primero como su grupo homónimo ganador del premio San Diego Music Awards, y segundo como sus alter egos en el escenario siendo Chest Fever, interpretando la música de The Band: los míticos músicos galardonados en el Rock and Roll Hall of Fame que dieron al mundo himnos icónicos como "Up on Cripple Creek", y "The Weight". El grupo está compuesto por artistas experimentados en giras y grabaciones: Daniel Cervantes en guitarra principal y voz, Jody Bagley en teclados y voz, Blake Dean en bajo y voz, el multiinstrumentista y organista Ben Pinnola y el baterista Allan Ritter. Al igual que The Band, MRS. HENRY está bendecida con tres vocalistas líderes que se fusionan en una armonía profunda. Con el sello de aprobación del fundador de The Band Robbie Robertson (antes de su fallecimiento), MRS. HENRY es el primer grupo avalado y autorizado para honrar este legado musical.

