Le port de Tanger devient l'une des principales destinations pour les croisières, le tourisme durable et les affaires

La conversion du Port de la ville de Tanger, qui s'est déroulée entre 2011 et 2016, a transformé la ville marocaine en une destination phare du tourisme de croisière durable à l'échelle internationale. Jusqu'à présent, en 2024, le port a accueilli 104 000 croisiéristes. Aujourd'hui, il est l'un des principaux centres d'attraction pour les grands navires de croisière en provenance de nombreuses destinations internationales.Le projet de conversion, qui a touché plus de 84 hectares de la zone portuaire, a été spécialement conçu pour intégrer le port dans le paysage de la ville et minimiser son impact sur l'environnement. Depuis le développement de ce projet et sa participation active au projet ECOCRUISING FU_TOUR, le port de Tanger est devenu une référence internationale pour son engagement en faveur du tourisme durable. Cela a été possible grâce aux synergies et au consensus atteint par les agents des secteurs public et privé pour avancer ensemble vers un modèle touristique qui favorise le développement économique de la ville et qui est respectueux de l'environnement naturel et culturel.L'un des principaux objectifs de ce projet ambitieux était de contribuer à l'économie locale et à la création d'emplois en promouvant des pratiques durables. Pour atteindre cet objectif, plusieurs initiatives ont été lancées autour de la rénovation de la zone portuaire: investissements dans les infrastructures et la logistique pour relier ce port aux principaux ports d'Afrique et d'Europe - renforçant ainsi sa connectivité régionale, nationale et internationale ; diversification du tourisme par la promotion de l'offre culturelle et événementielle ; mise en œuvre de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la compétitivité; offre des meilleurs services aux compagnies de croisière ; promotion de l'histoire et de la culture de la ville - assurant l'intégration et le développement du quartier historique de la médina et de son littoral touristique.En outre, le nouveau terminal passagers du port de Tanger a été soigneusement conçu pour accueillir à la fois les navires de croisière et les ferries rapides. Pour accueillir les plus grands navires de croisière, trois nouveaux postes d'amarrage ont été créés, dont le plus grand mesure 360 mètres de long. Ce nouveau terminal a également contribué à améliorer l'expérience des croisiéristes, principalement grâce à ses installations modernes, ses mesures de sécurité et sa capacité accrue à accueillir des navires de croisière plus grands, ce qui a consolidé Tanger en tant que destination de premier plan sur le circuit des croisières en Méditerranée.Immersion dans la culture marocaine à travers sa gastronomie"Apporter la mer à la ville" et "relier le port à la ville" ont été les deux idées maîtresses de ce projet qui a positionné Tanger comme l'une des principales destinations touristiques, culturelles et événementielles de la Méditerranée. La preuve en est le succès de l'initiative Blue Door Cuisine, une expérience culinaire qui permet aux touristes de s'impliquer dans la culture marocaine à travers sa gastronomie. Les ateliers culinaires se déroulent dans un appartement historique art-déco situé entre le port de la ville et le Grand Socco de la vieille ville. La particularité de l'initiative réside dans le fait que les ateliers sont donnés par les citoyens de Tanger eux-mêmes, ce qui fait de la communauté locale l'un des principaux agents sur lesquels le tourisme a un impact. De plus, l'initiative culinaire fait de cette communauté un attrait supplémentaire de la destination et un acteur clé du développement économique et durable de la ville. L'expérience comprend la célèbre cérémonie du thé marocain, la fabrication du pain et une visite guidée du four public et de la boutique d'épices.Cette initiative respectueuse de l'environnement, qui a sans aucun doute contribué au succès de Tanger en tant que destination de croisière, est basée sur les différents principes de l'écotourisme:• Produits locaux: Cette expérience culinaire est basée sur des achats de proximité et la consommation de produits cultivés, produits et fabriqués dans le pays, ce qui contribue à réduire l'empreinte carbone.• Proximité du centre ville: la proximité du port avec la ville favorise les déplacements à pied, ce qui minimise également l'impact sur l'environnement.• Impact social: implication des femmes locales dans la préparation des plats, du pain et du thé.• Impact économique: l'initiative favorise la création d'emplois, car les citoyens impliqués reçoivent un salaire et bénéficient d'avantages sociaux.• Sensibilisation au recyclage: sur les déchets alimentaires et le recyclage du plastique.• Promotion de la culture et de l'histoire de la ville: promotion des artisans et des magasins locaux. La proximité de la médina est une excellente occasion d'encourager le tourisme culturel.• Engagement communautaire: engagement en faveur du bénévolat par l'intermédiaire d'ONG locales.L'ambitieux projet de transformer Tanger en ville intelligenteLa reconversion du port urbain de Tanger n'est pas la seule initiative visant à faire de Tanger une destination pour l'économie verte et le tourisme durable. En 2022, les autorités marocaines ont signé un accord pour donner le feu vert à l'ambitieux projet "Cité Mohamed VI Tanger Tech" dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette infrastructure sera achevée en 2033 et occupera une superficie de 2 167 hectares.Selon les autorités marocaines, une zone d'accélération industrielle (ZAI) sera également construite sur une superficie de 947 hectares, qui abritera de nombreuses infrastructures telles que des complexes résidentiels, touristiques et de loisirs. Le projet permettra également la transformation numérique de la ville de Tanger grâce à des technologies de pointe avec une superficie de 1 220 hectares pour le développement d'une ville intelligente. Ce projet fera du Maroc et de la ville de Tanger un hub stratégique entre l'Europe et l'Afrique, soutenant la stratégie de l'industrie nationale pour révolutionner le paysage économique marocain.A propos de ECO-CRUISING FU_TOURLe projet européen ECO-CRUISING FU_TOUR est cofinancé par l'Agence Exécutive Européenne pour le Climat, les Infrastructures et l'Environnement (CINEA), dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (EMFF). Coordonné par X23 Innovation Bakery (Italie), il est mis en œuvre par les partenaires ENIT (Italie), ASCAME (Espagne), Green Evolution