Al obtener un doble reconocimiento en los World Finance Awards, EBC destaca a través de los premios la confianza de los inversores globales en su regulación de primer nivel, su entorno comercial superior y diversas medidas de seguridad.

O Grupo Financeiro EBC (EBC) tem o orgulho de anunciar que foi homenageado com dois prêmios prestigiosos no World Finance Awards 2024: Corretora de FX Mais Confiável e Melhor Corretora de CFD. Esses reconhecimentos refletem o compromisso inabalável da EBC com a transparência, conformidade regulatória e um serviço ao cliente excepcional.

Este duplo reconhecimento destaca a confiança dos investidores globais nas credenciais regulatórias de primeira linha da EBC, em seu ambiente de negociação superior e em suas diversas medidas de segurança, consolidando ainda mais a posição da EBC como líder mundial na indústria financeira.

EXCELÊNCIA ABRANGENTE: MELHOR CORRETORA DE CFD

O prêmio "Melhor Corretora de CFD" é um dos reconhecimentos mais prestigiados da indústria, avaliando as corretoras em execução de ordens, otimização de preços, experiência do usuário, segurança de fundos, suporte de negociação e inovação. Como a destinatária de 2024, a EBC demonstrou vantagens de execução

incomparáveis, alcançando tempos de execução de ordens tão rápidos quanto 20ms, com a capacidade de agregar até 1.000 ordens por segundo e mantendo uma taxa de estabilidade do sistema de 98,75%.

Este reconhecimento reflete o compromisso inabalável do Grupo Financeiro EBC em oferecer um serviço excepcional, fomentar a confiança e manter a transparência com seus clientes. Sua abordagem inovadora e dedicação à excelência estabeleceram um ponto de referência na indústria, destacando sua posição como líder no mercado forex.

Ganhar esses dois prêmios prestigiosos destaca a confiança e o apoio dos traders globais à EBC e marca um marco significativo nas conquistas da indústria da EBC

OLHANDO PARA O FUTURO

A EBC se sente honrada em receber esses prêmios e se compromete a continuar fornecendo serviços de negociação superiores, entendendo as tendências da indústria e liderando dentro de um quadro de conformidade. Olhando para o futuro, a EBC aderirá aos princípios de integridade e respeito, manterá os mais altos padrões de ambientes de negociação e integrará diversos serviços e parcerias para construir um ecossistema financeiro mais seguro e completo para as oportunidades de investimento global. Para mais informações sobre o Grupo Financeiro EBC, visite: https://www.ebc.com/.

SOBRE O GRUPO FINANCEIRO EBC

Fundado no prestigiado distrito financeiro de Londres, o Grupo Financeiro EBC (EBC) é reconhecido por sua ampla gama de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. Com escritórios estrategicamente localizados em importantes centros financeiros como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mais, a EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por múltiplos prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos mais altos níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) e o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente através de ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. Aproveitando sua sólida base de mercado e força de marca, a EBC colabora com mais de 36 bancos de primeira linha e instituições não bancárias em todo o mundo, conectando-se diretamente aos pools de liquidez interbancária. Através de agregação de latência

ultrabaixa, roteamento inteligente de ordens e algoritmos de execução precisos, a EBC garante que mais de 85% das ordens sejam preenchidas a melhores preços, melhorando significativamente a experiência de negociação.

FUNDAÇÃO SINCERA: CORRETORA DE FX MAIS CONFIÁVEL

Juntamente com o prêmio "Melhor Corretora de CFD", a EBC também foi homenageada como a "Corretora de FX Mais Confiável". A confiança é construída sobre uma base de conformidade regulatória rigorosa, garantindo que cada ordem seja executada de maneira segura e eficiente, apoiada por uma equipe de serviço responsiva e diversas ofertas adaptadas a várias condições de mercado.

Em 2024, o EBC Financial Group (Cayman) Limited obteve uma licença regulatória completa da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), número de regulação 2038223, demonstrando o cumprimento proativo da EBC com os requisitos jurisdicionais mais amplos. Atualmente, a EBC possui licenças de primeira linha da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) para sua entidade do Reino Unido, EBC Financial Group (UK) Ltd, enquanto o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) e o EBC Financial Group (Cayman) Limited pela CIMA, aderindo aos mais altos padrões de autorregulação e auditorias transfronteiriças regulares.

SEGURANÇA DE FUNDOS E CONFORMIDADE

O EBC Financial Group (UK) Ltd cumpre estritamente com as regulamentações da FCA do Reino Unido, garantindo que os fundos dos clientes sejam segregados e mantidos de forma segura no Barclays Bank com proteção de segurança classificada AAA. O EBC Financial Group (Cayman) Limited adere ao quadro SIBA da CIMA das Ilhas Cayman. A EBC também possui seguro de responsabilidade profissional com a Lloyds de Londres e a AON, oferecendo mais de $10 milhões em cobertura para mitigar riscos para os clientes. Além disso, a parceria estratégica da EBC com a The Financial Commission garante até €20.000 em compensação adicional para cada cliente.

A EBC estabeleceu uma equipe de serviço 24/7 para fornecer suporte contínuo e soluções especializadas. Com um pool de talentos locais, a EBC compartilha insights da indústria, ferramentas de ponta e informações em tempo real, garantindo que os usuários se mantenham à frente. A EBC também oferece um conjunto completo de ferramentas de negociação, indicadores personalizáveis e parcerias institucionais profundas, atendendo às diversas necessidades dos traders em várias etapas.

RECONHECIMENTO DA INDÚSTRIA E CONFIANÇA DO CLIENTE

Jon Bentley, Chefe de Produção da World Finance Magazine, comenta: "Por mais de uma década, os World Finance Forex Awards têm celebrado conquistas notáveis na indústria forex, homenageando corretores com

base em métricas-chave como atendimento ao cliente, confiança, transparência e inovação tecnológica. Em 2024, o Grupo Financeiro EBC, uma corretora regulamentada globalmente, se distinguiu ganhando os títulos de Melhor Corretora de CFD e Corretora de FX Mais Confiável. Isso reflete o compromisso inabalável do Grupo Financeiro EBC em oferecer um serviço excepcional, fomentar a confiança e manter a transparência com seus clientes. Sua abordagem inovadora e dedicação à excelência estabeleceram um ponto de referência na indústria, destacando sua posição como líder no mercado forex."

A EBC defende uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada interação com o investidor seja tratada com a seriedade que merece.

A EBC é a Parceira Oficial de Câmbio Estrangeiro do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados de saúde global. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação a desafios sociais importantes para melhorar a compreensão e o diálogo público. https://www.ebc.com/