EBC xuất sắc giành giải "Nhà môi giới Forex đáng tin cậy nhất" và "Nhà môi giới CFD tốt nhất" tại World Finance Awards

EBC Financial Group (EBC) tự hào khi nhận được hai giải thưởng danh giá tại World Finance Awards: “Most Trusted FX Broker” – Nhà môi giới Forex đáng tin cậy nhất và “Best CFD Broker” – Nhà môi giới CFD tốt nhất. Những giải thưởng này phản ánh cam kết vững chắc của EBC về tính minh bạch, tuân thủ quy định và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Sự công nhận này nhấn mạnh niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu vào EBC, nhờ vào thông tin quản lý hàng đầu, môi trường giao dịch vượt trội và các biện pháp bảo mật đa dạng. Thành tựu này củng cố vị thế của EBC như là một công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành tài chính, luôn hướng tới việc cung cấp giá trị tối đa cho khách hàng.

Xuất sắc toàn diện: Nhà môi giới CFD tốt nhất

Giải thưởng "Nhà môi giới CFD tốt nhất" là một trong những danh hiệu uy tín nhất trong ngành tài chính, đánh giá các nhà môi giới dựa trên khả năng thực hiện lệnh, tối ưu hóa giá, trải nghiệm người dùng, mức độ bảo mật quỹ, hỗ trợ giao dịch và đổi mới. EBC, đạt được giải thưởng này, đã chứng minh được lợi thế vượt trội với thời gian khớp lệnh nhanh đến 20 mili giây, khả năng xử lý tới 1.000 lệnh mỗi giây và duy trì tỷ lệ ổn định hệ thống ấn tượng ở mức 98,75%.

Nhờ nền tảng thị trường vững chắc và thương hiệu mạnh mẽ, EBC hợp tác với hơn 36 ngân hàng hàng đầu và tổ chức phi ngân hàng trên toàn cầu, kết nối trực tiếp với các nhóm thanh khoản liên ngân hàng. Bằng cách sử dụng độ trễ cực thấp, định tuyến đơn hàng thông minh và thuật toán thực thi chính xác, EBC đảm bảo rằng hơn 85% lệnh được khớp ở mức giá tốt hơn, nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng một cách đáng kể. Sự kết hợp hoàn hảo này đã giúp EBC khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành môi giới CFD.

Nền tảng chân thành: Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất

Ngoài giải thưởng "Nhà môi giới CFD tốt nhất", EBC còn vinh dự nhận danh hiệu "Nhà môi giới Forex đáng tin cậy nhất". Sự tin cậy này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đảm bảo mọi lệnh được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, cùng với sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp và các dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Năm 2024, EBC Financial Group (Cayman) Limited đã được Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) cấp giấy phép quản lý toàn diện, số giấy phép 2038223, minh chứng cho cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý khắt khe hơn. Hiện tại, EBC sở hữu các giấy phép uy tín nhất từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), và Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA), đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về tự điều chỉnh và kiểm toán thường xuyên trên toàn cầu. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của EBC trong ngành tài chính mà còn củng cố niềm tin vững chắc từ các nhà đầu tư.

Bảo mật và an ninh quỹ

EBC Financial Group (UK) Ltd tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của FCA, đảm bảo quỹ của khách hàng được tách biệt và an toàn tại Ngân hàng Barclays với mức độ bảo mật được xếp hạng AAA. EBC Financial Group (Cayman) Limited tuân thủ khuôn khổ SIBA của Quần đảo Cayman CIMA. EBC cũng bảo đảm bồi thường nghề nghiệp với Lloyds of London và AON, cung cấp mức bảo hiểm hơn 10.000.000 USD để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra, quan hệ đối tác chiến lược của EBC với Ủy ban Tài chính đảm bảo khoản bồi thường bổ sung lên tới €20.000 cho mỗi khách hàng.

EBC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng kịp thời. Hơn nữa, EBC cung cấp một bộ công cụ giao dịch toàn diện, các chỉ báo có thể tùy chỉnh và quan hệ đối tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà giao dịch ở mọi giai đoạn. Với sự kết hợp giữa an toàn, dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến, EBC cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch đẳng cấp và đáng tin cậy.

Sự công nhận của ngành và sự tin tưởng của khách hàng

Jon Bentley, Giám đốc Sản xuất của Tạp chí Tài chính Thế giới, nhận xét: “Trong hơn một thập kỷ, World Finance Forex Awards đã tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong ngành ngoại hối, ghi nhận các nhà môi giới dựa trên các tiêu chí như dịch vụ khách hàng, độ tin cậy, tính minh bạch và đổi mới công nghệ. Năm 2024, EBC Financial Group - một nhà môi giới được quản lý toàn cầu, đã xuất sắc giành được danh hiệu 'Nhà môi giới Forex đáng tin cậy nhất' và 'Nhà môi giới CFD tốt nhất'. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của EBC Financial Group trong việc cung cấp dịch vụ hoàn hảo, củng cố niềm tin và duy trì tính minh bạch với khách hàng của mình. Cách tiếp cận sáng tạo và sự cống hiến cho sự xuất sắc của họ đã thiết lập một chuẩn mực mới trong ngành, làm nổi bật vị thế dẫn đầu của họ trên thị trường ngoại hối.”

Việc giành được hai giải thưởng danh giá này không chỉ nhấn mạnh sự tin tưởng và ủng hộ từ các nhà giao dịch toàn cầu dành cho EBC, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và thành công của EBC Financial Group.

Nhìn về phía trước

EBC rất vinh dự khi nhận được những giải thưởng danh giá này và cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ giao dịch vượt trội, nắm bắt xu hướng ngành và duy trì vị thế dẫn đầu trong việc tuân thủ quy định. Trong tương lai, EBC sẽ kiên định với các nguyên tắc liêm chính và tôn trọng, duy trì các tiêu chuẩn cao nhất cho môi trường giao dịch. Bên cạnh đó, EBC sẽ tích hợp các dịch vụ và quan hệ đối tác đa dạng để xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện và an toàn hơn, mở rộng cơ hội đầu tư toàn cầu. Với cam kết này, EBC không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua kỳ vọng của khách hàng, đồng hành cùng họ trên con đường thành công tài chính.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial

Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC đồng thời cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, EBC hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại công chúng.

