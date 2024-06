Creatio erhält Investitionen in Höhe von 200 Mio. USD und erreicht damit einen Unternehmenswert von 1,2 Mrd. USD

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, ein führender Anbieter einer No-Code-Plattform zur Automatisierung von CRM und Unternehmens-Workflows mit maximalem Gestaltungsfreiraum kündigte heute an, dass dessen Kapital um 200 Mio. USD erhöht wurde, womit der Wert des Unternehmens nun bei insgesamt 1,2 Milliarden USD liegt¹. Die Investitionsrunde wird von Sapphire Ventures geführt, mit Beteiligung der StepStone Group und den derzeitigen Investoren Volition Capital und Horizon Capital. Die Runde ist eine Minderheitsbeteiligung, die darauf abzielt, die globale Expansion von Creatio voranzubringen, wobei die disruptive Strategie und Produktvision des Unternehmens, das bewährte Führungsteam und das unübertroffene Engagement für den Kundenerfolg unverändert bleiben.Jahr für Jahr erzielt Creatio ein großartiges Umsatzwachstum von 50 % und vergrößert seinen globalen KundInnenstamm und sein PartnerInnen-Netzwerk erheblich. Entscheidend für diesen Erfolg ist die Time-to-Value, die Creatio seinen KundInnen dank fortlaufender Plattforminnovationen wie der zusammensetzbaren Architektur und dem „Gen AI“-gestützten Copilot bietet. Dank modernster Technologie in Verbindung mit einer einzigartigen Kultur der ehrlichen Fürsorge für KundInnen, erzielt das Unternehmen beeindruckende Ergebnisse bei der KundInnenbindung."Gemeinsam mit unseren VertriebspartnerInnen ist Creatio auf der Mission, unseren KundInnen durch die leistungsstarke Kombination von No-Code und KI eine noch nie dagewesene Time-to-Value zu bieten", sagt Katherine Kostereva, CEO von Creatio. "Mit dieser Investition werden wir den traditionellen Ansatz für Unternehmenssoftware weiterhin herausfordern und unseren KundInnen helfen, die Time-to-Value zu beschleunigen und Technologie als Wettbewerbsvorteil für deren Geschäft zu nutzen.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CEO Katherine Kostereva und dem gesamten Creatio-Team. Die KI-gestützte No-Code-Plattform von Creatio, die auf einer einzigartigen, zusammensetzbaren Architektur aufbaut, bietet außergewöhnliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, die es UnternehmenskundInnen ermöglicht, Anwendungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in den Bereichen CRM, Case-Management und Workflow-Automatisierung schnell zu erstellen, einzusetzen und zu konfigurieren. Die Leistungsfähigkeit und Agilität der Plattform in Kombination mit dem unermüdlichen Engagement des Teams haben es ihnen ermöglicht, ihren KundInnen eine bemerkenswerte Kapitalrendite und Time-to-Value zu bieten", so Rajeev Dham, Managing Director bei Sapphire Ventures.“Wir sind extrem beeindruckt von dem Unternehmenswachstum und der Wirkung, die Creatios Plattform auf ihre KundInnen-Community hat. Creatio nimmt sich der Komplexität und mangelnden Flexibilität traditioneller Software-AnbieterInnen an und ermöglicht es Unternehmen, Altsysteme nahtlos zu ersetzen und dadurch marktführende Kapitalrenditen zu erzielen.“, sagte Sean Cantwell, Managing Partner bei Volition Capital.Creatio wurde von Gartner und Forrester² als einer der führenden Anbieter und als Strong Performer in mehreren Low-Code/No-Code- und CRM-Berichten anerkannt. Creatios No-Code-Plattform wurde in der neuesten Analyse „The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024” als die beste Lösung ausgezeichnet.“Creatio ist für ihre SaaS-KundInnen die offensichtliche Wahl und für Unternehmen, welche ein gutgeführtes Citizen-Development und überragende, skalierbare Automatisierung wollen, eine führende Option,“, wie John Bratincevic, Principal Analyst des Forrester Research, in seinem Bericht schrieb.Creatio ist stolz darauf mit einigen der größten Unternehmen der Welt wie unter anderem Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company und vielen mehr zusammen arbeiten zu können.Nach der Investitionsrunde wird Creatio weiterhin seine Vision umsetzen und die folgenden strategischen Richtungen weiter ausbauen:1. Innovationen im Bereich No-Code und KI vorantreibenDas Unternehmen wird seine Investitionen in Forschung und Entwicklung verdoppeln und sich auf den Ausbau der KI-gestützten Entwicklung und Copilot-Funktionen konzentrieren. Um eine schnelle, sichere und skalierbare No-Code-Automatisierung zu gewährleisten, wird Creatio weiterhin Innovationen in den Bereichen No-Code-Governance und ALM (Anwendungslebenszyklus-Verwaltung) vorantreiben. Darüber hinaus wird Creatio das Portfolio an sofort verwendbaren Komponenten und Vorlagen erweitern, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind, darunter Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fertigung und Vertrieb, und vieles mehr.2. Ausweitung der Channel-PartnerInnen auf globaler EbeneCreatio pflegt eine partnerzentrierte Strategie und Kultur, wobei 50 % des Geschäfts von Channel-PartnerInnen kommen. Das PartnerInnenprogramm von Creatio hat im „CRN Partner Program Guide“ sieben Jahre in Folge eine 5-Sterne-Bewertung erhalten. Zusammen mit seinen PartnerInnen betreut Creatio Tausende von KundInnen in 100 Ländern, die die Plattform in 23 verschiedenen Sprachen nutzen. Mit der neuen Investition wird Creatio sein Vertriebsnetz weiter stärken, um gemeinsam bemerkenswerte Geschäftsergebnisse für seine KundInnen zu erzielen.3. Ausbau des TeamsCreatio besteht aus einem globalen Team mit VertreterInnen in 25 Ländern. Die Arbeit als geschlossenes Team ist ein bestimmender Teil des Wesens des Unternehmens. Creatio wird das Team in allen Bereichen weiter ausbauen (R&D, Customer Success, Marketing, Vertrieb etc.), um weiterhin starke Resultate und einen personalisierten Umgang anbieten zu können. Angetrieben von ehrlicher Fürsorge, welche einer der Kernwerte Creatios ist, wird das Unternehmen weiterhin strategische und langfristige Beziehungen zu ihren KundInnen und PartnerInnen aufbauen.Über CreatioCreatio ist ein führender Anbieter einer No-Code-Plattform zur Automatisierung von CRM und Unternehmens-Workflows mit einem maximalen Gestaltungsfreiraum. Millionen Workflows werden täglich auf unserer Plattform in 100 Ländern von tausenden KundInnen ausgeführt. Die ehrliche Fürsorge für unsere KundInnen und PartnerInnen ist einer von Creatios Kernwerten. Weitere Informationen gibt es auf www.creatio.com Über Sapphire VenturesSapphire Ventures ist ein globales Software-Risikokapitalunternehmen, welches ein Vermögen (AUM) von mehr als 10 Mrd. USD verwaltet und Teammitgliedern in Austin, London, New York, Menlo Park und San Francisco hat. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet Sapphire Ventures mit visionären Teams und RisikokapitalgeberInnen zusammen, um bedeutende Unternehmen zu unterstützen. Seit seiner Gründung hat Sapphire in mehr als 170 Unternehmen weltweit investiert und ebnete damit den Weg zu mehr als 30 Börsengängen und 45 Übernahmen. Das Portfolio Wachstumsteam von Sapphire besteht aus erfahrenen MitarbeiterInnen, die eine strategische Mischung aus Mehrwertdienstleistungen (Value Added Services), Werkzeugen und Ressourcen bereitstellen, um die Führungskräfte von Portfoliounternehmen bei der Skalierung zu unterstützen.Über Volition CapitalVolition Capital ist eine in Boston ansässige Beteiligungsgesellschaft, die hauptsächlich in wachstumsstarke, von GründerInnen geführte Unternehmen in den Bereichen Software, Internet und Konsumgüter investiert. Volition wurde 2010 gegründet und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von über 1,7 Mrd. USD. Das Unternehmen hat in mehr als 40 Unternehmen in den USA und Kanada investiert und/oder diese beraten. Das Unternehmen arbeitet selektiv mit GründerInnen zusammen, um sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele für ihr Unternehmen zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.volitioncapital.com Über Horizon CapitalHorizon Capital ist ein führendes Kapitalbeteiligungsunternehmen in den europäischen Schwellenländern mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,6 Mrd. USD, die über Fonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren investiert und von institutionellen AnlegerInnen mit einem Kapital von über 700 Mrd. USD unterstützt wird. Das Unternehmen ist eine aktive, wertschöpfende PartnerIn, der/die in visionäre UnternehmerInnen investiert, die schnell wachsende Unternehmen führen. Der Fokus liegt bisher vor allem in den Bereichen Technologie, E-Commerce und innovative Branchen. Das Unternehmen ist bekannt für sein starkes Team, seine Unternehmensführung, seine Wertschöpfung und seine Erfolgsbilanz.¹ Die Finanzierung von 200 Mio. USD beinhaltet sowohl Primärkapital als auch Sekundärverkäufe² The Forrester Wave™: The Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024 (a leader)The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024 (a strong performer)The Forrester Wave™: Financial Services CRM, Q3 2023 (a strong performer)The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q3 2023 (a strong performer)