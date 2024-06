A Creatio angaria 200 milhões de dólares com uma avaliação de 1,2 mil milhões de dólares para liderar o mercado no-code

A ronda de financiamento segue o forte da Creatio, refletindo a inovação da empresa através da sua plataforma no-code alimentada por IA.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- A Creatio, líder no fornecimento de uma plataforma no-code para automatização de fluxos de trabalho empresariais e de CRM com um grau máximo de liberdade, anunciou hoje um aumento de capital de 200 milhões de dólares numa avaliação de 1,2 mil milhões de dólares. A ronda de investimento é liderada pela Sapphire Ventures, com a participação do StepStone Group e dos atuais investidores, Volition Capital e Horizon Capital. A ronda é um investimento minoritário focado em alimentar a expansão global da Creatio, com a estratégia disruptiva da empresa e a visão do produto, a equipa de liderança comprovada e o compromisso inigualável com o sucesso do cliente a permanecerem inalterados.Ano após ano, a Creatio oferece um crescimento de receita de 50% de classe mundial, aumentando significativamente a sua base de clientes globais e rede de parceiros. A chave para este sucesso é o time-to-value que a Creatio fornece aos seus clientes devido às inovações contínuas da plataforma, incluindo a arquitetura componível e o Gen AI-powered Copilot. Graças à sua tecnologia de ponta aliada a uma cultura única de cuidado genuíno, a empresa alcança resultados de retenção impressionantes."Juntamente com os nossos parceiros de canal, a Creatio está numa missão para entregar um time-to-value sem precedentes aos nossos clientes através da poderosa combinação de no-code e IA", disse Katherine Kostereva, CEO da Creatio. "Com este investimento, continuaremos a interromper a abordagem tradicional de software corporativo, ajudando os nossos clientes a acelerar o tempo de obtenção de valor e usar a tecnologia como uma diferenciação competitiva nos seus negócios.""Estamos entusiasmados com a parceria com a CEO Katherine Kostereva e toda a equipa da Creatio. A verdadeira plataforma no-code alimentada por IA da Creatio - construída sobre uma arquitetura única e componível - oferece uma flexibilidade e usabilidade excecionais que permite aos clientes empresariais construir, implementar e personalizar rapidamente aplicações para uma variedade de casos de utilização em CRM, gestão de casos e automatização de fluxos de trabalho. O poder e a agilidade da plataforma, combinados com a dedicação incansável da equipa, permitiram-lhes proporcionar um ROI e um tempo de valorização notáveis aos seus clientes", afirmou Rajeev Dham, Diretor-Geral da Sapphire Ventures."Não poderíamos estar mais impressionados com o crescimento da empresa e o impacto que a plataforma da Creatio traz para a sua comunidade de clientes. A Creatio aborda a complexidade e a inflexibilidade dos fornecedores de software tradicionais e permite que as empresas substituam sem problemas as tecnologias herdadas, proporcionando um ROI líder de mercado", disse Sean Cantwell, sócio-gerente da Volition Capital.A Creatio é reconhecida como líder e com um forte desempenho em vários relatórios Low-Code/No-Code e CRM da Gartner e da Forrester. A sua plataforma no-code foi posicionada como a única líder no recente relatório, The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024."A Creatio é uma escolha óbvia para sos eus clientes SaaS e uma opção líder para empresas que desejam um desenvolvimento cidadão bem governado e uma automatização superior em escala", escreveu John Bratincevic, Analista Principal da Forrester Research.A Creatio tem o orgulho de servir as maiores organizações do mundo, incluindo gigantes da indústria como Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company, entre muitos outros.Após a ronda de investimento, a Creatio continuará a executar a sua visão e a reforçar as seguintes orientações estratégicas:1. Impulsionar as inovações no-code e IAA empresa dobrará os seus investimentos em I&D, com foco na expansão do desenvolvimento assistido por IA e dos recursos do Copilot. Para garantir uma automatização rápida, segura e escalável sem código, a Creatio continuará a inovar na governação sem código e no espaço ALM (Application Lifecycle Management). Além disso, a Creatio expandirá o seu portfólio de componentes e modelos prontos a serem utilizados, adaptados a várias verticais, incluindo serviços financeiros, seguros, fabrico e distribuição, para citar alguns.2. Expandir o canal de parceiros a nível globalA Creatio mantém uma estratégia e cultura centrada nos parceiros, com 50% do seu negócio proveniente de parceiros de canal. O programa de parceiros da Creatio recebeu uma classificação de 5 estrelas no Guia do Programa de Parceiros da CRN durante sete anos consecutivos. Juntamente com os seus parceiros, a Creatio serve milhares de clientes em 100 países que utilizam a plataforma em 23 idiomas diferentes. Com o novo investimento, a Creatio irá capacitar ainda mais a sua rede de canais para, em conjunto, fornecer resultados comerciais notáveis aos clientes.3. Crescer uma equipaA Creatio tem uma equipa global com representantes em 25 países. Operar como uma equipa única é uma parte determinante do ADN da empresa. A Creatio irá expandir ainda mais a sua equipa em todas as áreas-chave (I&D, sucesso do cliente, marketing, vendas, etc.) para continuar a apresentar resultados imediatos e um toque personalizado. Impulsionada pelo Genuine Care, que é o valor central da Creatio, a empresa continuará a construir relações significativas e duradouras com os seus clientes e parceiros.