Creatio Menggalang $200JT dengan Valuasi $1,2M dalam Memimpin Pasar No-Code Perusahaan

Pendanaan mengikuti pertumbuhan Creatio, mencerminkan inovasi perusahaan dalam ruang CRM dan automasi alur kerja melalui platform no-code yang didukung AI.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, vendor terkemuka dalam platform no-code untuk mengotomatiskan CRM dan alur kerja perusahaan dengan derajat kebebasan maksimum pada hari ini mengumumkan penggalangan modal sebesar $200 juta dengan valuasi $1,2 miliar1. Investasi ini dipimpin oleh Sapphire Ventures, dengan keikutsertaan dari StepStone Group dan investor saat ini yaitu Volition Capital dan Horizon Capital. Putaran ini adalah investasi minoritas yang berfokus dalam mendorong ekspansi global Creatio, dengan strategi dan visi produk yang disruptif, tim kepemimpinan yang telah terbukti, dan tanpa perubahan komitmen yang tanpa banding terhadap keberhasilan pelanggan.Tahun demi tahun, Creatio mewujudkan pertumbuhan pendapatan kelas dunia sebesar 50%, dengan signifikan meningkatkan jaringan pelanggan dan mitra global. Inti kesuksesan ini adalah time to value yang Creatio hadirkan kepada para klien berkat inovasi platform, termasuk arsitektur yang dapat disusun dan Copilot yang didukung AI Generatif. Berkat teknologi mutakhir serta budaya genuine care yang unik, perusahaan mencapai hasil retensi yang mengesankan.“Bersama dengan mitra kerja kami, Creatio melaksanakan misi untuk mewujudkan time to value yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para klien kami melalui kombinasi tangguh dari no-code dan AI,” ujar Katherine Kostereva, CEO Creatio. “Dengan investasi ini, kami akan terus mendisrupsi pendekatan perangkat lunak perusahaan tradisional, membantu para klien kami untuk mempercepat time to value, dan memberdayakan teknologi sebagai keunggulan bersaing dalam bisnis para klien kami.”“Kami bangga bermitra dengan CEO Katherine Kostereva serta seluruh tim Creatio. Platform no-code yang didukung AI dari Creatio – yang dibangun dengan arsitektur unik dan dapat disusun – menawarkan fleksibilitas dan kegunaan luar biasa yang memberdayakan para perusahaan dengan cepat dalam membangun, menerapkan, dan mempersonalisasi aplikasi untuk beragam kasus penggunaan di seluruh CRM, manajemen kasus, dan automasi alur kerja. Ketangguhan dan ketangkasan platform yang dipadukan dengan dedikasi tiada henti dari tim Creatio telah memungkinkan mereka untuk mewujudkan ROI dan time to value mengesankan bagi para pelanggannya.” ujar Rajeev Dham, Managing Director di Sapphire Ventures.“Kami sangat terpukau dengan pertumbuhan perusahaan dan dampak platform Creatio yang terjadi pada komunitas pelanggannya. Creatio mengatasi kerumitan dan kekakuan vendor perangkat lunak tradisional juga memungkinkan organisasi untuk menggantikan teknologi terdahulu dengan mulus, serta mewujudkan ROI yang terdepan di pasar.” ujar Sean Cantwell, Managing Partner di Volition Capital.Creatio diakui sebagai pemimpin dan berkinerja kuat dalam berbagai laporan Low-Code/No-Code dan CRM oleh Gartner dan Forrester². Platform tanpa kodenya telah diposisikan sebagai satu-satunya pemimpin dalam laporan terbaru, The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.“Creatio adalah pilihan yang jelas bagi pelanggan SaaS dan pilihan terdepan bagi perusahaan yang menginginkan pengembangan warga yang terkelola dengan baik dan otomatisasi unggul dalam skala besar,” tulis John Bratincevic, Analis Utama di Forrester Research.Creatio dengan bangga melayani organisasi terbesar di dunia, termasuk raksasa industri seperti Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company, dan banyak lagi.Setelah putaran investasi ini, Creatio akan terus melaksanakan visinya dan memperkuat arah strategis berikut:1. Mendorong Inovasi No-Code dan AIPerusahaan akan melipatgandakan investasinya dalam penelitian dan pengembangan, dengan fokus pada perluasan pengembangan yang dibantu AI dan kemampuan Co-Pilot. Untuk memastikan otomatisasi no-code yang cepat, aman, dan terukur, Creatio akan terus berinovasi dalam tata kelola no-code dan bidang ALM (Application Lifecycle Management). Selain itu, Creatio akan memperluas portofolio komponen dan templat siap pakai yang disesuaikan untuk berbagai sektor, termasuk jasa keuangan, asuransi, manufaktur, dan distribusi serta industri lainnya.2. Memperluas Mitra Kerja Secara GlobalCreatio mempertahankan strategi dan budaya yang berpusat pada mitra kerja, dengan 50% bisnisnya berasal dari mitra kerja tersebut. Program mitra kerja Creatio telah menerima peringkat bintang 5 dalam Panduan Program Mitra Kerja CRN selama tujuh tahun berturut-turut. Bersama mitra kerjanya, Creatio melayani ribuan pelanggan di 100 negara yang menggunakan platform dalam 23 bahasa berbeda. Dengan investasi baru ini, Creatio akan semakin memberdayakan jaringan mitra kerjanya untuk bersama-sama memberikan hasil bisnis yang luar biasa kepada pelanggan.3. Satu Tim yang BertumbuhCreatio memiliki tim global dengan perwakilan di 25 negara. Beroperasi sebagai Satu Tim adalah bagian penting dari DNA perusahaan. Creatio akan memperluas timnya lebih jauh di seluruh bidang utama (R&D, kesuksesan pelanggan, pemasaran, penjualan, dll.) untuk terus memberikan hasil langsung dan sentuhan yang dipersonalisasi. Didorong oleh Genuine Care, yang merupakan nilai inti Creatio, perusahaan akan terus membangun hubungan yang bermakna dan bertahan lama dengan pelanggan dan mitranya.Tentang CreatioCreatio adalah vendor terkemuka platform tanpa kode untuk mengotomatiskan CRM dan alur kerja perusahaan dengan tingkat kebebasan maksimum. Jutaan alur kerja diluncurkan di platform kami setiap hari di 100 negara oleh ribuan klien. Kepedulian yang tulus terhadap klien dan mitra kami adalah bagian penting dari DNA Creatio.Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.creatio.com Tentang Sapphire VenturesSapphire adalah perusahaan modal ventura perangkat lunak global dengan AUM senilai $10 miliar+ dan anggota tim di Austin, London, New York, Menlo Park, dan San Francisco. Selama lebih dari dua dekade, Sapphire telah bermitra dengan tim visioner dan dana ventura untuk membantu meningkatkan skala perusahaan. Sejak didirikan, Sapphire telah berinvestasi di lebih dari 170 perusahaan di seluruh dunia, menghasilkan lebih dari 30 Daftar Publik dan 45 akuisisi. Tim Pertumbuhan Portofolio Sapphire yang terdiri dari operator-operator berpengalaman memberikan perpaduan strategis antara layanan, alat, dan sumber daya bernilai tambah yang dirancang untuk mendukung para pemimpin perusahaan portofolio saat mereka berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://sapphireventures.com Tentang Volition CapitalVolition Capital adalah firma ekuitas pertumbuhan berbasis di Boston yang pada prinsipnya berinvestasi pada perusahaan milik pendiri dengan pertumbuhan tinggi di sektor perangkat lunak, internet, dan konsumen. Didirikan pada tahun 2010, Volition memiliki aset yang dikelola lebih dari $1,7 miliar dan telah berinvestasi dan/atau memberikan nasihat sub-penasihat kepada lebih dari 40 perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada. Perusahaan ini secara selektif bermitra dengan para pendiri untuk membantu mereka mencapai aspirasi sepenuhnya bagi bisnis mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.volitioncapital.com Tentang Horizon CapitalHorizon Capital adalah perusahaan ekuitas swasta terkemuka di Europe dengan $1,6 miliar+ AUM, berinvestasi melalui dana dengan jangka waktu 30 tahun dan didukung oleh investor institusi dengan modal $700 miliar+. Perusahaan ini merupakan mitra yang aktif dan bernilai tambah, berinvestasi pada wirausahawan visioner yang memimpin bisnis yang berkembang pesat, terutama di bidang teknologi, e-commerce, dan industri inovatif. Perusahaan ini terkenal dengan tim, tata kelola, penciptaan nilai, dan rekam jejaknya yang kuat.