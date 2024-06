Creatio pozyskuje 200 milionów dolarów przy wycenie 1,2 mld dolarów

Wynik rundy inwestycyjnej świadczy o silnym wzroście Creatio. Odzwierciedla także bieżące wdrożenia rozwiązań firmy z wykorzystaniem platformy no-code.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, wiodący dostawca platformy no-code umożliwiającej automatyzację środowisk CRM i przepływów pracy w przedsiębiorstwie, ogłosił dziś pozyskanie kapitału w wysokości 200 milionów dolarów przy wycenie 1,2 miliarda dolarów¹. Rundę inwestycyjną prowadził Sapphire Ventures, z udziałem StepStone Group i obecnych inwestorów firmy, Volition Capital i Horizon Capital. Ma ona charakter inwestycji mniejszościowej, a jej celem jest przyspieszenie globalnej ekspansji Creatio. Zespół kierowniczy, strategia firmy i wizja produktu, a także podejście koncentrujące się na zapewnieniu sukcesu klientów pozostają niezmienne.Co roku Creatio odnotowuje wzrost przychodów na poziomie 50%, znacząco zwiększając sieć partnerów oraz bazę klientów na całym świecie. Kluczem do tego sukcesu jest wartość time-to-value (czas potrzebny na rozwój produktu), jaką firma zapewnia klientom poprzez wdrażanie na swojej platformie innowacji takich, jak architektura komponowalna i narzędzie Copilot bazujące na sztucznej inteligencji. Połączenie nowatorskiej technologii z kulturą szczerej troski o sukces klientów pozwala firmie osiągać imponujące efekty w zakresie utrzymywania satysfakcji użytkowników.- Wraz z partnerami Creatio realizuje misję dostarczania swoim klientom bezprecedensowej wartości time-to-value, łącząc rozwiązania no-code ze sztuczną inteligencją – mówi Katherine Kostereva, CEO w Creatio. - Nowa inwestycja pozwoli nam dalej rewolucjonizować tradycyjne podejście do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw. W ten sposób pomagamy naszym klientom przyspieszyć czas potrzebny na rozwój produktu i uczynić z technologii źródło przewagi konkurencyjnej w ich działalności – dodaje.- Cieszymy się, że będziemy współpracować z Katherine Kosterevą i całym jej zespołem. Platforma firmy, zbudowana na unikatowej architekturze komponowalnej i wspierana przez AI, pozwala na wyjątkową elastyczność i różne scenariusze użytku. Umożliwia to klientom korporacyjnym szybkie tworzenie, wdrażanie i personalizowanie aplikacji dla zastosowań w środowiskach CRM, zarządzania zgłoszeniami i automatyzacji przepływów pracy. Możliwości i elastyczność platformy w połączeniu z zaangażowaniem zespołu Creatio zapewniają klientom wysoki zwrot z inwestycji i szybkie tempo rozwoju innowacji – komentuje Rajeev Dham, dyrektor zarządzający w Sapphire Ventures.Pozycja Creatio jako lidera rynku i silnego gracza znajduje odbicie w zestawieniach dotyczących technologii low-code/no-code oraz narzędzi CRM publikowanych przez światowe agencje Gartner i Forrester². Platforma no-code firmy uzyskała tytuł jedynego lidera w niedawno opublikowanym raporcie The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.Creatio z dumą obsługuje największe przedsiębiorstwa na świecie, w tym gigantów branżowych, takich jak Colgate- Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company i wielu innych.Po zakończeniu rundy inwestycyjnej Creatio planuje dalej realizować swoją wizję w trzech strategicznych kierunkach:1. Zwiększenie inwestycji na rozwój no-code i AIFirma znacząco zwiększy inwestycje w obszarze badań i rozwoju, rozwijając funkcje napędzane przez sztuczną inteligencję i narzędzie Copilot. Aby zapewnić szybką, bezpieczną i skalowalną automatyzację z użyciem no-code, Creatio będzie kontynuować wprowadzanie innowacji w obszarach zarządzania no-code oraz zarządzania cyklem życia aplikacji (Application Lifecycle Management, ALM). Firma rozszerzy również portfolio gotowych do użycia komponentów i szablonów, dostosowanych do różnych sektorów, w tym m.in. usług finansowych, ubezpieczeń, produkcji i dystrybucji.2. Globalny rozwój kanału partnerskiegoCreatio utrzymuje strategię skoncentrowaną na współpracy z partnerami, a połowa pozyskiwanych klientów pochodzi właśnie z tego kanału. Siódmy rok z rzędu program partnerski Creatio otrzymuje 5 gwiazdek w przewodniku CRN Partner Pogram Guide. Wraz ze swoimi partnerami Creatio obsługuje tysiące klientów w 100 krajach, którzy korzystają z platformy w 23 językach. Nowa inwestycja pozwoli firmie jeszcze bardziej wzmocnić sieć partnerów, aby wspólnie zapewniać klientom doskonałe wyniki biznesowe.3. Rozwój zespołu na całym świecie – również w PolsceGlobalny zespół Creatio ma przedstawicieli w 25 krajach, a działanie jako część większej całości (One Team) jest wpisane w DNA firmy. Firma planuje kontynuować rozwój swojego zespołu we wszystkich kluczowych obszarach (działy R&D, wsparcia klientów, marketingu, sprzedaży i inne), aby zapewnić natychmiastowe rezultaty i spersonalizowaną komunikację. Kierując się szczerą troską jako podstawową wartością Creatio, firma będzie dalej budować znaczące i długotrwałe relacje ze swoimi klientami oraz partnerami. Planuje również szybki rozwój w kluczowych regionach Europy, z naciskiem na kraje takie, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska.Wypowiedź uzupełniająca- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozwoju firmy i wpływu, jaki platforma Creatio wywiera na społeczność jej użytkowników. Firma odpowiada na wyzwanie złożoności i braku elastyczności typowe dla tradycyjnych dostawców oprogramowania. W zamian pozwala przedsiębiorstwom na płynne zastępowanie starszych technologii i wysoki zwrot z inwestycji – mówi Sean Cantwell, partner zarządzający w Volition Capital.Cytat z raportu The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024- Creatio jest oczywistym wyborem dla klientów zainteresowanych oprogramowaniem jako usługą (software-as-a-service, SaaS). To również wiodąca opcja dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać automatyzację na coraz większą skalę i oczekują dobrze zarządzanego procesu citizen development – wskazuje raport, którego autorem jest John Bratincevic, Principal Analyst w Forrester Research.***O firmie CreatioCreatio jest globalnym dostawcą platformy no-code, specjalizującym się w zapewniających maksymalny stopień swobody automatyzacji mechanizmach przepływów pracy i środowiskach CRM. Codziennie na naszej platformie miliony przepływów pracy uruchamiane są przez tysiące klientów ze 100 krajów. Kwestią definiującą DNA firmy Creatio jest prawdziwa troska o naszych klientów i partnerów. Więcej informacji na temat firmy: www.creatio.com O Sapphire VenturesSapphire to globalna firma venture capital posiadająca aktywa w zarządzaniu (assets under management, AUM) na kwotę ponad 10 miliardów dolarów i biura w Austin, Londynie, Nowym Jorku, Menlo Park oraz San Francisco. W centrum zainteresowania firmy jest oprogramowanie. Od ponad dwóch dekad Sapphire współpracuje z wizjonerskimi zespołami i funduszami venture capital, pomagając skalować firmy o dużym znaczeniu. Od momentu powstania Sapphire zainwestowało w ponad 170 firm na całym świecie, co zaowocowało ponad 30 debiutami publicznymi i 45 przejęciami. Zespół doświadczonych operatorów Sapphire Portfolio Growth zapewnia strategiczne połączenie usług o wartości dodanej, narzędzi i zasobów zaprojektowanych w celu wspierania liderów spółek portfelowych podczas ich skalowania. https://sapphireventures.com O Volition CapitalVolition Capital jest bostońską spółką typu growth equity, która inwestuje głównie w szybko rozwijające się firmy należące do ich właścicieli, w sektorach oprogramowania, Internetu i konsumenckim. Założona w 2010 r. firma Volition zarządza aktywami o wartości ponad 1,7 mld USD i zainwestowała i/lub doradzała ponad 40 firmom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma współpracuje z wybranymi założycielami, pomagając im i ich firmom w spełnianiu aspiracji biznesowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.volitioncapital.com O Horizon CapitalHorizon Capital jest wiodącą firmą private equity w Europie z ponad 1,6 mld USD w aktywach AUM. Inwestuje za pośrednictwem funduszy o 30-letniej tradycji i wspierana jest przez inwestorów instytucjonalnych z kapitałem ponad 700 mld USD. Firma jest aktywnym partnerem przynoszącym wartość dodaną, który inwestuje w wizjonerskich przedsiębiorców prowadzących szybko rozwijające się firmy, głównie w branży technologicznej, e-commerce i innowacyjnych branżach. Firma jest znana z silnego zespołu, zarządzania, tworzenia wartości i osiągnięć.¹ Finansowanie w wysokości 200 milionów dolarów obejmuje zarówno kapitał pierwotny, jak i sprzedaż wtórną.² Raport The Forrester Wave™: The Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024 (lider)Raport The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024 (silny gracz)Raport The Forrester Wave™: Financial Services CRM, Q3 2023 (silny gracz)Raport The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q3 2023 (silny gracz)