Creatio lève 200 millions de dollars à une valorisation de 1,2 milliard de dollars

Le tour de table fait suite à la forte croissance de Creatio, reflétant l'innovation continue dans le domaine du CRM et de l'automatisation.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, l'un des principaux fournisseurs d'une plateforme No-code permettant d'automatiser les flux de travail des entreprises et de la gestion de la relation client (CRM) avec un degré de liberté maximal, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 200 millions de dollars, pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars¹. Ce tour de table est mené par Sapphire Ventures, avec la participation de StepStone Group et des investisseurs actuels, Volition Capital et Horizon Capital. Il s'agit d'un investissement minoritaire destiné à alimenter l'expansion mondiale de Creatio, sans pour autant modifier sa stratégie de rupture et sa vision des produits, son équipe de direction éprouvée et son engagement inégalé en faveur de la réussite des clients.Année après année, Creatio enregistre une croissance de 50 % de son chiffre d'affaires, augmentant de manière significative sa base de clients et son réseau de partenaires. Au cœur de ce succès se trouve la valeur ajoutée que Creatio offre à ses clients grâce aux innovations permanentes de la plateforme, notamment l'architecture composable et le Copilot alimenté par l'IA Gen. Grâce à sa technologie de pointe associée à une attention véritable portée à ses clients, l'entreprise obtient des résultats impressionnants en matière de fidélisation.« Avec nos partenaires, Creatio a pour mission d'offrir un délai de rentabilisation sans précédent à nos clients grâce à l'association puissante du no-code et de l'IA », a déclaré Katherine Kostereva, PDG de Creatio. « Grâce à cet investissement, nous continuerons à bouleverser l'approche traditionnelle des logiciels d'entreprise, en aidant nos clients à accélérer la rentabilité et à utiliser la technologie comme un élément de différenciation concurrentiel dans leur activité. »« Nous sommes ravis de nous associer à Katherine Kostereva et à toute l'équipe de Creatio. La plateforme no-code de Creatio, alimentée par l'IA et construite sur une architecture unique et composable, offre une flexibilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles qui permettent aux entreprises clientes de créer, de déployer et de personnaliser rapidement des applications pour une variété de cas d'utilisation dans les domaines du CRM, de la gestion de cas et de l'automatisation des flux de travail. La puissance et l'agilité de la plateforme, combinées au dévouement sans faille de l'équipe, leur ont permis d'offrir à leurs clients un retour sur investissement et un délai de rentabilisation remarquables », a déclaré Rajeev Dham, directeur général de Sapphire Ventures.« Nous ne pourrions être plus impressionnés par la croissance de l'entreprise et l'impact que la plateforme de Creatio apporte à sa communauté de clients. Creatio s'attaque à la complexité et à l'inflexibilité des fournisseurs de logiciels traditionnels et permet aux organisations de remplacer de manière transparente les technologies héritées, offrant ainsi un retour sur investissement de premier plan », a déclaré Sean Cantwell, associé gérant chez Volition Capital.Creatio est reconnu comme leader et très performant dans plusieurs rapports Low-Code/No-Code et CRM de Gartner et Forrester2. Sa plateforme no-code a été positionnée comme le seul leader dans le récent rapport, The Forrester Wave™ : Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.« Creatio est un choix évident pour ses clients SaaS et une option de premier plan pour les entreprises qui souhaitent un développement citoyen bien géré et une automatisation supérieure à grande échelle », a écrit John Bratincevic, analyste principal chez Forrester Research.Creatio est très fier de compter parmi ses clients certaines des plus grandes organisations du monde telles que Colgate Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom et bien d'autres.À la suite de ce tour de table, Creatio continuera à mettre en œuvre sa vision et à renforcer les orientations stratégiques suivantes :1. Favoriser les innovations dans les domaines du No-Code et de l'IAL'entreprise va doubler ses investissements en R&D, en se concentrant sur l'expansion du développement assisté par l'IA et des capacités Copilot. Pour garantir une automatisation no-code rapide, sécurisée et évolutive, Creatio continuera d'innover dans le domaine de la gouvernance no-code et de la gestion du cycle de vie des applications (ALM). En outre, Creatio élargira son portefeuille de composants et de modèles prêts à l'emploi adaptés à divers secteurs verticaux, notamment les services financiers, l'assurance, l’industrie manufacturière, et la distribution, pour n'en citer que quelques-uns.2. Développer le réseau de partenaires à l'échelle mondialeCreatio maintient une stratégie et une culture axées sur les partenaires, 50 % de son chiffre d'affaires provenant de ses partenaires distributeurs. Le programme de partenariat de Creatio a reçu une note de 5 étoiles dans le CRN Partner Program Guide pendant sept années consécutives. Avec ses partenaires, Creatio sert des milliers de clients dans 100 pays qui utilisent la plateforme dans 23 langues différentes. Grâce à ce nouvel investissement, Creatio renforcera son réseau de distribution afin d'offrir à ses clients des résultats remarquables.3. Faire grandir une équipeCreatio dispose d'une équipe mondiale avec des représentants dans 25 pays. Le fonctionnement OneTeam est un élément déterminant de l'ADN de l'entreprise. Creatio élargira encore son équipe dans tous les domaines clés (R&D, customer success, marketing, ventes, etc.) afin de continuer à fournir des résultats immédiats et une touche personnalisée. Animée par le souci de bien faire, qui est la valeur fondamentale de Creatio, l'entreprise continuera à construire des relations sincères et durables avec ses clients et ses partenaires.À propos de CreatioCreatio est l'un des principaux fournisseurs d'une plateforme no-code permettant d'automatiser les flux de travail des entreprises et de la gestion de la relation client (CRM) avec un degré de liberté maximal. Des millions de flux de travail sont lancés quotidiennement sur notre plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention portée à nos clients et partenaires fait partie intégrante de l'ADN de Creatio.De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.creatio.com À propos de Sapphire VenturesSapphire est une société internationale de capital-risque dans le domaine des logiciels, avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des équipes réparties entre Austin, Londres, New York, Menlo Park et San Francisco. Depuis plus de vingt ans, Sapphire s'associe à des équipes visionnaires et à des fonds de capital-risque pour aider les entreprises à se développer. Depuis sa création, Sapphire a investi dans plus de 170 entreprises à travers le monde, ce qui a donné lieu à plus de 30 introductions en bourse et 45 acquisitions. L'équipe Portfolio Growth de Sapphire, composée d'opérateurs expérimentés, propose une combinaison stratégique de services, d'outils et de ressources à valeur ajoutée destinés à soutenir les dirigeants des entreprises du portefeuille dans leur développement.À propos de Volition CapitalVolition Capital est une société de capital développement basée à Boston qui investit principalement dans des entreprises à forte croissance détenues par leurs fondateurs dans les secteurs des logiciels, de l'Internet et de la consommation. Fondée en 2010, Volition gère plus de 1,7 milliard de dollars d'actifs et a investi dans plus de 40 entreprises aux États-Unis et au Canada et/ou leur a fourni des conseils. L'entreprise s'associe sélectivement avec des fondateurs pour les aider à atteindre leurs aspirations les plus élevées pour leurs entreprises. Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.volitioncapital.com À propos d'Horizon CapitalHorizon Capital est une société de capital-investissement de premier plan en Europe, avec plus de 1,6 milliard de dollars d'actifs sous gestion, investissant par le biais de fonds ayant une durée de vie de 30 ans et soutenus par des investisseurs institutionnels disposant d'un capital de plus de 700 milliards de dollars. La société est un partenaire actif, à valeur ajoutée, qui investit dans des entrepreneurs visionnaires à la tête d'entreprises à croissance rapide, principalement dans les secteurs de la technologie, du commerce électronique et de l'innovation. La société est connue pour la solidité de son équipe, sa gouvernance, sa création de valeur et ses résultats.¹ Le financement de 200 millions de dollars comprend à la fois des capitaux primaires et des ventes secondaires.2 The Forrester Wave™: The Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024 (a leader)The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024 (a strong performer)The Forrester Wave™: Financial Services CRM, Q3 2023 (a strong performer)The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q3 2023 (a strong performer)