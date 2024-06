Master Fluid Solutions® stellt TRIM™ SC417 vor, ein Universalkühlschmierstoff

Das neue teilsynthetische Kühlmittel TRIM SC417 von Master Fluid Solutions

Der neue Kühlschmierstoff erreicht ein Höchstmaß an Rostschutz für Eisenwerkstoffe und weist auch in Regionen mit weichem Wasser eine geringe Schaumbildung auf.

TRIM SC417 wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten der Kunden bei der Eisenmetallbearbeitung mit einem wirtschaftlichen und pflegeleichten teilsynthetischen Kühlschmierstoff zu senken.” — Justin Geach, Global Director of Marketing

DüSSELDORF, GERMANY, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Der neue teilsynthetische Kühlschmierstoff erreicht ein Höchstmaß an Rostschutz für Eisenwerkstoffe und weist auch in Regionen mit weichem Wasser eine geringe Schaumbildung auf.Master Fluid Solutions ist stolz darauf, den neuesten teilsynthetischen Kühlschmierstoff in seiner Reihe branchenführender Kühlschmierstoffe vorzustellen: TRIM SC417 . Seine einzigartige Formulierung erreicht ein Höchstmaß an Rostschutz für Eisenwerkstoffe und sorgt gleichzeitig für eine geringe Schaumbildung, selbst in Regionen mit weichem Wasser. SC417 ist ein sehr vielseitiges Produkt, das sich für eine Vielzahl von Verfahren wie Schleifen, Fräsen, Drehen, Bohren und Gewindeschneiden eignet und auch extrem hartwassertolerant ist.„Wir freuen uns, dass unser neues TRIM SC417 unsere branchenführende TRIM-Familie von Kühlschmierstoffen auf dem europäischen Markt ergänzt“, sagt Justin Geach, Global Director of Marketing bei Master Fluid Solutions. „TRIM SC417 wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten der Kunden bei der Eisenmetallbearbeitung mit einem wirtschaftlichen und pflegeleichten teilsynthetischen Kühlschmierstoff zu senken.“Die saubere Formulierung von TRIM SC417 verhindert das Zusetzen von Schleifscheiben und sorgt so für eine gute Oberflächengüte und minimalen Schleifbrand, während gleichzeitig die Ausschleppung reduziert wird, was zu niedrigen Gesamtbetriebskosten führt. Dank seiner schnellen Benetzungsfähigkeit gelangt SC417 direkt an den Schnittpunkt und benetzt das Werkstück und die Späne vollständig für einen hervorragenden Korrosionsschutz. Darüber hinaus lässt es sich leicht recyceln und entsorgen, ohne dass spezielle Verfahren oder Geräte erforderlich sind.TRIM SC417 ist jetzt in ganz Europa erhältlich. Klicken Sie hier , um mehr über unser neues Produkt zu erfahren.Über Master Fluid Solutions - Master Fluid Solutions entwickelt und vertreibt in enger Zusammenarbeit mit der weltweiten Metallverarbeitungsbranche eine umfassende Reihe umweltverträglicher, extrem haltbarer und stabiler Kühlschmierstoffe, Öle, Teilereiniger, Expanderöle, Umform- und Korrosionsschutzmittel unter den Marken TRIM™, WEDOLiT™ und Master STAGES™. Master Fluid Solutions setzt sich für die Sicherheit der Anwender seiner Produkte ein, für den Schutz des Planeten und für die Gesamtauswirkungen auf die Produktivität seiner Kunden. Master Fluid Solutions ist stolz darauf, bereits elf Jahre in Folge zu den Top 10 der „Top Workplaces“ in der Region Toledo, Ohio, zu gehören. Weitere Informationen über Master Fluid Solutions oder die Produkte des Unternehmens finden Sie unter 2trim.us/distributors.php, unter der Telefonnummer +1 800-537-3365 oder auf der Website des Unternehmens unter www.masterfluids.com . Foto-Link: https://pdocs.masterfluids.com/mcc/docs/db-i/54g2442-O-300-T/SC417-54g.jpg Bildunterschrift: Das neue teilsynthetische Kühlmittel TRIM SC417 von Master Fluid Solutions