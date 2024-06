Roma ospita un convegno sulla crisi ucraina

“Il Progetto di Pace in Ucraina” Conferenza alla Camera con il capogruppo di Forza Italia a Bruxelles il 20 Giugno 2024

ROME, ROME, ITALY, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- “Il Progetto di Pace in Ucraina Conferenza alla Camera con il capogruppo di Forza Italia a Bruxelles il 20 Giugno 2024 .“Il prossimo presidente della Commissione europea deve avere un mandato forte da parte del Parlamento. Dobbiamo allargare la maggioranza europea a tutti coloro che credono nei nostri principi, a partire dalla convinzione che nessuna disputa può giustificare una guerra. L’Ucraina sta soffrendo ora e suscita la nostra simpatia”.Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, intervenendo questa mattina al convegno "Il progetto di pace in Ucraina", organizzato nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.“Se il mandato è debole – ha aggiunto Martusciello – non siamo interlocutori e rischiamo di replicare quanto accaduto in Svizzera”.Il leader del gruppo azzurro a Bruxelles ha poi spiegato che "il Ppe ha una posizione immutabile, la Russia ha commesso un atto di aggressione contro l'Ucraina e la guerra in corso ne è una conseguenza".Martusciello ha infine sottolineato la necessità, ribadita più volte dal vicepremier Tajani, di una politica di difesa unica europea.“Produciamo per 27 paesi, 27 tipologie diverse di serbatoi. Manca l’idea della difesa dell’Europa”.“Preoccupazione per gli sviluppi del conflitto in Ucraina è stata espressa da Manel Msalmi, presidente dell'EADM (Associazione europea per la difesa delle minoranze). Msalmi ha esposto l'impatto della guerra su donne e bambini e ha sottolineato la necessità di fermare la guerra e concentrarsi sull'istruzione dei bambini.“Le dichiarazioni del segretario generale della Nato Stoltenberg – ha detto – preparano ad un possibile utilizzo delle armi nucleari, e questo allontana gli sforzi di pace. Usa e Ue non sembrano prendere in considerazione questo scenario, e la comunità internazionale dovrebbe invece aprire le porte alla diplomazia. Dobbiamo sederci e parlare. La conferenza in Svizzera dalla quale è stata esclusa la Russia non ha portato alcun risultato. Ci sono nuove iniziative da parte dell’Arabia Saudita e di altri paesi per portare Ucraina e Russia ai negoziati. Sarebbe più saggio se gli Stati Uniti e l’Europa contribuissero a unire le parti e a porre fine alla guerra”.“La pace è l'unico obiettivo da perseguire e può essere raggiunto solo attraverso la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina”, ha affermato la parlamentare di Forza Italia Annarita Patriarca, che ha moderato il convegno.“L'Italia continuerà a far parte della coalizione internazionale che sostiene Kiev - ha aggiunto Patriarca - ma questo non significa che il nostro Paese o l'Occidente siano in guerra con la Russia. La pace è l’unica vittoria che la comunità internazionale attende con ansia”.Il magistrato Catello Maresca si è occupato della ricostruzione dell'Ucraina. “L’Unione Europea e l’Italia dovranno dare il proprio contributo – ha detto – sarà importante garantire percorsi trasparenti ed evitare rischi di infiltrazioni mafiose”.Al dibattito è intervenuto anche monsignor Fabrizio Turriziani Colonna, che ha ricordato le parole di Papa Francesco che recentemente “ci ha esortato ad avere il coraggio di negoziare. Un invito viene interpretato da lui come una resa mentre il negoziato non è mai una resa. Pace – ha sottolineato – si ottiene rinunciando a qualcosa, sacrificando qualche principio personale, rinunciando a qualche diritto particolare in favore di quello universale».Jeffrey Sachs, professore di economia americano, ha parlato in collegamento video sulla stessa lunghezza d'onda.“Dobbiamo aprire un canale di dialogo”, ha affermato, “che porti a una soluzione pacifica”.