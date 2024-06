inDrive partners with MIC Global to provide Personal Accident and Medical Expense Coverages to its Drivers

inDrive and MIC are collaborating on a series of embedded products that help with everyday financial challenges that inDrive drivers and passengers face.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- MIC Global (MIC), a pioneering full-stack embedded micro insurance provider, is partnering with international mobility and urban services platform inDrive and local insurers to provide innovative micro insurance coverages to inDrive drivers and passengers around the globe – beginning in Latin America with personal accident and medical expense coverages.inDrive is a global mobility and urban services platform known for its use of innovative peer-to-peer pricing. Fares, journey, and requirements are agreed between users – ensuring that deal conditions are fair and transparent.With its platform rapidly growing in popularity around the world, inDrive are adding service value and driving global expansion by introducing new embedded micro insurance products – supporting the driver community, incentivising users to stay on the platform and attracting new app users.Arsen Tomsky, CEO, inDrive, commented: “At inDrive, our community is at the heart of everything we do. By partnering with MIC Global, we are taking a significant step towards ensuring their well-being and financial security. This initiative is part of our broader commitment to empower our users and enhance their experience on our platform.”Andries Smit, VP of New Ventures, inDrive, added: “We are excited to partner with MIC Global. They share our mission to challenge social injustice and help drivers and passengers in emerging markets around the world. I'm inspired by the pace MIC worked with us to innovate great solutions. The opportunity at hand is significant.”Supported by MIC’s MiIncome digital reinsurance solution through local insurers, inDrive and MIC are collaborating on a series of embedded products that help with everyday financial challenges that inDrive drivers and passengers face. Starting with personal accident (Accidental Death and Total Permanent Disability) and accidental medical expense (Hospital Cash and Medical Expenses Reimbursement) coverages, individual drivers can benefit from financial support to help them afford associated hospital and medical costs and protect their families if they suffer permanent disability or fatality.Jamie Crystal, Co-Founder & CEO, MIC Global, said: “We are pleased to be partnering with inDrive, continuing our mission to provide our MiIncome reinsurance solution with its technology-enabled loss of income risk triggers to underserved people globally. We look forward to what the future holds as we work closely with inDrive, developing new embedded micro insurance innovations that provide peace of mind to its drivers and users.”###Español:inDrive se asocia con MIC Global para brindar coberturas de accidentes personales y gastos médicos a sus conductoresNUEVA YORK, NY, ESTADOS UNIDOS (20 de junio de 2024) – MIC Global (MIC), una compañia pionera en microseguros como valor agregado, en asocio con la plataforma internacional de movilidad y servicios urbanos InDrive y el respaldo de aseguradoras locales, se unen para brindar coberturas innovadoras de microseguros para conductores y pasajeros de InDrive alrededor del mundo, comenzando en América Latina con coberturas de accidentes personales y gastos médicos.inDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos, conocida por su uso de precios innovadores entre sus usuarios. Las tarifas, los viajes y los requisitos se acuerdan entre los usuarios, lo que garantiza que las condiciones y trato sean justas y transparentes.Con la plataforma aumentando su popularidad rápidamente en todo el mundo, inDrive está agregando valor a sus servicios e impulsando la expansión global mediante la introducción de nuevos productos de microseguros apoyando a la comunidad de conductores, incentivando a los usuarios a permanecer en la plataforma y atrayendo nuevos usuarios al uso de su aplicación.Arsen Tomsky, director ejecutivo de inDrive, comentó: “En inDrive, nuestra comunidad es el corazón de todo lo que hacemos. Al asociarnos con MIC Global, estamos dando un paso importante para garantizar su bienestar y seguridad financiera. Esta iniciativa es parte de nuestro compromiso para empoderar a nuestros usuarios y mejorar su experiencia en nuestra plataforma”.Andries Smit, vicepresidente de New Ventures de inDrive, añadió: “Estamos entusiasmados de asociarnos con MIC Global. Comparten nuestra misión de desafiar la injusticia social y ayudar a los conductores y pasajeros en los mercados emergentes de todo el mundo. Me inspira el ritmo con el que MIC trabajó con nosotros para innovar y proporcionar excelentes soluciones. La oportunidad que tenemos en estos momentos es significativa”.Con la solución digital de reaseguro de MIC’s MiIncome a través de aseguradoras locales, inDrive y MIC están colaborando para brindar una serie de productos que ayudan con los desafíos financieros cotidianos que enfrentan los conductores y pasajeros de inDrive. Comenzando con las coberturas de accidentes personales (Muerte Accidental e Incapacidad Total Permanente) y gastos médicos accidentales (Reembolso de Gastos Médicos y Efectivo por Hospitalizacion), los conductores pueden beneficiarse de este apoyo financiero para ayudarlos a pagar los costos asociados con gastos médicos y hospitalarios ademas de proteger a sus familias si sufren daños permanentes, invalidez o fatalidad.Jamie Crystal, co-fundador y director ejecutivo de MIC Global, dijo: “Estamos encantados de asociarnos con inDrive y continuar con nuestra misión de proporcionar nuestra solución digital de reaseguro MiIncome para administrar los identificadores de riesgo de pérdida de ingresos basados en tecnología, para personas desatendidas en el mundo entero. Estamos ansiosos por ver lo que nos depara el futuro mientras trabajamos en estrecha colaboración con inDrive, desarrollando nuevos e innovadores productos integrado a nuestros microseguros brindando asi tranquilidad a sus conductores y usuarios”.###About MIC Global:MIC Global is a full-stack embedded micro insurance provider purpose-built to transform the insurance industry by reimagining and integrating simple and relevant insurance products that provide loss of income cover for people so that they can provide for their families and recover swiftly. MIC was founded with an aspirational goal to help close the insurance protection gap by providing inclusive and affordable insurance to people and to support them in their time of need.To learn more, please visit https://www.micglobal.com MIC Global es un proveedor de microseguros como valor agregado diseñado específicamente para transformar la industria de seguros mediante la reinvención e integración de productos de seguros simples y relevantes, que brindan cobertura por pérdida de ingresos a las personas a fin de que puedan mantener a sus familias y recuperarse rápidamente. MIC se fundó con el objetivo de ayudar a cerrar la brecha de protección de seguros brindando seguros inclusivos y asequibles a las personas y apoyándolas en sus momentos de necesidad.Para obtener más información, visite https://www.micglobal.com About inDrive:inDrive is a global mobility and urban services platform. The inDrive app has been downloaded over 200 million times, and was the second most downloaded mobility app in 2022 and 2023. In addition to ride-hailing, inDrive provides an expanding list of urban services, including intercity transportation, freight delivery, task assistance and courier delivery. In 2023, inDrive launched New Ventures, a venture and M&A arm.inDrive operates in 749 cities in 46 countries. Driven by its mission of challenging social injustice, the company is committed to having a positive impact on the lives of one billion people by 2030. It pursues this goal both through its core business, which supports local communities via a fair pricing model; and through the work of inVision, its non-profit arm.For more information visit https://www.inDrive.com inDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos. La aplicación inDrive se ha descargado más de 200 millones de veces y fue la segunda aplicación de movilidad más descargada en 2022 y 2023. Además del servicio de transporte compartido, inDrive ofrece una lista cada vez mayor de servicios urbanos, incluido el transporte interurbano, la entrega de mercancías, la asistencia en labores y entrega por mensajería. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, una empresa de fusiones y adquisiciones.inDrive opera en 749 ciudades y 46 países. Impulsada por su misión de desafiar la injusticia social, la compañía se compromete a tener un impacto positivo en las vidas de 1 billón de personas para el 2030. Persigue este objetivo a través de su negocio principal, el cual apoya a las comunidades locales utilizando como modelo precios justos como a través de inVision, una organizacion sin fines de lucro.Para obtener más información, visite https://www.inDrive.com ###MIC Global Business Contacts: