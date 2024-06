Hek-kopen.nl Introduceert Pluteo Metalen Hekwerk met Duurzaam Ayous Hout

Pluteo Hekwerk met Ayous hout | Hek-kopen.nl Pluteo metalen looppoort met Ayous hout Hek-Kopen.nl logo

APELDOORN, GELDERLAND, NETHERLANDS, June 24, 2024 / EINPresswire.com / -- HEK-KOPEN.NL INTRODUCEERT DE PLUTEO METALEN HEKWERKEN MET AYOUS HOUTPluteo: De Perfecte Combinatie van Modern Metalen Hekwerk en Duurzaam Ayous HoutHek-kopen.nl, een betrouwbare leverancier van hekwerken in heel Nederland, is verheugd om de lancering van de Pluteo hekwerken aan te kondigen. De Pluteo hekwerken combineren elegantie en functionaliteit op een perfecte manier en plaatsen de duurzaamheid en esthetiek van Ayous-hout centraal.De unieke eigenschappen van Ayous-hout maken de Pluteo-omheining tot een uitstekende keuze voor elke buitenruimte. Dit houtsoort, afkomstig uit West-Afrika en bekend als Ayous, wawa, samba of obéché, is licht van gewicht en scheurt of vervormt nauwelijks, wat zorgt voor een langdurige en betrouwbare oplossing. Bovendien voegt de Pluteo-omheining niet alleen beveiliging en privacy toe, maar verfraait ook elke buitenruimte met zijn verfijnde uitstraling.“Onze missie is om hekwerken betaalbaar te houden, en met de introductie van de Pluteo hekwerken blijven we trouw aan deze belofte,” aldus Dennis van Maaren, directeur van Hek-kopen.nl. “De Pluteo biedt niet alleen veiligheid, maar ook een vleugje verfijning aan elke omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.”Bij Hek-kopen.nl streven we ernaar om onze klanten de beste producten en diensten te bieden. De introductie van de Pluteo hekwerken is een bewijs van onze voortdurende inzet om innovatieve en hoogwaardige oplossingen te leveren die voldoen aan de behoeften van onze klanten.DUURZAAMHEID EN ECOLOGIE: HET GEHEIM VAN PLUTEO HEKWERKENThermo Ayous is zeer geschikt als gevelbekleding en voor het maken van tuinafscheidingen. Het thermohout is zeer duurzaam, vervormt nauwelijks en is licht van gewicht. Tijdens de thermo-behandeling wordt het hout met stoom verwarmd tot ruim 200 graden. Door deze thermische modificatie verandert de duurzaamheid van deze houtsoort naar duurzaamheidsklasse 1 tot 2. Bij deze behandeling worden geen chemicaliën gebruikt, wat Ayous 100% natuurlijk en milieuvriendelijk maakt.Ayous heeft een duurzaamheidsklasse van 1/2 en kan dus onbehandeld 20-25 jaar meegaan, vergelijkbaar met Western Red Cedar. Door de thermische behandeling is al het vocht uit het hout ontrokken, waardoor het nog lichter van gewicht is. Dit maakt het een ideale keuze voor duurzame en milieuvriendelijke bouwoplossingen.De Pluteo hekwerken zijn een stijlvolle, moderne combinatie van metalen hekwerk met Ayous-hout. Deze combinatie biedt een aantrekkelijke esthetiek die zowel modern als tijdloos is, terwijl het ook de voordelen van beide materialen benut. Het metalen frame biedt stevigheid en veiligheid, terwijl het Ayous-hout zorgt voor een natuurlijke en warme uitstraling.VOORUITSTREVENDE INNOVATIE EN KWALITEITBij Hek-kopen.nl zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren en aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten. De Pluteo hekwerken zijn een voorbeeld van hoe we moderne technologieën en materialen combineren om producten te creëren die niet alleen functioneel zijn, maar ook esthetisch aantrekkelijk en duurzaam.Voor meer informatie over de Pluteo hekwerken en andere producten van Hek-kopen.nl, bezoek onze website of neem contact op met ons team van experts. Wij staan klaar om u te helpen bij het vinden van de perfecte omheining voor uw buitenruimte.OVER HEK-KOPEN.NLHek-kopen.nl is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige hekwerken in Nederland. Wij bieden een breed scala aan metalen hekwerken, modern hekwerk , dubbelstaafmat hekwerk en nu ook metalen hekwerken met Ayous-hout. Onze producten zijn ontworpen om zowel veiligheid als esthetiek te bieden, met een focus op duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid.FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA :Met de introductie van de Pluteo hekwerken zet Hek-kopen.nl een nieuwe standaard in de hekwerkindustrie, waarbij elegantie en functionaliteit samenkomen in een duurzaam en milieuvriendelijk product.

