Structural Academy Lanza Plataforma educativa digital para Ingenieros Estructurales

Descubre recursos educativos de vanguardia diseñados para profesionales de la ingeniería estructural, mejorando habilidades y conocimientos en la disciplina

Structural Academy lanza su plataforma de aprendizaje en línea, diseñada para empoderar a ingenieros estructurales globalmente con cursos mayormente gratuitos” — Carlos Ferreira

LISBOA, PORTUGAL, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Structural Academy, proveedor pionero de educación en línea adaptada para ingenieros estructurales, se complace en anunciar el lanzamiento de su innovadora plataforma educativa digital. Esta plataforma está diseñada para satisfacer la creciente demanda de recursos educativos accesibles y de alta calidad en el campo de la ingeniería estructural. Con unenfoque en el conocimiento práctico y la experiencia técnica, Structural Academy tiene como objetivo empoderar a ingenieros de todo el mundo ofreciendo una suite completa de cursos, casi todos ellos completamente gratuitos.A lo largo de muchos años, nuestro equipo ha forjado vínculos sólidos con múltiples empresas de ingeniería, consultoría y diseño en diversos países, gracias a nuestro apoyo técnico en software de ingeniería y modelado, incluyendo SAP2000, ETABS y CSI Bridge. Reconociendo la creciente necesidad de compartir nuestro conocimiento y experiencia con profesionales, estudiantes y educadores, creamos esta plataforma en línea. Sirve como un espacio para compartir contenido informativo y de formación que destila nuestra extensa experiencia docente y organizativa a lo largo de los años, al tiempo que invita a la participación de otros profesionales y agentes académicos.Contamos con el apoyo de un grupo central de ingenieros estructurales, profesores y profesionales de la industria dedicados a hacer que la plataforma Structural Academy sea accesible para todos. Nuestra misión es enriquecer el conocimiento teórico y práctico de la ingeniería estructural tanto en las comunidades profesionales como académicas. Con un profundo sentido de responsabilidad y aprecio por las relaciones que hemos construido en el campo, estamos comprometidos a apoyar la ciencia vital de garantizar la estabilidad y durabilidad de las estructuras que sustentan la actividad social y económica en todo el mundo.Un Compromiso con la EducaciónEn el mundo actual, el desarrollo profesional es clave para los ingenieros. Structural Academy comprende la necesidad de formación accesible y flexible. Su nueva plataforma ofrece cursos gratuitos que abarcan temas esenciales para ingenieros estructurales, tanto noveles como experimentados, proporcionando conocimientos profundos y habilidades prácticas aplicables de inmediato.Oferta de CursosLa plataforma incluye diversos cursos, cada uno enfocado en áreas específicas de la ingenieríaestructural:- Estructuras Metálicas - Notas Técnicas (EC3):Este curso se centra en el diseño de estructuras metálicas según el Eurocódigo 3. Los ingenieros explorarán varias metodologías de diseño, incluyendo el diseño por estados límite, y aprenderán sobre el comportamiento del acero bajo diversas condiciones de carga.- Estructuras de Hormigón - Notas Técnicas (EC2-EC8):Este curso profundiza en el diseño de estructuras de hormigón armado según los Eurocódigos 2 y 8. Los participantes accederán a diapositivas que aclaran aspectos técnicos relevantes al diseñar y comprobar estructuras de hormigón utilizando SAP2000.- No Linealidad Geométrica:Entender la no linealidad geométrica es crucial para analizar con precisión las estructuras bajo grandes deformaciones. Este curso se centra en los principios del análisis no lineal, proporcionando a los ingenieros herramientas para evaluar el rendimiento de las estructuras sometidas a cargas y desplazamientos significativos. Es un curso esencial para quienes deseen comprender mejor la no linealidad geométrica estructural, desarrollando muchos ejemplos y casos en SAP2000.- Modelado y Análisis Sísmico (EC8):Con la creciente preocupación por la seguridad sísmica, este curso ofrece valiosas ideas sobre el modelado y análisis de estructuras para cargas sísmicas según el Eurocódigo 8. Los ingenieros aprenderán a diseñar estructuras capaces de resistir fuerzas sísmicas, garantizando la seguridad en áreas propensas a terremotos.- Quick Start SAP2000:Este curso introductorio proporciona una guía paso a paso para usar SAP2000, cubriendo características y funcionalidades esenciales. Los ingenieros obtendrán experiencia práctica en modelado, análisis y diseño de estructuras con esta potente herramienta.- Quick Start 3DMacro:Introduce a los ingenieros en 3DMacro, una aplicación de software para analizar estructuras de mampostería. Los participantes aprenderán a usar eficientemente el software para mejorar sus capacidades analíticas, especialmente en el modelado sísmico de estructuras de mampostería.- SAP2000 Avanzado:Para aquellos que buscan profundizar sus conocimientos, este curso cubre técnicas complejas de modelado, opciones avanzadas de análisis y comprobaciones de diseño. Los ingenieros aprenderán a abordar problemas estructurales desafiantes y optimizar sus diseños utilizando SAP2000.Accesibilidad y FlexibilidadUna característica destacada de Structural Academy es su compromiso con la accesibilidad. Los cursos están disponibles en línea, permitiendo la participación global. Esta flexibilidad beneficia a profesionales que deben equilibrar compromisos laborales con el aprendizaje. Los cursos de ritmo libre permiten aprender a la propia velocidad del participante, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje y horarios, ya sea con pocas horas a la semana o estudios intensivos.Una Visión para el FuturoLa misión de Structural Academy es democratizar el acceso a la educación de alta calidad en ingeniería estructural. Con cursos gratuitos, la plataforma busca cerrar la brecha de conocimiento y empoderar a ingenieros sin importar su ubicación geográfica o situación financiera. El equipo trabaja continuamente para expandir la oferta de cursos y actualizar el contenido con los últimos estándares y avances tecnológicos.Únete al MovimientoSe anima a los ingenieros estructurales a explorar la nueva plataforma de aprendizaje, aprovechando los recursos gratuitos disponibles. Ahora es el mejor momento para invertir en el desarrollo profesional. Haga clic aquí para acceder a los cursos gratuitos y embarcarse en un viaje de aprendizaje.Únete a la comunidad de ingenieros comprometidos con la excelencia en el diseño y análisis estructural.El lanzamiento de la plataforma educativa digital de Structural Academy marca un paso significativo en la educación en ingeniería estructural. Con una amplia gama de cursos gratuitos y enfoque en habilidades prácticas, Structural Academy se perfila como un recurso esencial para ingenieros que buscan mejorar su experiencia y capacidades profesionales.

3DMacro - Quick Start Course - ES