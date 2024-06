SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, BRASIL, June 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 18 de abril de 2024 e 4 de junho de 2024, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada no dia 20 de junho de 2024, o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED), em conjunto com o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), em continuidade às deliberações de 17/04/2024 e de 03/06/2024, deliberou os termos e condições adicionais aplicáveis à seleção do Investidor de Referência, no âmbito da aprovação da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Sabesp e de titularidade do Estado (“Oferta Pública”).A ata completa da reunião está disponível neste link Adicionalmente, o CDPED, em conjunto com CGPPP, deliberou o preço mínimo para alienação pelo Estado de ações na Oferta Pública, bem como a cobertura mínima como condição para determinação do Investidor de Referência Selecionado. Em razão do caráter reservado da matéria, a íntegra da ata da reunião somente será divulgada e publicada após a liquidação da Oferta Pública.A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.