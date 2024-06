Christian Solidarity International lance une campagne pour exclure l’Azerbaijan des Jeux Olympiques

L’invasion du Haut-Karabakh en 2023 après 10 mois de blocus puis l’épuration ethnique des Arméniens sont incompatibles avec les valeurs de l’olympisme.

PARIS, FRANCE, June 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Christian Solidarity International lance une campagne pour exclure l’Azerbaijan des Jeux OlympiquesChristian Solidarity International a lancé aujourd'hui la campagne #BanAzerbaijan pour la suspension immédiate du Comité National Olympique de l’Azerbaïdjan, tout en autorisant les sportifs de ce pays à concourir sous bannière neutre aux Jeux Olympiques à Paris en 2024.L’invasion du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan en septembre 2023 après 10 mois de blocus, et l’épuration ethnique des Arméniens qui a suivi, sont incompatibles avec les valeurs de l’olympisme. De plus le dictateur azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, est le président du Comité Olympique National de son pays, ce qui est contraire à la Charte olympique qui exige que les Comités Olympiques Nationaux soient autonomes par rapport aux gouvernements.CSI a mis en place une page sur son site internet, Boycott de l’Azerbaïdjan aux Jeux olympiques de 2024 ! – CSI-France où chacun peut envoyer une lettre au Comité National de son pays, ainsi qu'au Comité International Olympique, en soutien à cette campagne.Le 22 février 2023, en plein blocus du Haut Karabakh, le Comité international olympique a déclaré :« Notre mission a toujours été de promouvoir la paix par le sport. Le CIO s'est engagé dans cette mission de paix visant à unir le monde dans une compétition pacifique, et ce encore aujourd'hui. Les athlètes de Corée du Sud et de Corée du Nord, d'Israël et de Palestine, d'Arménie et d'Azerbaïdjan et bien d'autres encore sont les exemples les plus récents de cette compétition pacifique. »Pendant ce temps, de graves pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant, de gaz naturel, d’électricité et d’autres biens essentiels conduisaient la population vulnérable du Haut-Karabakh au bord de la catastrophe humanitaire. En septembre 2023, plus de 100 000 Arméniens ont fui le territoire occupé par la force et l’Azerbaïdjan détient toujours à ce jour des otages à Bakou.L'Azerbaïdjan a non seulement agressé les Arméniens du Karabakh, mais il occupe aussi des portions du territoire souverain de la République d’Arménie en violation du droit international.Il y a un peu plus de cent ans, les chrétiens arméniens ont été victimes d’un génocide dans la Turquie actuelle. Puis, ils ont subi une campagne d’épuration dans le Haut-Karabakh au début des années 1990 et ont aussi été les victimes plus récemment des djihadistes soutenus par la Turquie dans la région d’Alep. Et maintenant le Haut Karabakh est vidé de ses habitants.Nous reprenons l’analyse récente de Vincent Duclert, chercheur qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement français sur le génocide au Rwanda : « Le génocide des Arméniens est sur le point de connaître sa dernière phase et les génocidaires de gagner leur guerre d'extermination - une guerre de plus de cent ans - anéantissant tout ce que le monde a pu préserver de lois d'humanité et de conscience publique. »En octobre 2023, la commission exécutive du CIO a pris la décision de suspendre les Comités Nationaux Olympiques russe et biélorusse. Quels que soient les motifs d’ordre juridique qui ont été exposés, nous en retenons qu’une décision courageuse s’imposait pour ne pas cautionner les agissements inacceptables de deux pays, la Russie et la Biélorussie. La même décision devrait s’appliquer à l’Azerbaïdjan.Contact• Angélique Gourlay | Présidente de Christian Solidarity International France (CSI-France) | +33 7 82 58 07 52 | angelique.gourlay@csi-france.fr | csi-france.fr/ • Joel Veldkamp | Responsable communication internationale de Christian Solidarity International (CSI) | +41 44 982 33 10 | joel.veldkamp@csi-int.org | csi-int.org/