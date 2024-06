Lancement de ressources sur les traumatismes cérébraux pour les vétérans touchés pendant leur service et leur famille

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, June 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Pendant leur service, le personnel militaire et les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont souvent exposés à des événements ou à des conditions qui peuvent mener à un traumatisme cranio-cérébral (TCC). Même si nous sommes de plus en plus conscients des répercussions du TCC sur les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de la GRC, ainsi que de son association au trouble de stress post-traumatique (TSPT) et à d’autres problèmes de santé mentale, il s’agit tout de même d’un enjeu qui mérite des ressources de soutien et des études supplémentaires.Afin d’élargir la compréhension du TCC et d’offrir un meilleur soutien aux personnes touchées, l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a procédé au lancement d’une série de quatre ressources spécialisées (ou uniques). Ces ressources sont conçues de manière à accroître la sensibilisation aux TCC et la compréhension de ce dernier et offrent des outils et des stratégies utiles pour améliorer la qualité de vie de ceux qui doivent composer avec un TCC au quotidien.Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l’Institut Atlas, affirme que le nombre de vétérans canadiens qui vivent avec un TCC à l’heure actuelle est incertain, étant donné que les vétérans ne passent pas souvent des examens de dépistage du TCC et que ce dernier est susceptible d’être sous-diagnostiqué. « De plus, puisqu’il s’agit d’un domaine récent, il peut y avoir des idées erronées au sujet des causes et des symptômes du TCC. Dans le milieu militaire, une croyance commune veut que les TCC soient principalement attribuables à une exposition aux détonations. Cependant, il existe différentes situations au cours desquelles les personnes enrôlées dans les forces armées ou dans la GRC vivent des expériences qui pourraient engendrer un TCC au cours de leur service ». M. Hosseiny ajoute qu’il est impératif que les vétérans connaissent le mécanisme de lésion lié aux TCC au sein des forces armées et de la police, ainsi que les symptômes courants. Il est tout aussi important de connaître les voies menant au diagnostic, au traitement ou au rétablissement.Selon Brian McKenna, conseiller stratégique national – Vétérans de l’Institut Atlas, les TCC, dont les commotions cérébrales font partie, surviennent lorsque le cerveau subit une lésion soudainement à la suite d’un impact, d’un choc, d’une secousse ou d’un coup au niveau de la tête ou du corps, ou encore à la suite de petites expositions cumulées au fil du temps. « Les TCC peuvent avoir des effets à long terme sur la santé et le bien-être d’une personne, entre autres des répercussions comportementales, sociales, cognitives, physiques, émotionnelles et psychologiques. Le fait qu’un TCC et un TSPT peuvent avoir en commun certains symptômes courants constitue un facteur aggravant qui peut avoir une incidence sur le diagnostic et le traitement des TCC. Bien que les deux affections peuvent être présentes au même moment, certains vétérans ayant un diagnostic de TSPT n’apprennent qu’ils sont atteints d’un TCC que lorsque le traitement reçu pour le TSPT n’entraîne pas le soulagement de tous leurs symptômes ». M. McKenna ajoute que les vétérans qui présentent des symptômes de TSPT ou qui ont été exposés à des conditions pouvant causer un TCC devraient passer un examen de dépistage pour confirmer le diagnostic, puisque les symptômes du TCC et du TSPT peuvent se ressembler et que les vétérans ne se rendent pas toujours compte qu’ils sont atteints des deux affections.Hosseiny souligne également l’importance de veiller à ce que les membres de la famille disposent des renseignements et des ressources nécessaires pour les aider à comprendre ce que vit leur proche, à mieux le soutenir et à mieux prendre soin de la personne touchée et d’eux-mêmes. Non seulement les membres de la famille sont les premières personnes à remarquer que certains symptômes peuvent être attribuables à un TCC, mais ils sont également affectés par les changements que la lésion a engendrés chez leur proche.L’Institut Atlas publie aujourd’hui les ressources suivantes :- Introduction aux traumatismes cranio-cérébraux : Aperçu du TCC, de ses causes et symptômes et des moyens d’en gérer les répercussions- Outils et stratégies pour la vie quotidienne avec un traumatisme cranio-cérébral- Renseignements à propos du TCC et du TSPT, des symptômes et des répercussions qui s’entrecoupent, et des voies d’accès au traitement- Renseignements sur les traumatismes cranio-cérébraux pour les personnes qui travaillent avec des vétéransMcKenna espère que ces nouvelles ressources encourageront et habiliteront les vétérans et leur famille à demander de l’aide en cas de possible TCC, en plus de les renseigner au sujet des possibilités en matière de soutien et de traitement afin d’améliorer le fonctionnement et la qualité de vie des personnes aux prises avec une lésion cérébrale.Les ressources peuvent être téléchargées à l’adresse atlasveterans.ca/tcc -30-Pour plus d’informations, veuillez contacter :media-atlas@leroyal.caÀ PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille avec les vétérans, les familles, les prestataires de services et les chercheurs pour combler le fossé entre la recherche et la pratique afin que les vétérans et leurs familles puissent recevoir les meilleurs soins et services de soutien possibles en santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.