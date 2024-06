CDPHE releases the latest Healthy Kids Colorado Survey data

Responses offer signs of resilience among Colorado students

DENVER (June 13, 2024) — Today, the Colorado Department of Public Health and Environment released the latest statewide and regional results from the Healthy Kids Colorado Survey, the state’s most comprehensive survey on the health and well-being of young people. More than 120,000 youth responded to the voluntary survey in the fall of 2023, and the results are promising.

“We’re very happy to see overall improvements in many areas. There have been dramatic changes in the right direction around indicators of mental health, suicide risk, and substance use,” said Jill Hunsaker Ryan, executive director, CDPHE. “We’re hopeful this is an indication of state and community investments in prevention programming and protective factors paying off.”

Between 2021 and 2023 high schoolers experiencing persistent feelings of sadness or hopelessness dropped by 14 percentage points. While these are the lowest rates in Colorado since the survey’s inception, we remain committed to connecting youth with the help and support they need to further decrease the rate of youth who have suicidal thoughts, planning, and attempts.

Significant key findings from the 2023 statewide high school results include:

Youth who seriously considered suicide in the last year decreased by 6 percentage points.

Youth who planned a suicide attempt decreased by 4 percentage points.

Youth who attempted suicide decreased by 1 percentage point.

Similar to prior years, the Healthy Kids Colorado Survey results consistently illuminate disparities in health outcomes for LGBTQ+ youth in Colorado. Disaggregated 2023 high school data show:

Transgender youth seriously considered suicide in the past year at more than four times the rate of their cisgender peers (45% vs.10%).

Nonbinary youth seriously considered suicide in the past year at more than three times the rate of their female and male peers (37% vs. approx. 10%).

Bisexual, gay/lesbian, pansexual, and asexual youth seriously considered suicide in the past year at more than three times the rate of their heterosexual peers (approx. 29% vs.8%).

“We hope to build on some of the positive trends coming out of the survey to close the gaps we see for LGBTQ+ youth in Colorado,” said Lena Heilmann, director of the Office of Suicide Prevention. “Protective factors, such as supportive adults, clear family rules, and feeling safe and connected at school, help youth to thrive.”

The 2021 results highlighted sharp declines in youth substance use. This trend continued into 2023 with decreases in current use of most substances. Youth marijuana use and cigarette use remained stable between 2021 and 2023 at 13% and 3%, respectively.

Significant key findings from the 2023 statewide high school results include:

Youth who currently drink alcohol decreased by 3 percentage points.

Youth who currently vape decreased by 7 percentage points.

Youth who currently use prescription pain medications without a prescription or differently than prescribed decreased by 2 percentage points.

The latest middle school results show similar improvements in mental health and suicide outcomes, but a concerning increase in youth alcohol use. In 2023, 24% of middle schoolers reported ever drinking alcohol, up from 11% in 2021. Early initiation of substance use is associated with future substance misuse. In 2023, 14% of middle schoolers reported having their first alcoholic drink before age 11, almost triple the rate from 2021 (5%).

The Colorado School of Public Health Survey Team within the University of Colorado Anschutz Medical Campus helps schools administer the survey in the fall of odd-numbered years. In 2023, 120,239 students participated in 344 public middle and high schools in 46 Colorado counties. CDPHE and the Colorado Departments of Human Services, Education, and Public Safety support this survey. For more details—including results that are disaggregated by geography, age, grade, race & ethnicity, sexual orientation, and gender identity—visit healthykidscolo.org.

###

Las respuestas arrojan señales de resiliencia entre los estudiantes de Colorado

DENVER (13 de junio de 2024) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado publicó los últimos resultados estatales y regionales de la Encuesta de Salud Infantil de Colorado, la más completa del estado sobre la salud y el bienestar de los jóvenes. Más de 120,000 jóvenes respondieron a la encuesta voluntaria en el otoño de 2023 y los resultados son prometedores.

“Estamos muy contentos de ver mejoras generales en muchas áreas. Se presentaron cambios importantes en la dirección correcta en torno a los indicadores de salud mental, riesgo de suicidio y uso de sustancias”, así dijo Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. "Tenemos la esperanza de que esto sea una señal de que las inversiones estatales y comunitarias en programas de prevención y factores de protección están dando frutos".

Entre 2021 y 2023, los estudiantes de preparatoria que experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza se redujeron en 14 puntos porcentuales. Si bien estas son las tasas más bajas en Colorado desde el inicio de la encuesta, seguimos comprometidos a conectar a los jóvenes con la ayuda y el apoyo que necesitan para disminuir aún más la tasa de jóvenes que tienen pensamientos, planes e intentos de suicidio.

Los hallazgos importantes de los resultados de las escuelas preparatorias estatales de 2023 incluyen:

Jóvenes que consideraron seriamente el suicidio en el último año disminuyeron en 6 puntos porcentuales.

Jóvenes que planearon un intento de suicidio disminuyeron en 4 puntos porcentuales.

Jóvenes que intentaron suicidarse disminuyeron en 1 punto porcentual.

Al igual que en años anteriores, los resultados de la Encuesta de Salud Infantil de Colorados señalan constantemente las disparidades en los resultados de salud de los jóvenes LGBTQ+ en el estado. Los datos desglosados ​​de escuelas preparatorias de 2023 arrojan los siguientes resultados:

Jóvenes transgénero consideraron seriamente el suicidio durante el último año en una tasa más de cuatro veces mayor que la de sus compañeros cisgénero (45% frente a 10%).

Los jóvenes no binarios consideraron seriamente el suicidio durante el último año con una tasa más de tres veces mayor que la de sus compañeros mujeres y hombres (37 % frente a aproximadamente 10 %).

Los jóvenes bisexuales, gays/lesbianas, pansexuales y asexuales consideraron seriamente el suicidio durante el año pasado en una tasa más de tres veces mayor que la de sus compañeros heterosexuales (aproximadamente 29% frente a 8%).

"Esperamos maximizar algunas de las tendencias positivas que surgen de la encuesta para cerrar las brechas que vemos entre los jóvenes LGBTQ+ en Colorado", dijo Lena Heilmann, directora de la Oficina de Prevención del Suicidio. "Sentirse protegidos, por medio de apoyo de adultos, reglas familiares y sentirse seguros y conectados en la escuela, ayudan a los jóvenes a prosperar", agregó.

Los resultados en 2021, señalaron fuertes descensos en el consumo de sustancias entre los jóvenes. Esta tendencia continuó en 2023 con disminuciones en el uso actual de la mayoría de las sustancias. El consumo de marihuana y cigarros entre los jóvenes se mantuvo estable entre 2021 y 2023 en un 13% y un 3%, respectivamente.

Los hallazgos importantes de los resultados de las escuelas preparatorias estatales de 2023 incluyen:

Jóvenes que actualmente beben alcohol disminuyeron en 3 puntos porcentuales.

Jóvenes que actualmente vapean disminuyeron en 7 puntos porcentuales.

Jóvenes que actualmente consumen medicamentos prescritos contra el dolor, sin receta o de manera diferente a la prescrita disminuyeron en 2 puntos porcentuales.

Los últimos resultados de las escuelas secundarias muestran mejoras similares en la salud mental y los resultados en cuanto al suicidio, pero un aumento preocupante en el consumo de alcohol entre los jóvenes. En 2023, el 24 % de los estudiantes de secundaria informaron haber bebido alcohol alguna vez, frente al 11 % en 2021. El inicio temprano del consumo de sustancias se asocia con un futuro uso indebido de sustancias. En 2023, el 14 % de los estudiantes de secundaria informaron haber tomado su primera bebida alcohólica antes de los 11 años, casi el triple que en 2021 (5 %).

El Equipo de Encuesta de la Escuela de Salud Pública de Colorado Anschutz Medical Campus de la Universidad de Colorado, ayuda a las escuelas a administrar la encuesta en el otoño de los años impares. En 2023, participaron 120,239 estudiantes en 344 escuelas secundarias y preparatorias públicas en 46 condados de Colorado. El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y los Departamentos de Servicios Humanos, Educación y Seguridad Pública de Colorado, respaldan esta encuesta. Para obtener más detalles, incluidos resultados desglosados ​​por geografía, edad, año escolar, raza y origen étnico, orientación sexual e identidad de género, visite cdphe.colorado.gov/healthy-kids-colorado-survey-information/resena-general-de-la-encuesta.

###