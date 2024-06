L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille souligne la nécessité de mettre l'accent sur les vétéranes

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, June 12, 2024 / EINPresswire.com / -- La diffusion du rapport final de l'étude du Comité permanent des anciens combattants sur les expériences des vétéranes canadiennes a mis en lumière et réaffirmé bon nombre des difficultés rencontrées par les femmes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes (FAC) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des problèmes dont l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a également entendu parler dans le cadre de son engagement auprès des vétéranes.Fardous Hosseiny, président-directeur général de l'Institut Atlas, a déclaré qu'il était heureux qu'Atlas ait eu l'occasion de contribuer à l'étude globale, ajoutant que la cheffe de la direction adjointe, MaryAnn Notarianni, et la directrice de la recherche appliquée, la Dre Sara Rodrigues, avaient été invitées à témoigner devant le comité, ainsi que dans le cadre de l'initiative du Projet Athéna, où le groupe consultatif de vétéranes a été soutenu pour soumettre un rapport écrit au comité.« Il est encourageant de voir qu'il y a plusieurs recommandations concernant les besoins de recherche spécifiques aux vétéranes, y compris la première recommandation qui appelle à une approche collaborative », a-t-il déclaré, soulignant que les FAC, la GRC, l'Institut canadien de recherche sur la santé et les pays alliés pourraient tous jouer un rôle dans une réponse collective à ce besoin.La Dre Rodrigues a déclaré qu'il est important de noter qu'ils ont mis en évidence des questions spécifiques nécessitant des recherches supplémentaires, y compris l'impact physique unique et les facteurs de risque accrus pour la santé physique et mentale des femmes, ce qui permet d'accroître les preuves pour éclairer l'élaboration de politiques et de programmes pour les vétérans féminins. Elle a expliqué que le Projet Athéna est une initiative dirigée par Atlas qui adopte une approche communautaire du processus de recherche. Un groupe de travail s'est réuni au printemps 2023 pour soutenir la conception et le développement d'études sur le bien-être des femmes. La Dre Rodrigues a expliqué que l'étude récemment lancée explore la façon dont les expériences des femmes pendant leur service ont un impact sur les besoins et les résultats en matière de soins de santé en tant que vétéranes. « Les perspectives et les idées des femmes du groupe de travail ont contribué à orienter cette étude sur les besoins de santé non satisfaits des vétéranes. Nous espérons que nos résultats, attendus fin 2024, aideront à combler les lacunes de la recherche existante, à identifier les besoins en matière de politiques et de programmes et à commencer à aider les fournisseurs de services à soutenir la santé mentale des vétéranes. »M. Hosseiny a félicité le comité d'avoir entrepris une étude aussi complète sur cette question, qu'il juge cruciale étant donné que les expériences des femmes ont été sous-représentées tant dans les études que dans les programmes. « Le travail que nous avons entrepris à ce jour avec le Projet Athéna a mis en évidence un grand nombre des mêmes défis que ceux décrits dans le rapport, qu'ils résultent du service ou de la transition vers la vie après le service. Notre étude porte sur les besoins, les expériences et les résultats en matière de soins de santé qui sont spécifiques aux vétéranes, y compris les vétéranes diversifiées, sur la façon dont les vétéranes naviguent dans le paysage des services et sur la façon dont elles assurent leur propre bien-être. »Tabitha Beynen, responsable de l'expérience vécue à l'Institut Atlas, est une vétérane des FAC qui a apporté son point de vue de femme ayant servi, et qui a également participé au soutien du Projet Athéna, ainsi qu'à plusieurs autres projets de l'Institut Atlas. Elle affirme que le fait de travailler en tant que conseillère lui permet d'utiliser ses expériences pour jouer un rôle dans l'élaboration de la recherche sur les défis uniques des vétéranes.« L'engagement est essentiel pour comprendre les expériences uniques vécues par les femmes au cours de leur service dans les FAC ou la GRC » a déclaré Mme Beynen. « En collaborant avec les vétéranes sur la recherche, nous nous assurons que les questions posées et les données générées reflètent les besoins de celles à qui elles sont destinées. »Pour plus d'informations, veuillez contacter:media-atlas@leroyal.caRemarque : l'Institut Atlas est en mesure de coordonner des personnes du groupe de travail du Projet Athéna pour des entretiens sur l'expérience vécue, si nécessaire.À PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille avec les vétérans, les familles, les prestataires de services et les chercheurs pour combler le fossé entre la recherche et la pratique afin que les vétérans et leurs familles puissent recevoir les meilleurs soins et services de soutien possibles en santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.