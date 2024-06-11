Senate Bill 1193 Printer's Number 1717
PENNSYLVANIA, June 11 - AMOUNT OF A LOAN FOR ESTABLISHING OR MODERNIZING FACILITIES
MADE TO ANY ONE FIRE COMPANY OR EMS COMPANY SHALL NOT EXCEED
50% OF THE TOTAL COST OF THE FACILITIES OR MODERNIZATION OR
[$450,000] $1,000,000, WHICHEVER IS LESS, AND A NOTARIZED
FINANCIAL STATEMENT FILED UNDER SUBSECTION (C) SHALL SHOW
THAT THE APPLICANT HAS AVAILABLE 20% OF THE TOTAL COST OF THE
FACILITIES IN UNOBLIGATED FUNDS. PROCEEDS OF THE LOAN SHALL
BE USED ONLY FOR PURPOSES OF STRUCTURE OR LAND ACQUISITION OR
RENOVATION OR CONSTRUCTION AND SHALL NOT BE USED FOR PAYMENT
OF FEES FOR DESIGN, PLANNING, PREPARATION OF APPLICATIONS OR
ANY OTHER COST NOT DIRECTLY ATTRIBUTABLE TO STRUCTURE OR LAND
ACQUISITION OR RENOVATION OR CONSTRUCTION.
(2) PURCHASING FIREFIGHTING APPARATUS, AMBULANCES OR
RESCUE VEHICLES. THE AMOUNT OF A LOAN MADE FOR PURCHASING
FIREFIGHTING APPARATUS TO ANY ONE FIRE COMPANY SHALL NOT
EXCEED [$250,000] $500,000 FOR ANY SINGLE FIREFIGHTING
APPARATUS EQUIPMENT OR UTILITY OR SPECIAL SERVICE VEHICLE OR
HEAVY DUTY RESCUE VEHICLE AS DEFINED BY REGULATION OR
GUIDELINE, OR 50% OF THE TOTAL COST OF THE EQUIPMENT OR
VEHICLE, WHICHEVER IS LESS, EXCEPT FOR LOANS FOR AERIAL
APPARATUS AS DEFINED BY REGULATION OR GUIDELINE, WHICH SHALL
NOT EXCEED [$350,000] $500,000. THE AMOUNT OF A LOAN MADE TO
ANY ONE FIRE COMPANY OR EMS COMPANY FOR ANY AMBULANCE OR
LIGHT DUTY RESCUE VEHICLE AS DEFINED BY REGULATION OR
GUIDELINE SHALL NOT EXCEED [$125,000] $250,000 AND FOR A
WATERCRAFT RESCUE VEHICLE SHALL NOT EXCEED [$35,000] $100,000
OR 50% OF THE COST OF THE AMBULANCE OR RESCUE VEHICLE,
WHICHEVER IS LESS, AND A NOTARIZED FINANCIAL STATEMENT FILED
UNDER SUBSECTION (C) SHALL SHOW THAT THE APPLICANT HAS
AVAILABLE 20% OF THE TOTAL COST OF THE VEHICLE IN UNOBLIGATED
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