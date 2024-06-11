Senate Bill 1200 Printer's Number 1719
PENNSYLVANIA, June 11 - (P.L.177, NO.175), KNOWN AS THE ADMINISTRATIVE CODE OF
1929.
(II) SECTIONS 201, 202, 203, 204 AND 205 OF THE ACT
OF JULY 31, 1968 (P.L.769, NO.240), REFERRED TO AS THE
COMMONWEALTH DOCUMENTS LAW.
(III) SECTIONS 204(B) AND 301(10) OF THE ACT OF
OCTOBER 15, 1980 (P.L.950, NO.164), KNOWN AS THE
COMMONWEALTH ATTORNEYS ACT.
(IV) THE ACT OF JUNE 25, 1982 (P.L.633, NO.181),
KNOWN AS THE REGULATORY REVIEW ACT.
(2) THE DEPARTMENT'S AUTHORITY TO ADOPT TEMPORARY
REGULATIONS UNDER PARAGRAPH (1) SHALL EXPIRE SIX MONTHS AFTER
THE EFFECTIVE DATE OF THIS PARAGRAPH. REGULATIONS ADOPTED
AFTER THIS PERIOD SHALL BE PROMULGATED AS PROVIDED BY LAW.
(3) THE TEMPORARY REGULATIONS PROMULGATED UNDER THIS
SUBSECTION SHALL MEET ALL THE FOLLOWING CRITERIA:
(I) BE BASED ON CONSIDERATION OF FORMAL AND INFORMAL
INPUT FROM ALL STAKEHOLDERS.
(II) ESTABLISH REQUIREMENTS FOR DRIVER EDUCATION
INSTRUCTOR APPLICANTS THAT INCLUDE PASSAGE OF A MAXIMUM
50 MULTIPLE CHOICE QUESTION EXAMINATION, EMBRACING
SUBJECT MATTER PERTINENT ONLY TO THE PENNSYLVANIA
DRIVER'S MANUAL PUBLISHED BY THE DEPARTMENT AND PROVIDE
APPLICANTS THREE OPPORTUNITIES TO PASS THE EXAMINATION
WITH A SCORE OF 70% WITHOUT NEEDING TO SUBMIT A NEW
APPLICATION.
(f) (G) Definitions.--As used in this section, the following
words and phrases shall have the meanings given to them in this
subsection unless the context clearly indicates otherwise:
"Department-issued license." A verifiable document issued to
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