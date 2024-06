gatesolutions e uqonic trazem legado e inovação para experiências de food service e lounge

gategroup uqonic

ZURICH, SWITZERLAND, June 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Líder de mercado, a gategroup dobrou seus planos para o futuro, expandindo seu portfólio e se concentrando no que realmente os diferencia de seus concorrentes. Duas marcas entram: a gatesolutions mirando nos mercados de food service e conveniência e uqonic se estabelecendo no mercado de lounges.gatesolutions será capaz de fornecer aos clientes soluções de primeira classe, sustentáveis e customizadas, alavancando sua experiência em catering de aviação e aproveitando ao máximo a presença global da gategroup. Não só a gatesolutions está criando deliciosas refeições memoráveis para os clientes, mas a embalagem que vem também coloca os clientes em vantagem. Como líderes de mercado na produção de embalagens sustentáveis e reutilizáveis sob sua marca deSter, com instalações de produção que abrangem três continentes, a gatesolutions está comprometida em moldar o futuro da entrega de alimentos, reconhecendo o impacto que essa indústria tem no meio ambiente e trabalhando para reduzir essa pegada.Através do gategroup, a uqonic tem uma presença global de 80+ lounges de aeroporto, servindo mais de 16 milhões de hóspedes anualmente. É com essa experiência que eles devem elevar o nível dos lounges nos próximos meses e anos. A uqonic está trazendo a base de conhecimento de seu sucesso no lounge de companhias aéreas para a indústria de eventos, oferecendo serviços de catering e hospitalidade em outras áreas, como centros de conferências, entretenimento e eventos esportivos e estações de trem. A uqonic oferece estratégias de lounge customizadas para melhor atender a cada situação, proporcionando hospitalidade e experiências culinárias no mais alto nível. Eles oferecem alimentos da mais alta qualidade preparados sob estritos padrões de segurança alimentar, elaborando menus que refletem a culinária moderna com um forte foco na sustentabilidade, bem como uma extensa variedade de bebidas, incluindo coquetéis."Na uqonic, estamos preparados para o sucesso, trazendo anos de experiência para lounges em todo o mundo. De instalações esportivas a aeroportos, hotéis a escritórios de negócios, nossas equipes estão organizando experiências memoráveis que surpreendem e encantam nossos hóspedes", diz Chris Plüss, presidente da gatesolutions."A gatesolutions está preparada e pronta para ultrapassar os limites da indústria da aviação e fazer uma mudança monumental nos canais de food service e conveniência", continua Plüss. "Não só podemos atender os clientes, mas também as empresas, pois uma força de trabalho feliz e bem-sucedida começa com a alimentação, e podemos ajudar a fornecer a nutrição de forma sustentável para esses funcionários, o que literalmente alimenta essa força de trabalho."Convidamos você a saber mais sobre gatesolutions e uqonic no site do gategroup e se conectar conosco no LinkedIn para ficar atualizado com todas as últimas notícias e anúncios da gatesolutions e uqonic.Assista aos novos gatesolutions Sobre o gategroupgategroup é líder global em produtos e serviços de catering para companhias aéreas, varejo a bordo e hospitalidade. O gategroup oferece aos passageiros experiências superiores em culinárias e varejo a bordo, alavancando a inovação e soluções tecnológicas avançadas. Com sede em Zurique, Suíça, a gategroup oferece excelência operacional por meio da mais extensa rede de catering do setor de aviação, atendendo passageiros de mais de 200 unidades operacionais em mais de 60 países/territórios em todos os continentes. Para mais informações, visite www.gategroup.com

