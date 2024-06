11:11 Systems va mettre en place un stockage d’objets dans le cloud économique à un niveau très élevé de durabilité

Les clients du monde entier pourront accéder à la plateforme cloud résiliente de 11:11 qui offre un niveau supérieur de durabilité, d’évolutivité et de sécurité

Le choix d’une solution de stockage qui offre un niveau très élevé de durabilité et qui stocke les données de façon redondante dans plusieurs centres de données est incontournable. ” — Justin Giardina, CTO, 11:11 Systems

LONDRES, UK, June 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Le fournisseur de solutions d’infogérance 11:11 Systems (« 11:11 ») annonce la disponibilité de 11:11 Cloud Object Storage pour Amazon Web Services (AWS) . Cette nouvelle offre donnera aux clients de 11:11 la possibilité sans précédent de stocker de très grandes quantités de données à un niveau optimal de durabilité, d’évolutivité et de sécurité.Le stockage de données vitales dans un seul centre de données présente l’inconvénient de créer un point unique de défaillance, explique Justin Giardina, DSI de 11:11 Systems. En raison de la recrudescence des menaces de sécurité, le choix d’une solution de stockage qui offre un niveau très élevé de durabilité et qui stocke les données de façon redondante dans plusieurs centres de données est incontournable.Par défaut, 11:11 Cloud Object Storage pour AWS stocke de façon redondante les données essentielles du client dans un minimum de trois centres de données, contrairement aux autres fournisseurs de services qui stockent toujours les données dans un seul bâtiment physique. Les clients peuvent également réserver de la capacité pour réaliser des économies en souscrivant à un contrat à long terme avec des paiements mensualisés. De plus, la tarification simplifiée et plus abordable de cette nouvelle solution n’impose pas de frais d’entrée, ni de demandes d’API, et inclut l’assistance 24h/24, 7j/7, 365j/365 de 11:11 Systems.Maintenant que je sais que c’est 11:11 et AWS qui hébergent, gèrent et protègent nos données, je dors beaucoup mieux , confie Bradley Berry, vice-président exécutif et directeur financier de Delta Diversified, une entreprise majeure de sous-traitance de spécialité basée à Tempe, en Arizona. « Cette fiabilité a été un atout majeur depuis le début de notre partenariat avec 11:11 Systems.À propos de 11:11 Systems11:11 Systems est un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui permet aux clients de moderniser, protéger et gérer des applications et des données vitales au moyen de la plateforme cloud résiliente de 11:11. En savoir plus sur 1111Systems.com