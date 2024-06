11:11 Systems levert voordelige cloudobjectopslag met een duurzaamheid van elf 9’s

Klanten wereldwijd krijgen toegang tot het robuuste cloudplatform van 11:11 met nieuwe niveaus van duurzaamheid, schaalbaarheid en beveiliging

LONDEN, UK, June 10, 2024 / EINPresswire.com / -- 11:11 Systems , provider van beheerde infrastructuuroplossingen, maakt de beschikbaarheid bekend van 11:11 cloudobjectopslag voor Amazon Web Services (AWS) . Dankzij dit nieuwe, ongeëvenaarde aanbod kunnen klanten van 11:11 enorme hoeveelheden gegevens voordelig opslaan met toonaangevende duurzaamheid, schaalbaarheid en beveiliging.“De opslag van bedrijfskritische gegevens in één datacenter levert het risico op van een single point of failure”, vertelt Justin Giardina, CTO, 11:11 Systems. “De bedreigingen voor de cyberveiligheid nemen steeds meer toe en zijn groter dan ooit. In dit landschap is het cruciaal een opslagoplossing te gebruiken met een duurzaamheid van elf 9's die gegevens redundant opslaat in meerdere datacenters.”In tegenstelling tot andere providers die gegevens altijd opslaan in een enkel fysiek gebouw, slaat de cloudobjectopslag van 11:11 voor AWS de bedrijfskritische gegevens van klanten redundant in minimaal 3 datacenters op. Klanten kunnen daarnaast capaciteit reserveren om opslagkortingen te krijgen op basis van langetermijncontracten, waarvoor ze maandelijks blijven betalen. Bovendien omvat de vereenvoudigde en lagere prijs van deze nieuwe oplossing geen kosten voor verplaatsing of overdracht van gegevens of voor API-verzoeken, en klanten krijgen 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikking over support van 11:11 Systems.“Met 11:11 en AWS aan het roer voor het hosten, beheren en beschermen van onze gegevens, slaap ik ‘s nachts een stuk rustiger”, aldus Bradley Berry, EVP en CFO bij Delta Diversified, een vooraanstaande gespecialiseerde aannemer in Tempe, Arizona (VS). “De hoge betrouwbaarheid is al vanaf het begin het grootste voordeel geweest van onze samenwerking met 11:11 Systems.”Over 11:11 Systems11:11 Systems is een provider van beheerde infrastructuuroplossingen die klanten de mogelijkheid geven hun bedrijfskritische apps en gegevens te moderniseren, beschermen en beheren met gebruik van het veerkrachtige cloudplatform van 11:11. Ga voor meer informatie naar 1111Systems.com