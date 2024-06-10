Teledyne Space Imagingの専門家2名が、横浜で開催されるSPIE Astronomical Telescopes and Instrumentationでの技術論文発表に招待されました

最先端技術メーカーであるTeledyne Space Imagingの専門家2名が、2024年6月16日から21日まで横浜で開催される国際光工学シンポジウム「SPIE ASTRO 2024 “Astronomical Telescope + Instrumentation”」に招待され、技術論文を発表します。

最先端技術メーカーであるTeledyne Space Imagingの専門家2名が、2024年6月16日から21日まで横浜で開催される国際光工学シンポジウム「SPIE ASTRO 2024 “Astronomical Telescope + Instrumentation”」に招待され、技術論文を発表します。

YOKOHAMA, JAPAN, June 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- 最高科学責任者のJames Beletic博士は、6月16日午前8時30分（日本時間）より北2階のG213会議室にて、Teledyne Space Imagingの天文学、地球撮像、惑星科学への貢献についての論文を発表します。このプレゼンテーションでは、Teledyne社のフォーカルプレーンアレイ(Focal Plane Arrays)による最近の天文学ミッションやアプリケーションの詳細が紹介されます。この発表には、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、ユークリッド暗黒宇宙ミッション、ローマン宇宙望遠鏡、ヨーロッパ南天天文台の欧州超大型望遠鏡などが含まれます。

また、6月18日午前10時30分（日本時間）には、CMOSチーフエンジニア兼チームリーダーであるJérôme Pratlong（ジェローム・プラトロング）氏が、将来の可視、NIUR、紫外線およびX線アプリケーションをサポートするために設計されたTeledyne e2vのイメージング技術の革新に関する論文を発表します。このプレゼンテーションも同じく北2階のG213会議室で行われ、Teledyne社が天文学を発展させるためにCCDやCMOSセンサに継続的な投資をしていることを説明します。Teledyne社は特に電気光学性能、極低温における紫外から近赤外までのQEの向上に力を入れています。

James Beletic博士は、可視・赤外イメージセンサを専門とし40年以上にわたって計測器分野で経験を積んできました。同博士は、Teledyne Space Imagingで現職に就くまで、多くの主要な研究センターや天文台で指導的役割を担ってきました。Jérôme Pratlong氏は、宇宙・天文アプリケーション用検出器の設計で16年の経験を持っています。同氏は、可視および赤外線検出器に関するTeledyne社の研究開発イノベーションを統括しています。

Teledyne社は、全世界で成長する宇宙市場に高度で信頼性の高いエレクトロニクス、イメージ・センサーを提供しています。