Submit Release
News Search

There were 1,201 press releases posted in the last 24 hours and 394,715 in the last 365 days.

Senate Bill 67 Printer's Number 1686

PENNSYLVANIA, June 5 - RACCOONS, UNDER THE PROVISIONS OF THIS SUBCHAPTER SHALL, WITHIN

24 HOURS, REPORT, ORALLY OR IN WRITING, THE KILLING TO AN

OFFICER OF THE COMMISSION. THE REPORT SHALL SET FORTH THE DATE,

TIME AND PLACE OF THE KILLING, THE NUMBER OF SPECIES KILLED

[AND], THE SEX OF THE SPECIES[.] AND THE LOCATION OF EACH

CARCASS. THE COMMISSION SHALL ESTABLISH A SELF-REPORTING SYSTEM

THAT ALLOWS A PERSON ASSIGNED TO REMOVE DEER FOR CROP DAMAGE

PURPOSES TO REPORT EACH HARVEST TO AN OFFICER OF THE COMMISSION

VIA A TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER, ONLINE APPLICATION OR PUBLICLY

ACCESSIBLE INTERNET WEBSITE.

§ 2125. SURRENDER OF CARCASS [TO COMMISSION OFFICER].

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THIS SUBCHAPTER, THE ENTIRE

CARCASS, INCLUDING THE HEAD AND HIDE[,] OF ALL BIG GAME ANIMALS

AND THE ENTIRE CARCASS OF ANY OTHER GAME OR WILDLIFE, OTHER THAN

RACCOONS, LESS ENTRAILS, SHALL BE MADE AVAILABLE, UNLESS

OTHERWISE DIRECTED BY AN OFFICER OF THE COMMISSION, INTACT[,

LESS ENTRAILS,] TO ANY COMMISSION OFFICER CALLING FOR THEM[.] OR

DELIVERED TO A PROCESSOR FOR FINAL DISPOSITION. AS USED IN THIS

SECTION, THE TERM "PROCESSOR" MEANS A LOCATION SPECIFIED BY THE

COMMISSION THAT IS WILLING TO ACCEPT DONATIONS OF ANIMALS TAKEN

UNDER THIS CHAPTER.

SECTION 3. SECTION 2303 OF TITLE 34 IS REPEALED:

[§ 2303. Hunting on Sunday prohibited.

(a) General rule.--Except as otherwise provided in this

title, it is unlawful for any person to hunt for any furbearer

or game on Sunday.

(b) Construction of section.--This section shall not be

construed to prohibit:

(1) The training of dogs.

(2) The participation in dog trials as provided for in

20230SB0067PN1686 - 3 -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

You just read:

Senate Bill 67 Printer's Number 1686

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more