Senate Bill 67 Printer's Number 1686
PENNSYLVANIA, June 5 - RACCOONS, UNDER THE PROVISIONS OF THIS SUBCHAPTER SHALL, WITHIN
24 HOURS, REPORT, ORALLY OR IN WRITING, THE KILLING TO AN
OFFICER OF THE COMMISSION. THE REPORT SHALL SET FORTH THE DATE,
TIME AND PLACE OF THE KILLING, THE NUMBER OF SPECIES KILLED
[AND], THE SEX OF THE SPECIES[.] AND THE LOCATION OF EACH
CARCASS. THE COMMISSION SHALL ESTABLISH A SELF-REPORTING SYSTEM
THAT ALLOWS A PERSON ASSIGNED TO REMOVE DEER FOR CROP DAMAGE
PURPOSES TO REPORT EACH HARVEST TO AN OFFICER OF THE COMMISSION
VIA A TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER, ONLINE APPLICATION OR PUBLICLY
ACCESSIBLE INTERNET WEBSITE.
§ 2125. SURRENDER OF CARCASS [TO COMMISSION OFFICER].
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THIS SUBCHAPTER, THE ENTIRE
CARCASS, INCLUDING THE HEAD AND HIDE[,] OF ALL BIG GAME ANIMALS
AND THE ENTIRE CARCASS OF ANY OTHER GAME OR WILDLIFE, OTHER THAN
RACCOONS, LESS ENTRAILS, SHALL BE MADE AVAILABLE, UNLESS
OTHERWISE DIRECTED BY AN OFFICER OF THE COMMISSION, INTACT[,
LESS ENTRAILS,] TO ANY COMMISSION OFFICER CALLING FOR THEM[.] OR
DELIVERED TO A PROCESSOR FOR FINAL DISPOSITION. AS USED IN THIS
SECTION, THE TERM "PROCESSOR" MEANS A LOCATION SPECIFIED BY THE
COMMISSION THAT IS WILLING TO ACCEPT DONATIONS OF ANIMALS TAKEN
UNDER THIS CHAPTER.
SECTION 3. SECTION 2303 OF TITLE 34 IS REPEALED:
[§ 2303. Hunting on Sunday prohibited.
(a) General rule.--Except as otherwise provided in this
title, it is unlawful for any person to hunt for any furbearer
or game on Sunday.
(b) Construction of section.--This section shall not be
construed to prohibit:
(1) The training of dogs.
(2) The participation in dog trials as provided for in
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