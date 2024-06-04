بيان صحفي: مجموعة أريستون تحتفل بيوم البيئة العالمي بمبادرات مستدامة
أعبر عن تفاؤلي بمستقبل أريستون، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. وأثني على المملكة العربية السعودية لالتزامها بالاستدامة. ونؤكد من جديد على دور أريستون كشركة رائدة في مبادرات الاستدامة.”RIYADH, SAUDI ARABIA, SAUDI ARABIA, June 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- الرياض يونيو 2024 - في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم البيئة العالمي، تؤكد مجموعة أريستون من جديد التزامها بالإشراف البيئي والاستدامة.انطلاقا من رؤيتها الطموحة لعام 2030، خطت مجموعة أريستون خطوات كبيرة في مواءمة عملياتها مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينعكس هذا الجهد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
— Alberto Torner
وقال ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول عالية الجودة للتدفئة والمياه الساخنة مع إعطاء الأولوية لحماية البيئة. ويتجلى التزام أريستون الشرق الأوسط بالابتكار والاستدامة في المشاريع التي تستفيد من تكنولوجيا المضخات الحرارية وحلول الطاقة الشمسية لتحقيق نتائج متميزة ".
يشير التقرير السنوي لعام 2023 الصادر في مارس 2024 إلى التقدم الذي أحرزته المجموعة في هذا المجال. في حين أن الهدف هو توفير 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 - العام المئوي للمجموعة، فإن إنجاز الشركة حتى عام 2023 قد حقق بالفعل وفورات قدرها 26.5 مليون طن - وكل ذلك بسبب المنتجات المتجددة وعالية الكفاءة التي تم تطويرها على مدى سنوات من الاستثمار في البحث والتطوير.
الراحة الذكية المستدامة من أجل مستقبل أفضل هي إحدى ركائز استراتيجية مجموعة أريستون. والجدير بالذكر أن الشركة تجنبت 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بسنة الأساس 2020. في مجال التقنيات المتجددة، تأتي 49 ٪ من إيراداتها الآن من هذه المصادر، بزيادة 4 نقاط مئوية عن عام 2022، مقارنة بـ 51 ٪ من منتجات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على 75 ٪ من إيراداتها من غلايات الغاز الجاهزة H2، مما يمثل زيادة بنسبة 40 نقطة مئوية عن عام 2022، مع اعتماد 20 ٪ من هذه الغلايات على أنها جاهزة H2، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات غلايات الغاز في أوروبا. تسلط هذه الإنجازات الضوء على تفاني مجموعة أريستون الثابت في الحد من التأثير البيئي وقيادة السوق في التقنيات المتجددة والجاهزة للهيدروجين. تواصل الشركة دفع حدود الابتكار والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل.
تجسد مساعي أريستون الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تفانيها في الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. بالاستفادة من أكثر من 40 عامًا من الخبرة في المنطقة، تعمل أريستون الشرق الأوسط على تطوير الطاقة الشمسية لاستكمال استخدام الطاقة لحلول تسخين المياه، مما يساهم في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية المتمثلة في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كان أحد المشاريع البارزة للغاية التي تم إنجازها هو مكتب وزارة الداخلية في جدة، المملكة العربية السعودية الذي كان لديه متطلبات نظام تدفئة متقدم لتلبية الطلب على المياه الساخنة في المبنى الرئيسي. قامت أريستون الشرق الأوسط بتركيب نظام إجباري شمسي حديث مصمم لتزويد 3257 لترًا من الماء الساخن يوميًا عند 60 درجة مئوية، مع مساهمة شمسية لا تقل عن 60 ٪ ومتطلبات طاقة سنوية تبلغ 59354 كيلو واط في الساعة. يغطي هذا النظام الآلي للتنظيم الحراري 82.7 ٪ من استهلاك الطاقة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغاز. يساهم النظام بـ 51,290 كيلو واط في الساعة سنويًا، ويتجنب 13,344 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويوفر 6,310 متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يسلط الضوء على دور أريستون في تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة. تؤكد هذه المشاريع على التزام أريستون بكفاءة الطاقة واستدامتها، مما يساهم في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة في المملكة العربية السعودية.
كما تم تنفيذ تقنية أريستون المبتكرة الموفرة للطاقة في مشاريع مثل جزر أمة الشيخ في البحر الأحمر، مما يدل على قدرة الشركة على تصميم حلول لتلبية احتياجات العملاء المحددة مع تعزيز الممارسات المستدامة.
قامت أريستون بتركيب سخانات مياه موفرة للطاقة في العديد من مشاريع المستشفيات في المملكة العربية السعودية، مما ساهم بشكل كبير في البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة. في مستشفى المغربي التخصصي في الدمام، المعروف بالعناية بالعيون، ومستشفى الملك عبد الله في بيشة، الذي يمارس الطب النووي، تم تركيب سخانات المياه الإضافية من أريستون لتلبية متطلبات المياه الساخنة بكفاءة. تقلل هذه الأنظمة من استهلاك الطاقة من خلال تكوينها المرن ووقت الاسترداد السريع وأجهزة تنظيم الحرارة المزدوجة.
تماشياً مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لا تزال أريستون ملتزمة بتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الحياة المستدامة. مع استمرار الأمير محمد بن سلمان في دعم الاستدامة من خلال رؤية 2030، تفخر مجموعة أريستون بأن تكون في طليعة هذه المبادرات، مما يقود التغيير الإيجابي في الشرق الأوسط وخارجه.
"بالنظر إلى المستقبل، أعرب عن تفاؤلي بشأن مستقبل أريستون في المنطقة، لا سيما داخل دول مجلس التعاون الخليجي. أثني على المملكة العربية السعودية لالتزامها بالاستدامة. يقول ألبرتو تورنر: "نؤكد من جديد دور أريستون كشركة رائدة في قيادة المبادرات المستدامة ونعرب عن امتناننا لفرصة المساهمة في مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا".
نبذة عن مجموعة أريستون
مجموعة أريستون الرائدة عالمياً في مجال الراحة الحرارية المستدامة، حيث تقدم مجموعة فريدة وشاملة من الحلول لتسخين المياه، وتدفئة المساحات، ومعالجة الهواء، بالإضافة إلى المكونات والمواقد. تم إدراجها في بورصة إيورونكست ميلان منذ نوفمبر 2021، وفي عام 2023 أعلنت المجموعة عن إيرادات تقدر بحوالي 3.1 مليار يورو، مع أكثر من 10,000 موظف، وتواجد مباشر في 40 دولة في 5 قارات، و29 موقعًا للإنتاج و29 مركزًا للبحث والتطوير. تظهر المجموعة التزامها بالاستدامة من خلال تطوير حلول متجددة وذات كفاءة عالية، مثل مضخات الحرارة، ومضخات تسخين المياه، والهجينة، والتهوية المنزلية، ومعالجة الهواء، والأنظمة الحرارية الشمسية. تتميز المجموعة أيضًا بالاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي، والرقمنة، وأنظمة الاتصال المتطورة. تعمل المجموعة تحت العلامات التجارية الاستراتيجية العالمية أريستون، وإلكو، ووولف، والعلامات التجارية مثل كالوركس، وإن تي آي، وإتش تي بي، وشافوتو، وأتاج، وبرينك، وكروماغن، وراكولد، بالإضافة إلى ثيرمووات وإيكوفلام في مجال المكونات والمواقد. مقاييس الأداء البديلة (APMs) تحتوي هذه الوثيقة على بعض مقاييس الأداء المالي التي لم يتم تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المرحلية. IFRS
Ariston Middle East
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