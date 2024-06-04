أريستون الشرق الأوسط تحتفل بالحلول المستدامة في عمان في يوم البيئة العالمي 2024
”نثني على سلطنة عُمان لما حققته من خطوات كبيرة في مجال التوعية البيئية. وتدعو السياسات الحكومية بقوة إلى حماية البيئة. ونحن ممتنون لعملائنا الذين اختاروا أنظمة تسخين المياه الموفرة للطاقة.“ ”MUSCAT, MUSCAT, OMAN, June 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- مسقط، يونيو 2024 - بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الحادي والخمسين، تعترف أريستون الشرق الأوسط بجهود الحكومة العمانية لتعزيز الاستدامة وتحتفل بها، وتشجع القطاعين العام والخاص على تبني حلول أكثر مراعاة للبيئة.
— Alberto Torner
"نثني على عمان لخطواتها الكبيرة في الوعي البيئي على مدى السنوات الماضية. تدعو سياسات الحكومة بقوة إلى الطاقة النظيفة وتقليل آثار الكربون، مما يلهم الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد لاتخاذ تدابير حماية البيئة. قال ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "نحن ممتنون لعملائنا الذين اختاروا أنظمة تسخين المياه الموفرة للطاقة".
يشير التقرير السنوي لعام 2023 الصادر في مارس 2024 إلى التقدم الذي أحرزته المجموعة في هذا المجال. في حين أن الهدف هو توفير 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 - السنة المئوية للمجموعة، فقد حقق إنجاز الشركة حتى عام 2023 بالفعل وفورات قدرها 26.5 مليون طن بسبب المنتجات المتجددة وعالية الكفاءة التي تم تطويرها على مدى سنوات من الاستثمار في البحث والتطوير.
الراحة الذكية المستدامة من أجل مستقبل أفضل هي إحدى ركائز استراتيجية مجموعة أريستون. تجنبت الشركة 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بسنة الأساس 2020. في تقنيات الطاقة المتجددة، تأتي 49 ٪ من إيراداتها الآن من هذه المصادر، بزيادة 4 نقاط مئوية عن عام 2022، مقارنة بـ 51 ٪ من منتجات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على 75 ٪ من إيراداتها من غلايات الغاز الجاهزة H2، مما يمثل زيادة بنسبة 40 نقطة مئوية عن عام 2022، مع اعتماد 20 ٪ من هذه الغلايات على أنها جاهزة H2، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات غلايات الغاز في أوروبا. تسلط هذه الإنجازات الضوء على تفاني مجموعة أريستون الثابت في الحد من التأثير البيئي وقيادة السوق في التقنيات المتجددة والجاهزة للهيدروجين. تواصل الشركة دفع حدود الابتكار والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل ويلتزم قسم الشرق الأوسط بذلك.
تعرض العديد من المؤسسات في سلطنة عمان المجموعة المستدامة من منتجات أريستون. يستفيد مقر معهد الإدارة العامة في الخوير، على سبيل المثال، من نظام أريستون الهجين الذي يجمع بين التدفئة الشمسية والنسخ الاحتياطي الكهربائي. يضم هذا المجمع الكبير مكاتب اي بي ايه ومنافذ البيع بالتجزئة وفندق انترسيتي. تشمل المواقع المهمة الأخرى التي تحتوي على أنظمة تسخين شمسية مدعومة بأنظمة كهربائية منتجع أليلا في صلالة ومنتجع جرين أدفنتشر بيك.
تم نشر مضخات أريستون الحرارية، وهي حل مستدام آخر، في مجموعة واسعة من المشاريع بما في ذلك الفنادق والمباني والفيلات والمكاتب ومراكز التسوق في جميع أنحاء المنطقة. تستخدم المضخات الحرارية دورة ديناميكية حرارية لتسخين الماء عن طريق استخراج الحرارة من الهواء، مما يعكس تدفق الحرارة الطبيعي. يقوم سائل التبريد (R417A و R410A)، من خلال التغيرات في الحالة والضغط ودورات التمدد، باستخراج الحرارة من الهواء عند درجات حرارة منخفضة ونقلها إلى المياه المنزلية عند درجات حرارة أعلى. هذه العملية هي عكس ما هو مستخدم في الثلاجات. من خلال تسخير الحرارة الحرة والبيئية مباشرة من الهواء والماء، تعد المضخات الحرارية مثالًا رئيسيًا على التكنولوجيا المتناغمة بيئيًا. تركز مجموعة أريستون على تطوير تكنولوجيا المضخات الحرارية.
يستخدم متحف نزوى مضخات حرارية لتسخين المياه داخل منشأته. يقع المتحف في نزوى، وهي مركز ثقافي رئيسي في سلطنة عمان، وهو معلم بارز للسكان المحليين والزوار. بتكليف من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، يحتفل المتحف بالنهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد منذ السبعينيات. قامت شركة أريستون الشرق الأوسط بتركيب مضختين حراريتين من الهواء إلى الماء في المتحف لتلبية احتياجاتها من تسخين المياه. يتميز النظام بضاغط دوار مبرد بالغاز مزود بمبرد R417A ويعمل بصمت. تضمن المضخة الحرارية توفيرًا مثاليًا للطاقة، حيث تعمل عند درجة حرارة تبلغ 4.7، مع الحفاظ على استهلاك كهربائي منخفض يصل إلى 25 ٪ مقارنة بالتدفئة الكهربائية التقليدية.
"يسعدنا الاستفادة من استثمار مجموعة أريستون المستمر في الابتكار التكنولوجي لتقديم منتجات مستدامة. نحن سعداء بكيفية تبني هذه الحلول في عمان ".
نبذة عن مجموعة أريستون
مجموعة أريستون الرائدة عالمياً في مجال الراحة الحرارية المستدامة، حيث تقدم مجموعة فريدة وشاملة من الحلول لتسخين المياه، وتدفئة المساحات، ومعالجة الهواء، بالإضافة إلى المكونات والمواقد. تم إدراجها في بورصة إيورونكست ميلان منذ نوفمبر 2021، وفي عام 2023 أعلنت المجموعة عن إيرادات تقدر بحوالي 3.1 مليار يورو، مع أكثر من 10,000 موظف، وتواجد مباشر في 40 دولة في 5 قارات، و29 موقعًا للإنتاج و29 مركزًا للبحث والتطوير. تظهر المجموعة التزامها بالاستدامة من خلال تطوير حلول متجددة وذات كفاءة عالية، مثل مضخات الحرارة، ومضخات تسخين المياه، والهجينة، والتهوية المنزلية، ومعالجة الهواء، والأنظمة الحرارية الشمسية. تتميز المجموعة أيضًا بالاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي، والرقمنة، وأنظمة الاتصال المتطورة. تعمل المجموعة تحت العلامات التجارية الاستراتيجية العالمية أريستون، وإلكو، ووولف، والعلامات التجارية مثل كالوركس، وإن تي آي، وإتش تي بي، وشافوتو، وأتاج، وبرينك، وكروماغن، وراكولد، بالإضافة إلى ثيرمووات وإيكوفلام في مجال المكونات والمواقد. مقاييس الأداء البديلة (APMs) تحتوي هذه الوثيقة على بعض مقاييس الأداء المالي التي لم يتم تعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المرحلية. IFRS
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Ariston Middle East
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