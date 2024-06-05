أريستون الشرق الأوسط تسلط الضوء على الحلول المستدامة في الإمارات العربية المتحدة ليوم البيئة العالمي 2024
نحن فخورون بالاستفادة من الخطوات المتواصلة لمجموعة أريستون في مجال الابتكار التكنولوجي لتقديم خيارات منتجات مستدامة. لقد كان الاستقبال الحماسي لهذه الحلول في الإمارات العربية المتحدة مجزياً للغاية.”DUBAI, DUBAI, UAE, June 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- دبي، يونيو 2024 – للاحتفال بيوم البيئة العالمي 2024، تتعاون أريستون الشرق الأوسط مع مجموعة الإمارات للبيئة وترعاها.ستقام "جوائز الإمارات لإعادة التدوير" في 5 يونيو في مجمع دبي للمعرفة، بلوك 1، مركز المؤتمرات. ستقدم أريستون 12 سخان مياه مجانيًا لتقديمها إلى المؤسسات الأكاديمية أو الأفراد احتفالًا بالدورة السابعة والعشرين من فعالية جوائز الإمارات لإعادة التدوير.
— Alberto Torner
ستضم الفعالية عنوانًا رسميًا ومعروضات مصنوعة من مواد معاد تدويرها وتقديم جوائز لأفضل جامعي النفايات في حملات إعادة التدوير عبر فئات العائلات/الأفراد والمؤسسات الأكاديمية والشركات. كما سيتم تسليط الضوء على هذه المنتجات الموفرة للطاقة خلال الحفل، مما يدل على التزام أريستون بالاستدامة.
وأشاد ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز، بجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة المثالية في تعزيز الاستدامة، قائلاً: "تعمل هذه المبادرات كمحفز، وتلهم القطاعين العام والخاص على حد سواء لتبني ممارسات أكثر خضرة وأكثر استدامة. نحن نقدر التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الوعي البيئي على مر السنين. تدعم السياسات الحكومية بقوة الطاقة النظيفة وتقليل آثار الكربون، مما يضرب مثالاً للإدارات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد لتبني ممارسات صديقة للبيئة. نحن ممتنون لعملائنا لاختيارهم أنظمة تسخين المياه الموفرة للطاقة ".
تقدم أريستون الشرق الأوسط مجموعة واسعة من حلول تسخين المياه، بما في ذلك سخانات المياه الكهربائية والأنظمة الشمسية والمضخات الحرارية ومراجل الغاز. على مدى العقدين الماضيين، عززت الشركة التزامها بالاستدامة من خلال دمج الحلول المتجددة وعالية الكفاءة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية والمضخات الحرارية، في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشير التقرير السنوي لعام 2023 الصادر في مارس 2024 إلى التقدم الذي أحرزته المجموعة في هذا المجال. في حين أن الهدف هو توفير 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 - السنة المئوية للمجموعة، فقد حقق إنجاز الشركة حتى عام 2023 بالفعل وفورات قدرها 26.5 مليون طن بسبب المنتجات المتجددة وعالية الكفاءة التي تم تطويرها على مدى سنوات من الاستثمار في البحث والتطوير.
الراحة الذكية المستدامة من أجل مستقبل أفضل هي إحدى ركائز استراتيجية مجموعة أريستون. تجنبت الشركة 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بسنة الأساس 2020. في تقنيات الطاقة المتجددة، تأتي 49 ٪ من إيراداتها الآن من هذه المصادر، بزيادة 4 نقاط مئوية عن عام 2022، مقارنة بـ 51 ٪ من منتجات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على 75 ٪ من إيراداتها من غلايات الغاز الجاهزة H2، مما يمثل زيادة بنسبة 40 نقطة مئوية عن عام 2022، مع اعتماد 20 ٪ من هذه الغلايات على أنها جاهزة H2، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات غلايات الغاز في أوروبا. تسلط هذه الإنجازات الضوء على تفاني مجموعة أريستون الثابت في الحد من التأثير البيئي وقيادة السوق في التقنيات المتجددة والجاهزة للهيدروجين. تواصل الشركة دفع حدود الابتكار والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل ويلتزم قسم الشرق الأوسط بذلك.
ومن الأمثلة البارزة على عمل أريستون الشرق الأوسط في هذا المجال في الإمارات العربية المتحدة فلل إعمار جولف لينك في جنوب دبي، وهو مشروع فاخر يضم 300 فيلا مع خيارات من 3 إلى 4 غرف نوم. تستخدم هذه الفيلات الطاقة الشمسية لتسخين المياه، بمتطلبات يومية تتراوح بين 200 و 300 لتر، ويتم تخزينها عند 50-60 درجة مئوية، وتحتاج إلى حوالي 3050 كيلو واط في الساعة من الطاقة سنويًا. أوصى أريستون النظام الشمسي ثيرموسيفون لتلبية هذا الطلب، وضمان أن التدفئة الكهربائية تمثل ما لا يزيد عن 25 ٪ من إجمالي استخدام الطاقة. تغطي أنظمة كايروس ثيرمو جي آر 200 للفلل المكونة من 3 غرف نوم وكايروس ثيرمو جي آر 300 للفلل المكونة من 4 غرف نوم حوالي 76 ٪ من استهلاك الطاقة، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام الغاز وتكاليف الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مضخات أريستون الحرارية في مشاريع مختلفة، من الفنادق والمباني التجارية إلى الفيلات والمكاتب ومراكز التسوق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. تستخدم هذه المضخات دورة ديناميكية حرارية لتسخين المياه من خلال التقاط الحرارة الحرة والبيئية من الهواء والماء، وعرض التكنولوجيا في وئام مع البيئة. في أحد المشاريع البارزة، وهو معسكر عمل في دبي الجنوب، قامت أريستون بتركيب مضختين حراريتين من الماء إلى الماء AR-80 WTP لتلبية متطلبات المياه الساخنة السنوية البالغة 216000 كيلو واط في الساعة. يعمل هذا النظام بمعدل 4.7، ويوفر ما يقرب من 165000 كيلوواط ساعة في استهلاك الطاقة، أي ما يعادل حوالي 66000 درهم إماراتي سنويًا.
"نحن فخورون بالاستفادة من خطوات مجموعة أريستون المستمرة في الابتكار التكنولوجي لتقديم خيارات منتجات مستدامة. ولاحظ تورنر أن الاستقبال الحماسي لهذه الحلول في الإمارات كان مجزياً بشكل لا يصدق ".
نبذة عن مجموعة الإمارات للبيئة
مجموعة الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم وبرامج العمل والمشاركة المجتمعية. تأسست في عام 1991، وشهدت نمواً هائلاً من حيث العضوية والبرامج والشراكات على مدى العقدين ونصف العقد الماضيين.
منظمتنا مفتوحة للرجال والنساء من جميع الجنسيات وجميع الأعمار. تتكون شبكة أعضائنا من الطلاب والأفراد والأسر وأعضاء الشركات والوكالات الحكومية الفيدرالية والمحلية والجامعات والكليات والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية ذات السمعة الطيبة.
يتم تشجيع ودعم تخطيط كهربية الدماغ بنشاط من قبل الوكالات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية. وهي أول منظمة غير حكومية بيئية في العالم تحصل على شهادة الأيزو 14001 والمنظمة الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بوضع معتمد لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة واستضافت الشبكة المحلية لدول الخليج من 2008-2014. كما أن مجموعة إي إي جي عضو في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. يُنظر إلى مجموعة الإمارات للبيئة على أنها واحدة من أرقى المجموعات البيئية في الشرق الأوسط وتفخر بإنجازاتها البيئية.
نبذة عن مجموعة أريستون
مجموعة أريستون الرائدة عالمياً في مجال الراحة الحرارية المستدامة، حيث تقدم مجموعة فريدة وشاملة من الحلول لتسخين المياه، وتدفئة المساحات، ومعالجة الهواء، بالإضافة إلى المكونات والمواقد. تم إدراجها في بورصة إيورونكست ميلان منذ نوفمبر 2021، وفي عام 2023 أعلنت المجموعة عن إيرادات تقدر بحوالي 3.1 مليار يورو، مع أكثر من 10,000 موظف، وتواجد مباشر في 40 دولة في 5 قارات، و29 موقعًا للإنتاج و29 مركزًا للبحث والتطوير. تظهر المجموعة التزامها بالاستدامة من خلال تطوير حلول متجددة وذات كفاءة عالية، مثل مضخات الحرارة، ومضخات تسخين المياه، والهجينة، والتهوية المنزلية، ومعالجة الهواء، والأنظمة الحرارية الشمسية. تتميز المجموعة أيضًا بالاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي، والرقمنة، وأنظمة الاتصال المتطورة. تعمل المجموعة تحت العلامات التجارية
Ariston Middle East
Ariston Middle East
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