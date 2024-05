Promuovere un futuro socialmente sostenibile: l'impegno della Fondazione GreenLand

Fondazione GreenLand: ha significato un impegno costante con l'obiettivo genuino di aiutare e trasformare vite

Il braccio sociale di GreenLand promuove lo sviluppo sociale e ambientale in Colombia, trasformando vite attraverso educazione, salute e sostenibilità.

La Fondazione GreenLand è il nostro modo di contribuire allo sviluppo integrale delle comunità in cui operiamo” — Víctor Manuel Henríquez Restrepo gestore del Gruppo GreenLand.

ENVIGADO, ANTIOQUIA, COLOMBIA, May 31, 2024 /EINPresswire.com/ -- GreenLand, il gruppo agroindustriale colombiano impegnato nella sostenibilità e nello sviluppo comunitario, lavora ogni giorno per lasciare un'impronta positiva nel mondo.

In collaborazione con la Fondazione GreenLand, sviluppa azioni che le permettono di essere un agente di trasformazione sociale nelle regioni in cui opera.

Con una profonda convinzione nella responsabilità sociale, la Fondazione GreenLand si concentra sullo sviluppo di strategie che migliorano la qualità della vita nelle sue comunità di influenza attraverso vari programmi e iniziative in ambiti quali l'abitazione, la formazione per la vita, lo sport sociale per lo sviluppo e la salute per il benessere delle famiglie.

Fondazione GreenLand: sviluppo sociale con uno scopo

La Fondazione GreenLand è stata fondata più di 35 anni fa con l'obiettivo di coltivare e generare benessere per le comunità, concentrandosi su iniziative che aiutino a creare un futuro sociale migliore.

Dal suo inizio, il 6 novembre 1987, la Fondazione GreenLand ha centrato la sua gestione sulla convinzione che sia necessario lavorare nel presente per trasformare il futuro sociale delle popolazioni dove il Gruppo opera, focalizzandosi sul rafforzamento della famiglia, comprendendo il suo ruolo decisivo nei cambiamenti sociali.

In questo contesto, generare benessere ha significato un impegno costante con l'obiettivo genuino di aiutare e trasformare vite, promuovendo un ambiente sociale più equo e sostenibile per le generazioni attuali e future.

Più che numeri sono azioni che promuovono lo sviluppo sociale per tutti

Nel 2023, la Fondazione GreenLand ha raggiunto importanti traguardi in ciascuno dei suoi pilastri di gestione sociale:

- Sport sociale competitivo e cultura: formazione ai valori attraverso lo sport, la cultura e il tempo libero, beneficiando 9.480 persone con progetti sportivi, supportando 26 talenti sportivi ad alte prestazioni e realizzando un investimento sociale di 5,958 milioni di COP.

- Salute e benessere: garantire una vita sana e promuovere il benessere per più di 10.630 persone di tutte le età nelle diverse comunità.

- Formazione per la vita: più di 9.770 persone delle comunità sono state impattate positivamente dalle diverse iniziative educative.

- Abitazione e infrastruttura comunitaria: con un investimento sociale di oltre 8.760 milioni di COP, più di 4.580 persone delle comunità hanno beneficiato di miglioramenti alle loro abitazioni e altri progetti comunitari.

Inoltre, sono stati destinati circa 16.000 milioni di COP a diverse iniziative di impatto sociale, attraverso 65 progetti e partnership pubblico-private, beneficiando 30.787 persone delle comunità.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) della Fondazione GreenLand

Dal 2000, la Fondazione GreenLand ha contribuito agli SDG stabiliti dalle Nazioni Unite, che sono un insieme di 17 obiettivi globali progettati per eradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti.

La Fondazione GreenLand lavora specificamente su:

- SDG 2: Fame zero: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione.

- SDG 3: Salute e benessere: garantire una vita sana e promuovere il benessere a tutte le età.

- SDG 4: Educazione di qualità: garantire un'educazione inclusiva, equa e di qualità.

- SDG 17: Partnership per gli obiettivi: rivitalizzare l'Alleanza Globale per lo Sviluppo Sostenibile.

"In GreenLand, il nostro impegno va oltre gli affari. Attraverso la Fondazione cerchiamo di coltivare il benessere per gestire una trasformazione positiva e contribuire allo sviluppo socio-economico delle persone e delle regioni in cui operiamo, con un impegno genuino di preservare l'ambiente per e con le comunità", afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale gestore del Gruppo GreenLand.

GreenLand, attraverso la sua Fondazione, è diventata un esempio e un orgoglio per la Colombia.

La sua dedizione al miglioramento continuo e il suo focus sulla sostenibilità hanno trasformato le vite di migliaia di persone nell'Urabá antioqueño e nel dipartimento di Caldas.

"Crediamo fermamente che la sostenibilità e lo sviluppo sociale vadano di pari passo. La Fondazione GreenLand è il nostro modo di contribuire allo sviluppo integrale delle comunità in cui operiamo e siamo impegnati a continuare ad innovare ed espandere i nostri sforzi per promuovere un futuro più prospero e sostenibile", enfatizza Víctor Manuel Henríquez Restrepo.