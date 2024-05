100 jours avant le Sommet pancanadien des communautés noires 2024 – Aperçu du programme

Sommet pancanadien des communautés noires 2024

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, May 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Avec plus d’une cinquantaine de propositions de sessions de tout le Canada, le comité national de la Fondation Michaëlle Jean a pu mettre sur pied une programmation couvrant pas moins de 14 secteurs d’activité dont l’éducation, le développement des infrastructures, le patrimoine culturel ou encore la santé. Cette approche unique de co-création vise non seulement à bien identifier les objectifs et les défis auxquelles sont confrontées les communautés noires, mais également à partager les meilleures pratiques pour faire avancer les droits des Cananadien.nes noir.e.s. Prévu les 6, 7 et 8 septembre 2024 au Palais des Congrès de Montréal, le Sommet pancanadien des communautés noires tient lieu de plateforme pour davantage de justice, de reconnaissance et de développement.Pour impliquer davantage la relève, la première journée visera spécifiquement à offrir une tribune aux voix de la jeunesse, les encourageant à participer activement aux discussions sur des enjeux cruciaux pour l’avenir. Plus de 500 jeunes, de 18 et 35 ans, sont attendus de tout le Canada. Au programme, des ateliers dirigés par des jeunes, des présentations de lauréats de notre programme Jeunesse au pouvoir et des performances artistiques inspirantes. Les participants auront l’occasion d’en apprendre plus sur des projets novateurs, de réseauter avec d’autres jeunes et de partager des idées pour façonner une société plus juste et plus inclusive.«Cette génération fortement engagée socialement aura dès lors l’occasion d’exprimer son leadership bien ancré dans une énergie très constructive, axée sur la mise en commun et le changement.» La très honorable Michaëlle Jean«Cette journée spéciale est le fruit de l’engagement actif de notre Comité consultatif Jeunesse. Les jeunes leaders ont contribué de manière significative à l’identification des sujets et à la planification des activités, mettant ainsi en avant leur rôle essentiel dans la création d’un événement dynamique et inclusif. » Edward Matwawana, directeur général de la Fondation Michaëlle JeanParmi les nombreuses personnes et les différentes organisations que nous aurons le privilège d’avoir à Montréal, voici les premiers noms de cette nouvelle édition :La très honorable Michaëlle Jean, 27e Gouverneure générale du CanadaFrantz Saintellemy, Université de Montréal, Groupe 3737Fabienne Colas, actrice, réalisatriceCarla Beauvais, Fondation DynastieNadia Rousseau, Table ronde du Mois de l’histoire des NoirsRicardo Lamour, artiste, activisteDanisha Decius, Developing Young Leaders of Tomorrow, Today (DYLOTT)Alfred Burgesson, Tribe NetworkLouis-Edgar Jean-François, CPA, PDG Groupe 3737, co-président du Sommet et Nicole Antoine, PDG, N/A&CO, co-présidente du SommetUne attention particulière a été portée à refléter les expériences des personnes noires à travers le Canada, tout en soulignant la richesse culturelle et linguistique du Québec. Au programme, des panels, des tables rondes, des ateliers et des moments de célébration sont prévus ; ainsi que des performances artistiques de haute qualité. Des contenus en français et en anglais seront proposés pour les 1500 participant.e.s et +, attendu.e.s pour l’occasion.Ce projet n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires. Nous remercions plus particulièrement notre présentateur principal le groupe Banque TD, la Ville de Montréal et la Fondation canadienne des relations raciales pour leur générosité.