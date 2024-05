Groupe MMI

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA, May 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- Evertreen et Groupe MMI lancent une grande initiative de reforestation pour lutter contre le changement climatique

Dans le but d'améliorer la durabilité environnementale, Evertreen s'est associé à Groupe MMI, un leader des services de nettoyage commercial au Canada. Cette collaboration souligne l'engagement de Groupe MMI en matière de responsabilité écologique et de bien-être communautaire.

Engagement de Reforestation de Groupe MMI

Groupe MMI a planté 5 000 arbres au cours des deux dernières années dans des zones gravement déboisées au Canada, au Honduras et à Madagascar. Ces arbres devraient réduire significativement les niveaux de CO2 et soutenir les écosystèmes locaux. Plus récemment, Groupe MMI a planté 1 000 arbres fruitiers à Madagascar pour soutenir la communauté locale.

Déclarations des dirigeants

Annie Laplante, PDG de Groupe MMI, a déclaré : « Chez Groupe MMI, nous prenons au sérieux la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Evertreen pour planter de vrais arbres. Grâce à la technologie satellite d'Evertreen, nous pouvons voir nos forêts grandir, ce qui montre que nos efforts font une différence. Il s'agit de créer un changement positif pour notre planète, maintenant et pour l'avenir. »

Dan Ciufo, co-fondateur d'Evertreen, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Groupe MMI. Leur engagement envers la durabilité environnementale et leur approche proactive ces dernières années en font un partenaire idéal dans notre mission de créer une planète plus verte. »

Soutien aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

Cette initiative s'aligne avec plusieurs Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) :

• ODD 1 : Pas de pauvreté : La reforestation favorise la foresterie durable et l'éco-tourisme, offrant des opportunités de revenus pour les communautés locales.

• ODD 13 : Action climatique : Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, contribuant à atténuer les impacts du changement climatique.

• ODD 15 : Vie terrestre : Planter des arbres soutient les habitats fauniques, prévient l'érosion des sols et promeut la biodiversité.

À propos de Groupe MMI

Groupe MMI est un acteur majeur de l'industrie du nettoyage commercial depuis plus de 30 ans, desservant plus de 1 300 sites à travers le Canada. La société est connue pour ses approches innovantes, y compris une application de gestion des tâches propriétaire qui assure un service de haute qualité et la satisfaction des clients. L'engagement de Groupe MMI envers la durabilité et une culture « l'humain d'abord » en fait un partenaire de confiance dans les services de nettoyage et les initiatives environnementales.

À propos d'Evertreen

Evertreen est une plateforme innovante dédiée à la reforestation et à la conservation de l'environnement, permettant aux utilisateurs de planter et de suivre de vrais arbres via satellite. La plateforme offre une transparence inégalée, permettant aux utilisateurs de surveiller la croissance et l'impact de leurs arbres, contribuant ainsi à un avenir durable.

Pour plus d'informations sur ce partenariat ou les initiatives d'Evertreen, veuillez visiter le site web d'Evertreen ou contacter info@evertreen.com.