ZZOMA Joins Felix Rosenqvist For The 2024 Indianapolis 500

๐–๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ซ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ ๐ž๐ฅ๐ข๐ฑ ๐‘๐จ๐ฌ๐ž๐ง๐ช๐ฏ๐ข๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ.” — ๐˜”๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜‘. ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ด, ๐˜—๐˜ฉ๐˜‹, ๐˜Œ๐˜น๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜‹๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฑ ๐˜š๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ด ๐˜“๐˜“๐˜Š.

SPEEDWAY, INDIANA, UNITED STATES, May 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- Sleep Specialists LLC, the makers of Zzoma, the innovative FDA-cleared medical device for treating mild to moderate positional Obstructive Sleep Apnea (OSA), is proud to announce its partnership with NTT INDYCAR SERIES driver Felix Rosenqvist for the 108th Running of the Indianapolis 500.

Rosenqvistโ€™s strong start to the 2024 NTT INDYCAR SERIES season is well-documented. The Meyer Shank Racing driver kicked off the year with three front row starts in three races, including his teamโ€™s first official NTT P1 Award at the Acura Grand Prix of Long Beach.

Notably, heโ€™s rattled off five consecutive top-10 starts and finishes and currently sits fifth in the series standings.

Zzoma will be riding along on Rosenqvistโ€™s helmet when he takes the green flag at The Racing Capital of the World on Sunday, May 26.

"Felix is an exceptional athlete and accomplished race car driver. His commitment to health and well-being aligns perfectly with Zzoma's mission to help people sleep better so they can perform at their best."

A year ago, the driver affectionately referred to as โ€˜Froโ€™ posted an exciting Month of May. Rosenqvist turned in one of the fastest four-lap qualifying averages in Indianapolis 500 history at nearly 234 mph before leading 33 laps in dominating fashion in The Greatest Spectacle in Racing. He aims to continue the trend upward when he takes to the starting grid on Sunday.

"๐ˆ'๐ฆ ๐ž๐ฑ๐œ๐ข๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐™๐ณ๐จ๐ฆ๐š ๐จ๐ง ๐›๐จ๐š๐ซ๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ," - ๐˜ด๐˜ข๐˜ช๐˜ฅ ๐˜™๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฒ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ต. "๐ˆ ๐›๐ž๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ฌ๐ฅ๐ž๐ž๐ฉ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐›๐จ๐ญ๐ก ๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ฅ ๐ฐ๐ž๐ฅ๐ฅ-๐›๐ž๐ข๐ง๐ . ๐ˆ๐ญ'๐ฌ ๐ ๐ซ๐ž๐š๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ ๐ญ๐ก๐š๐ญ'๐ฌ ๐๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ก๐ž๐ฅ๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐ž๐จ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ž ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐ฌ๐ฅ๐ž๐ž๐ฉ ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ. ๐–๐žโ€™๐ฏ๐ž ๐ก๐š๐ ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ฐ๐ž๐ž๐ค๐ฌ ๐ข๐ง ๐ฉ๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ข๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ฒ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐ฐ๐žโ€™๐ซ๐ž ๐ก๐จ๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ญ ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ ๐จ๐ง ๐’๐ฎ๐ง๐๐š๐ฒ.โ€

The partnership between Zzoma and Rosenqvist highlights the importance of sleep health for peak performance in all aspects of life. Zzoma is proud to support Rosenqvist in his quest for victory at the Indy 500 and looks forward to a successful partnership on and off the track.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐™๐ณ๐จ๐ฆ๐š

Zzoma is an FDA-cleared medical device specifically designed to treat mild to moderate positional Obstructive Sleep Apnea (OSA). It is clinically proven to be equivalent to CPAP in effectiveness in a clinical study. Zzoma gently encourages side sleeping to keep airways open, leading to better sleep and improved health. Zzoma is a comfortable and effective alternative to CPAP for many individuals.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐’๐ฅ๐ž๐ž๐ฉ ๐’๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐ฌ, ๐‹๐‹๐‚

Sleep Specialists, LLC is a rapidly growing medical device company dedicated to developing innovative solutions for sleep-related disorders. Their flagship product, Zzoma, is a clinically proven, FDA-cleared positional therapy device for Obstructive Sleep Apnea (OSA). Sleep Specialists is experiencing substantial momentum, marked by:

โ— Strategic partnerships expanding access to Zzoma.

โ— Investment in US manufacturing, ensuring product availability and domestic production.

โ— International expansion, reaching new markets with their effective solution.

Over 1,700 physicians and 1,300 sleep centers prescribing Zzoma, demonstrating growing recognition of its value in treating OSA patients.

For more information, please visit us online at zzomaosa.com