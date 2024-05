Serrala stellt neue GenAI-Funktionen für Alevate AP vor

Preisgekröntes Alevate Accounts Payable (AP) jetzt mit GenAI-Funktionen und Microsoft-Teams-Genehmigungsfunktionen für mittelständische Unternehmen erweitert.

NORDEDST, HAMBURG, GERMANY, May 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Serrala, führender globaler Anbieter von Automatisierungssoftware für das Finanzwesen, gab heute bekannt, dass es seine Cloud-Lösung Alevate Accounts Payable (AP) um neue Funktionen erweitert hat. Alevate AP, die mehrfach preisgekrönte Lösung von Serrala, ist das Unternehmens, ist das innovative GenAI-und Microsoft Teams-Integration auf den Markt brigt.Mit den GenAI-Funktionen in diesem Release von Alevate AP lassen sich die zeitaufwändigsten Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung automatisiere beispielsweise gehören dazu die Rechnungsvalidierung und -kontierung, die Identifizierung gefährdeter Skonti sowie die Verwaltung eingehender Anfragen von Lieferanten. Zukünftige Releases werden weitere GenAI-Funktionen enthalten.„GenAI ist ein absoluter Game Changer für die Kreditorenbuchhaltung. Mit diesen KI-gestützten Tools können globale und regionale Buchhaltungsteams effizienter arbeiten und müssen weniger Zeit für manuelle, fehleranfällige Aufgaben wie etwa die Dateneingabe aufwenden. Unternehmen jeder Größe können mit Alevate AP eine berühungslose Verarbeitung und höhere Automatisierungsraten erzielen. Dadurch können sie sich schon jetzt Tätigkeiten mit einer höheren Wertschöpfung widmen und sich auf die KI-gestützte Zukunft von morgen vorbereiten“, erklärt Matthew Pitcher, Product Director für Accounts Payable bei Serrala.Alevate AP genießt das Vertrauen globaler Unternehmen in der Fertigungs-, Einzelhandels- und Pharmabranche. Das neueste Release von Alevate AP bietet eine KI-gestützte Rechnungserfassung, Rechnungsgenehmigungen über Microsoft Teams, eine verbesserte Multi-ERP-Fähigkeit, globale E-Invoicing-Unterstützung und nahtlose Integration mit SAP S/4HANA Public Cloud.„Das Potenzial innovativer Technologien wie GenAI, um das Büro des CFO zu revolutionieren, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit diesem Release beweist Serrala einmal mehr, dass wir den Bedürfnissen des Marktes immer einen Schritt voraus sind“, so der Kommentar von Axel Rebien, CEO von Serrala. „Unser Ziel ist es, technologische Innovationen einzuführen, die CFO-Organisationen befähigen, in einer zunehmend schnelllebigen und sich verändernden Welt flexibler zu agieren, seinen Wert für das Unternehmen zu erhöhen und erfolgreich das Working Capital zu managen.“Alevate AP wird in diesem Frühjahr auf weltweiten Veranstaltungen präsentiert, unter anderem auf der Gartner CFO-Konferenz im Mai in National Harbor und auf dem Serrala Summit, dem jährlich stattfindenden Kunden-Event von Serrala im Juni.Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt.Mit unserer vielfach prämierten Suite von Anwendungen für die Automatisierung von Finanzprozessen, die modernste Technologien nutzen, um alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren – von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis Cash und Treasury – eröffnen wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten.Wir versetzen Führungskräfte in die Lage, einen qualitätsorientierten, autonomen Finanzmotor zu schaffen, der die Voraussetzungen für eine unübertroffene operative Exzellenz durch die Finanzabteilung schafft. Dadurch wird das Umlaufvermögen kontinuierlich optimiert, stehen Echtzeit-Einblicke zur Verfügung und können Risiken besser verstanden und gemanagt werden, was Ihre Finanzorganisation auf Erfolgskurs bringt.