L'apertura del Congresso e dell'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti WAGA2024 oggi a Riyadh

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, May 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Sua Eccellenza il Presidente dell'Autorità Generale dell'Aviazione Civile, il Signor Abdulaziz Al-Duaij, ha inaugurato oggi a Riyadh il Congresso e l'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (WAGA 2024), ospitato dalla Riyadh Airports Company, alla presenza dei leader del settore dell'aviazione e dei direttori esecutivi degli aeroporti e con la partecipazione di oltre 800 esperti provenienti da tutto il mondo.Il Congresso e l'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (WAGA 2024) si svolgeranno per tre giorni in un'ospitabilità internazionale che è la prima del suo genere nel Medio Oriente, riflettendo il ruolo attivo del Regno dell'Arabia Saudita nel settore della gestione degli aeroporti e dell'aviazione come uno dei principali attori e influencer in questo campo a livello locale, regionale e internazionale.Il Congresso e l'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (WAGA 2024), organizzato dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti e dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti per l'Asia-Pacifico e il Medio Oriente (ACI World & ACI Asia-Pacific & Middle East), porta il motto "La corsa mondiale: eccellenza nel sistema aeroportuale competitivo", e affronterà diversi temi principali, tra cui il ruolo del Regno come leader nel settore del trasporto aereo a livello globale, il contributo degli aeroporti di Riyadh al sostegno degli obiettivi strategici del Regno, con una vasta esposizione dei principali successi dell'azienda a livello locale, regionale e internazionale, rafforzando così la sua posizione come elemento attivo nel raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali per il trasporto e i servizi logistici.D'altra parte, Sua Eccellenza il Presidente dell'Autorità Generale dell'Aviazione Civile, il Signor Abdulaziz Al-Duaij, ha accolto i partecipanti al Congresso e all'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (WAGA 2024) ospitati dal Regno, evidenziando gli sforzi compiuti dal Regno nell'organizzazione di importanti eventi internazionali e il suo impatto positivo a livello internazionale nel settore della gestione degli aeroporti e dell'aviazione.Nel contesto, il CEO della Riyadh Airports Company, il Signor Ayman Abou Abha, ha sottolineato l'importanza di questa ospitalità, che riflette il ruolo attivo del Regno dell'Arabia Saudita nel settore della gestione degli aeroporti e dell'aviazione come uno dei principali attori e influencer in questo campo a livello locale, regionale e internazionale.Inoltre, Stefano Baronci, Direttore Generale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti per l'Asia-Pacifico e il Medio Oriente, ha sottolineato l'importanza di (WAGA 2024) per il Consiglio Internazionale degli Aeroporti, poiché l'evento si tiene per la prima volta in Medio Oriente.Nel quadro del coordinamento degli sforzi nel settore dell'aviazione nel Regno, l'ospitalità della Riyadh Airports Company per il Congresso e l'Esposizione Mondiale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (WAGA 2024) coincide con la conferenza sul futuro dell'aviazione organizzata dall'Autorità Generale dell'Aviazione Civile nel contesto di una settimana intensa per il settore dell'aviazione civile nel Regno, con Riyadh che ospita diverse importanti conferenze nel settore degli aeroporti e del trasporto aereo, tra cui il settimo incontro dei leader dell'aviazione civile nel Medio Oriente, la riunione dell'Organizzazione Regionale per la Sicurezza Aerea per il Medio Oriente e il Nord Africa, la cerimonia di premiazione degli aeroporti, il primo forum sulla sicurezza dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Araba, oltre alla "Conferenza Mondiale sulle Facilitazioni" organizzata dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) per la prima volta e altri eventi, con l'ospitalità del Regno per questi eventi di alto livello che riflette la sua posizione di leadership nel settore dell'aviazione e il suo ruolo attivo nello sviluppo e nella promozione a livello globale. È da notare che il Consiglio Internazionale degli Aeroporti è stato fondato nel 1952 e conta attualmente 814 membri fino a maggio di quest'anno, gestendo 2110 aeroporti in 169 paesi, e l'Assemblea Generale Annuale del Consiglio Internazionale degli Aeroporti è una piattaforma chiave per lo scambio di conoscenze, collaborazione e sviluppo nell'industria dell'aviazione globale, promuovendo la crescita e l'eccellenza nelle operazioni e nella gestione degli aeroporti in tutto il mondo.