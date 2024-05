Milhões preparados para participar do Sala de Aula dos Ministros Globais de 2024 com o Pastor Chris

GMC 2024

IKEJA, LAGOS, NIGERIA, May 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Tudo está pronto para a edição de 2024 da Sala de Aula dos Ministros Globais , que quebrou recordes, com o Pastor Chris Oyakhilome. Ano após ano, a Sala de Aula dos Ministros Globais registou um tremendo aumento na frequência dos Ministros, de 8 milhões em 2018 e 78 milhões em 2022, para uma frequência recorde de 168 milhões em 2023, tornando-a a maior sala de aula online do mundo. mundo.Desde a sua criação em 2018, a Sala de Aula dos Ministros Globais (GMC), um programa interdenominacional sob os auspícios da Escola Internacional de Ministério do Pastor Chris Oyakhilome, D.Sc., D.Sc., DD., tem sido uma assembleia especial de todas as categorias de Ministros do Evangelho - Apóstolos, Profetas, Pastores, Professores, Evangelistas, Bispos, Ministros de Jovens, Fundadores de Igrejas, Ministros Leigos e Líderes de Ministérios, que convergem em uma Sala de Aula Online Global para ter comunhão uns com os outros e interagir com seres divinos. conhecimento e informação, com a distribuição da Graça.O impactante programa de 2 dias posicionou ainda mais milhões de Ministros do Evangelho com o conhecimento divino necessário para um ministério eficaz, acendeu a sua paixão pelo trabalho ministerial, respondeu a perguntas nos seus corações, eliminando a confusão, e forneceu ferramentas para o avanço do Reino nestes últimos dias.Agora em sua 6ª edição, a Sala de Aula Global dos Ministros com o Pastor Chris está programada para acontecer de sexta-feira, 24 de maio, às 14h (GMT +1), até sábado, 25 de maio de 2024.A edição deste ano contará com ensinamentos de qualidade e aplicáveis de Ministros Seniores do Evangelho experientes em todo o mundo, testemunhos de impacto de participantes anteriores do programa, um segmento de perguntas e respostas com o Pastor Chris, painéis de discussão sobre tópicos cuidadosamente selecionados relevantes para os ministros nesta era evangélica, e muito mais, que inclui sessões plenárias do homem de Deus, Pastor Chris Oyakhilome.Será um momento fenomenal de ensinamentos reveladores e distribuição de graça para a fase final da obra da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nestes últimos dias.“De sexta-feira até sábado, posso compartilhar algumas coisas muito importantes. Isso será muito poderoso; significa muito para o trabalho do Ministério”, disse o Rev. Chris Oyakhilome.O programa será transmitido ao vivo nas plataformas online do ISM em todas as línguas do mundo, dando a cada ministro a oportunidade de participar nas línguas que melhor entende.As inscrições começaram para valer. Portanto, cadastre-se, outros Ministros e Líderes Cristãos em sua esfera de contato, usando o link abaixo: www.ismglobalministersclassroom.org Foram registados inúmeros testemunhos de edições anteriores, enquanto os Ministros contavam com entusiasmo as suas experiências e testemunhos sobre o impacto do programa:“O pastor Chris ensinou que tipo de homem somos e o Espírito Santo estava ministrando para mim que, se você olhar para a Palavra, verá que tipo de Igreja devemos ser. Quando o Pastor disse: “Este ano é o ano da Igreja Prolífica, onde você estiver, é só proliferar”; Não pensei em como, estando na Europa, simplesmente entrei na profecia. Regressei do GMC com um coração e uma visão maiores para a Europa, porque a Europa precisa realmente de ser alcançada. Louve o Senhor!" –Pastor Marlien Lawend da Holanda (GMC 2023)“Ser orientado pelo homem de Deus, o Pastor Chris é uma das maiores bênçãos que qualquer ministro pode pedir. Sempre aguardo oportunidades de ouvir os ensinamentos do Pastor Chris e tudo que recebi do GMC foi mais do que um ensinamento; eles eram a verdade da vida e práticos também. Enquanto ele falava, eu ouvia o Espírito Santo falar sobre soluções para problemas do meu ministério. Tomei notas de ação para implementação. Essas são coisas que você não encontra em um livro de teologia. Muito obrigado Pastor Sir por se entregar ao ministério do Espírito de uma forma tão especial e por sempre derramar a sabedoria de Deus sobre nós, seus filhos. Eu te amo muito, senhor. – Pastor Isaiah Fine do Reino Unido (GMC 2022)“Estou impressionado com a quantidade de conhecimento que tirei da Sala de Aula dos Ministros Globais do ISM. Foi mais do que um programa para mim. O Pastor Chris nos ensinou sobre o ministério, ele nos ajudou a entender os tempos que estamos vivendo agora. No final de cada lição, quando ele orava, aquelas palavras que ele compartilhava me elevavam, fortaleciam e me transformavam. Sei que junto com o pastor Chris levaremos bilhões de pessoas para o arrebatamento. Estou muito grato a você, pastor senhor.” Pastora Helena Afelt da Ucrânia (GMC 2023)“Depois do GMC, fomos incumbidos de fazer mais pela expansão do reino de Deus, principalmente dos nossos ministros que compareceram pela primeira vez. Costumávamos ter visões limitadas, mas fomos estimulados em nosso homem interior e nossas visões para o Evangelho se expandiram. Os ministros estavam entusiasmados para fazer mais pelo reino de Deus; muitos deles indicaram a criação de células ministeriais. Louvado seja Deus, iniciamos mais de 30 células! Louve a Deus!" – Evangelista Archana Mamidi do Reino Unido (GMC 2023)Enquanto contamos para o tão aguardado GMC de 2024, junte-se a milhões de ministros na maior sala de aula online para a distribuição da graça para um ministério eficaz. Para se inscrever e participar , por favor use o link: www.ismglobalministersclassroom.org . Além disso, convide outros Ministros do Evangelho e líderes da Igreja.(Estados Unidos) +1-561-506-6498(Reino Unido) +44-751-430-0785(SA) +27-788-187-561(ÍNDIA) +91-705-817-8740(NG) +234-810-082-3321Sala de Aula dos Ministros Globais do ISM…Impatando os Ministros para um Ministério EficazInternational School of Ministry303 Pretoria Ave, Ferndale, Randburg, 2194, South Africa+234 810 082 3321 {Esther}