La Compagnie des aéroports de Riyad (RAC) accueille la (WAGA2024)

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, May 20, 2024 / EINPresswire.com / -- La Compagnie des aéroports de Riyad (RAC) accueille la conférence et exposition internationale du Conseil des aéroports 2024 (WAGA), qui se tient pour la première fois au Moyen-Orient dans la capitale, Riyad, du 21 au 23 mai 2024 à l'hôtel Hilton Granada.Selon RAC, cet rassemblement international constitue le fruit de l’ensemble des efforts et des développements observés par le secteur du transport et de la logistique dans le Royaume, sous le patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de son fidèle prince héritier - que Dieu les protège - pour incarner la position distinguée dont jouit le Royaume en tant que carrefour du commerce mondial, reliant les trois continents et un centre logistique qui soutient toutes les aspirations nationales et régionales inspirées par la Vision saoudienne 2030.La Conférence et exposition internationale 2024 du Conseil mondial des aéroports (WAGA), qui aura lieu cette année sous le slogan « La course mondiale : comment se démarquer dans un système aéroportuaire compétitif », discutera d'un certain nombre de sujets principaux, dont notamment le rôle du Royaume en tant qu'un des acteurs les plus influents dans le secteur du transport aérien dans le monde, ainsi que les contributions des aéroports de Riyad à l’appui des objectifs stratégiques du Royaume, avec une présentation élargie des réalisations les plus marquantes réalisées par la compagnie sur les différents volets local, régional et international, dans le but de renforcer sa position en tant que facteur efficace dans la réalisation des aspirations de la stratégie nationale des services de transport et de logistique.La conférence et exposition internationale du Conseil mondial des aéroports (WAGA2024) qui se tiendra pendant trois jours, sera témoin de nombreuses activités, de la signature de nombreux accords, de réunions conjointes et de séances de travail spécialisées pour discuter des développements mondiaux et découvrir les expériences internationales réussies les plus marquantes, et ce en présence de PDG et de dirigeants d'aéroports du monde entier, ainsi que d'un groupe d'experts d'élite et de plus de 800 spécialistes participent à la conférence.La Compagnie des aéroports de Riyad (RAC), qui accueille ce rassemblement international, aspire à contribuer au développement du système aéroportuaire et au renforcement de la coopération entre les États membres grâce à un travail étroit avec les partenaires et les parties prenantes aux niveaux local et mondial.Dans le cadre de l'intégration des efforts déployés dans le secteur de l'aviation dans le Royaume, l'organisation par RAC de la conférence et exposition internationale du Conseil des aéroports (WAGA) 2024 coïncide avec la tenue de la conférence sur l'avenir de l'aviation, organisée par l'Autorité générale de l'aviation civile sous le parrainage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, que Dieu le protège.Cet évènement intervient également au milieu d'une semaine chargée pour le secteur de l'aviation civile du Royaume, alors que Riyad accueille un certain nombre de forums importants dans le domaine du système aéroportuaire et du secteur du transport aérien.Parmi ces rencontres, la septième réunion des dirigeants de l'aviation civile au Moyen-Orient, la réunion de l'Organisation régionale de surveillance de la sécurité aérienne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la cérémonie de remise des prix des aéroports et le premier forum sur la sécurité de l'Organisation de l'aviation civile arabe, en plus de la « Conférence mondiale sur la facilitation » organisée pour la première fois par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et d'autres événements.L'organisation par le Royaume de ces événements qualitatifs est une incarnation de la position pionnière du Royaume dans ce domaine, et son rôle actif dans le développement et la promotion de ce secteur à travers le monde.A noter que La Compagnie des aéroports de Riyad (RAC), a été créé en 1952 et compte 171 Etats membres. L'assemblée générale annuelle de la RAC est considérée comme une plate-forme majeure pour l'échange de connaissances, la coopération et le développement dans l'industrie aéronautique mondiale, afin de promouvoir la croissance et l'excellence dans les opérations et la gestion des aéroports dans les différentes régions du monde.